Mladé lidi se vyplatí nabírat hned od nástupu na vysokou, říká Jakub Stupka z marketingového Ecomailu

Náborové kampaně získávají na síle. Ukazují nám to firmy, které se při hledání nových talentů navzájem předhánějí v lepších podmínkách a benefitech. Stranou ovšem nezůstávají ani studenti. Ti se v době nízké nezaměstnanosti stávají důležitou součástí mnoha pracovních kolektivů. Zatímco auditorská společnost KPMG přišla nedávno s novým náborovým filmem, Škoda Auto má vlastní školu a Metrostav podporuje ty nejlepší učně stipendiem, u nás v Ecomailu jsme se rozhodli pomáhat studentům po svém – s pomocí našeho vlastního know-how.

Z toho důvodu už bezmála dva roky spolupracujeme na hodinách e-mail marketingu s vybranými vysokými školami po celém Česku, od pražské Vysoké školy ekonomické přes ČZU až po zlínskou Univerzitu Tomáše Bati. A co nás k tomu vede? Chceme mladé lidi inspirovat a pomoct jim pochopit, co práce v marketingu obnáší. Teoretická výuka totiž v dnešní době nestačí a právě marketing je oborem, který je do velké míry založený na praxi. Pro studenty tak může být přínosem, že se mohou učit od těch nejpovolanějších a setkávat se s lidmi z praxe.

V Ecomailu se nám osvědčilo posílat do výuky na vysokých školách místo HRisty nebo CEO firmy naše e-mailingové specialisty. Ti se studentům prostřednictvím vlastních zkušeností z praxe snaží přiblížit svět marketingu a e-commerce. Díky tomu posouváme studenty v jejich znalostech o krok dále, než by byli pouze s běžnou teorií.

Do vysokých škol přinášíme praktickou výuku a možnost vyzkoušet si během hodin práci s nástrojem Ecomail, který firmy využívají k e-mail marketingu. Studenti dostanou za úkol například navrhnout marketingovou strategii e-mailingu pro konkrétní firmu, vyzkouší si aplikaci a zjistí, jak by ji mohli použít v praxi.

Foto: Ecomail Jakub Stupka z Ecomailu

Nápad vznikl jako shoda náhod. Měli jsme ve firmě pár absolventů marketingových oborů a od nich jsme věděli, že výuka na vysokých školách často nebývá spojena s praxí a že jim mnoho informací chybělo a neuměli si svou budoucí práci vůbec představit. Takže jsme vysoké školy sami oslovili. Zároveň některé z nich už Ecomail v rámci výuky e-mailingu využívaly a samy se nám ozvaly s tím, že by rády navázaly hlubší spolupráci.

Velmi se nám osvědčilo spíše nabírat studenty, kteří mají velký potenciál a aktivně se zajímají o práci už v průběhu studia. Není pro nás překážkou, když v tu chvíli ještě nemají zkušenosti z praxe. Vše se totiž poměrně rychle naučí.

Moderní vysoké školy jsou spolupráci otevřené.

Moderní vysoké školy jsou takové spolupráci velmi otevřené, protože vidí, že je pro jejich studenty opravdu výhodné získávat zkušenosti již během studia, a snaží se to maximálně podporovat. Studenti si zapojení firem do výuky taky pochvalují, oceňují praktické úkoly a reálné ukázky z práce, které se plánují v budoucnu věnovat.

Například na VŠE jsme se stali přímo partnerem fakulty a v rámci partnerství pak můžeme docházet do školy studenty vzdělávat. U jiných univerzit probíhá domluva více individuálně přímo s učitelem předmětu.

Samotná forma spolupráce s danou vysokou školou hodně záleží i na potřebách samotných vyučujících, kteří nám před začátkem semestru navrhují různé varianty pro naše zapojení – od přednášek přes praktická cvičení až po setkávání se na neformálních akcích nebo veletrzích pro studenty. Ideální je vše domlouvat před začátkem semestru.

Může to fungovat například tak, že náš e-mailingový specialista se v průběhu semestru připojí do výuky na pár termínů. V rámci spolupráce v první hodině probereme základy e-mailingu a zadáme studentům do týmů úkol, který musí třeba během čtrnácti dnů zpracovat. Poté přijdeme podruhé a máme na starosti vyhodnocení jejich práce, zpětnou vazbu a další.

Díky této spolupráci se nám daří nábor mladých a kreativních lidí. Studentům nabízíme zkrácené úvazky a placené praxe, začínají u nás pracovat už během školy a často zůstávají i po dokončení. Už od začátku je bereme jako plnohodnotné členy týmu, kteří se zapojují do všech aktivit.

Tradiční model, kdy firmy čekají na absolventy, je už dávno zastaralý a nekoresponduje se situací na trhu.

Výhodou je, že jakmile poznají zázemí a chod firmy, velmi rychle kariérně rostou a posouvají se na vyšší pozice. A hned poté, co zdárně dostudují, pokračují ve firmě dál –⁠ teď už jako ostřílení členové týmu, kteří nás v nákladech stojí mnohem méně než nábor úplně nového člověka. Aktuálně jich máme v Ecomailu hned šest, čtyři další již mají školu hotovou a zůstali u nás jako klasičtí zaměstnanci.

Tradiční model, kdy firmy čekají na absolventy, je už dávno zastaralý a plně nekoresponduje s aktuální situací na trhu. Dnes je běžné, že mladí lidé začínají pracovat v oboru už v prvním nebo druhém ročníku bakalářského studia, a z toho důvodu se je vyplatí nabírat prakticky již od nástupu na vysokou školu.

Náboru studentů jsme nemuseli nijak přizpůsobovat naše interní procesy, je to stejné, jako bychom nabírali kohokoliv jiného na juniorní pozici. Jediný rozdíl je v tom, že si se studenty individuálně domluvíme docházku do kanceláře podle jejich rozvrhu na semestr. Rádi jim vyjdeme vstříc, aby mohli docházet i do školy a potom do práce tak, jak to dovolují přednášky. Samozřejmostí pro nás je, že všichni studenti u nás dostávají normálně zaplaceno, nemáme žádné neplacené stáže.

K oslovení studentů nám pomáhají i příběhy absolventů, kteří už v Ecomailu nějakou dobu pracují a na akademickou půdu se vracejí proto, aby svým mladším spolužákům přiblížili, co je při práci v marketingu čeká. Komunikace s absolventy vysokých škol studentům pomáhá odbourat strach z toho, že nebudou stíhat práci a současně i studium. Díky tomu, že se pobaví se svými vrstevníky, získají užitečné informace a vhled do reálného pracovního prostředí, což je inspiruje při hledání své vlastní kariérní dráhy.

Kooperace mezi firmami a vysokými školami je podle mě logickým krokem, který může posílit konkurenceschopnost firem na trhu. Studenti, kteří jsou již od začátku zapojeni do reálných projektů, budou mít následně mnohem hladší přechod do profesního života. Výměnou za to přinášejí do firmy svěží vítr, který nás pohání vpřed.

Náš přístup přitom není vhodný jen pro marketingové společnosti. Každý obor si musí podmínky spolupráce upravit sám sobě na míru, ale obecný princip užší spolupráce mezi aktuální praxí ve firmách a teorií na vysokých školách je za nás potřebný a pomáhá studentům i firmám. Studenty nenabíráme jen do marketingu, ale často i do oddělení zákaznického servisu, IT nebo třeba účetnictví.