Oceán přežil, tak to oslavil dovolenou za 22 korun. A opět roztočil YouTube do rekordních čísel

Oproti minulému výletu si zřejmě polepšil, ani tak ale nešlo o žádnou výhru. Poté, co ustál sedm dní uprostřed oceánu na voru, se vrátil na pevninu a rozhodl se, že to s kamarády oslaví. Ostatně měl co slavit, vždyť video z jeho přežití přetočilo počítadla YouTubu a dosáhlo na bezprecedentní čísla. Tak se vydal na dovolenou, kde ale musel přežívat znovu, protože si sehnal i místo, za které zaplatil jeden dolar. Pak si zážitek vylepšil luxusnějšími zážitky – a spolu s tím vylepšil i svůj zářez v youtubové knize rekordů.

Je tomu zhruba týden, co se slavný americký youtuber MrBeast postaral o nový rekord, když na svém posledním videu zaznamenal 49 milionů zhlédnutí za den. To se ještě nikdy nikomu nepodařilo (vyjma hudebních kanálů). Dobrodružství, během kterého přežíval sedm dní na polorozpadlém dřevěném voru, kilometry od nejbližšího břehu a pouze se základními surovinami, se stalo natolik oblíbeným, že dnes, asi devět dní od vydání, má už skoro 118 milonů zhlédnutí.

MrBeast zjevně nezná hranic. Už roky produkuje zpravidla náročná videa, na která potřebuje desítky lidí a stovky tisíc dolarů, pomyslný vrchol ale přišel letos v červnu, kdy se postaral o výzvu inspirovanou seriálovým hitem Hra na oliheň. Extrémně rezonovalo i zmiňované dílo z přežití na oceánu. A není vůbec divu, že se lidé ptají, co bude dál. Ačkoliv se teď MrBeast musí zabývat žalobami ohledně svých hamburgerů, stále má v šuplíku další potenciální bomby.

Před dvěma dny proto vyrukoval s konceptem, který proslavila britská youtuberská partička Sidemen. Se svými kamarády se rozhodl zažít jak naprosto děsivou a lacinou dovolenou, tak luxusní odpočinek za miliony. Zkrátka vymyslel výzvu, kdy na vlastní kůži poznal jeden a druhý extrém. A pak také pár více či méně zajímavých dovolených v tomto rozmezí. Do videa si vedle kamarádů přizval i zmíněné Sidemen a kdysi největšího youtubera PewDiePie.

Nejprve se vydal do chatrče na pláži, kde bylo štěstí, že mu pod nohama v „pokoji“ běhal pouze relativně neškodný mýval, pak za lepším přeletěl do Paříže. Z francouzské metropole se přesunul do Švýcarska, do luxusního hotelu, jehož pokoje mají neprůstřelná skla, spí v nich světoví lídři a ochranka pravidelně hlídkuje na střeše. A nakonec odletěl do Tokia, za které zaplatil v přepočtu přes pět milionů korun. V každé destinaci zažíval jiná dobrodružství.

Jestli novinka svým nápadem a zpracováním překonala předchozí dílo v podobě plavby na oceánu, to je na zvážení diváků, tak či tak ale MrBeast překonal svůj rekord co do počtu zhlédnutí za čtyřiadvacet hodin, a to pouze několik dní poté, co sám stanovil předchozí rekord. Video s příznačným názvem $1 vs $250,000 Vacation za den nasbíralo přes 52 milionů zhlédnutí. A na X (dříve Twitteru) se tomu musel zasmát i jeho samotný autor. Zdaleka to tím ale nemá končit.

Jak MrBeast, rodným jménem Jimmy Donaldson, zmínil, v dohledné době chystá své „dosud největší video“, které má v náročnosti produkce a celkovém zázemí překonat i virální hit vycházející z podstaty zmíněné Hry na oliheň, díky kterému se dostal do povědomí širší veřejnosti a který stanovil rekord v rychlosti, za kterou dosáhl na 100 milionů zhlédnutí. Připravuje totiž vlastní verzi takzvané extrémní olympiády, která má mít až dvojnásobně velké kulisy oproti jeho Hře na oliheň. Rozpočet? Prý až čtyři miliony dolarů, respektive více než 88 milionů korun.

Byť je to na první pohled zřejmé, hodí se dodat, že všechna videa mají jasný scénář a početný tým lidí, kteří mnohdy velice náročný proces tvorby zajišťují. Všude musí být kamery, vše musí být pečlivě sestříhané, aby to udrželo pozornost (proto MrBeast v úvodních vteřinách zpravidla vždy zmíní to nejzajímavější na celém obsahu), a do detailu musí být naplánována i produkce a logistika. Ať už samotných rekvizit, tak vybavení štábu a podobně.

I on musí řešit „běžné podnikatelské problémy“. Příliš dobře mu totiž nevychází podnikání s jeho vlastními burgery. Se společností, která provozuje jeho virtuální řetězec restaurací MrBeast Burger, se nyní dostal do právních tahanic poté, co ji zažaloval za to, že obětovala kvalitu pokrmů na úkor rychlého rozšiřování. Stejná firma na youtubera podává protižalobu o 100 milionů dolarů.