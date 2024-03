Mladý vývojář z Ostravy stvořil videohru podle teletextu. Který je o čtrnáct let starší než on sám

Uložit 0

Pamatujete teletext? Pokud ne, tak vaši rodiče a prarodiče si na něj určitě vzpomenou. Dokonce ho možná pořád používají. Zmáčkli jste tlačítko na ovladači a vaše televize vám kromě běžného vysílání nabídla čistě textové zpravodajství. Sportovní výsledky. Horoskop. Nebo třeba vtipy. A to už před mnoha desítkami let (a dodnes). Tuhle kuriózní retro inspiraci si vzal mladý český videoherní vývojář David Sousedík – a vydal logickou hru Teletext.

Dneska už to zní legračně, protože si mnohem víc obsahu prostě najdete na mobilu, počítači, případně i přes tu televizi prostřednictvím „červeného tlačítka“, které na obrazovce vyvolá hybridní obsah. Ale před šestatřiceti lety byl teletext zjevení. A David Sousedík vystupující online pod přezdívkou „div“ nebyl ani na světě. Přesto ho tahle služba inspirovala k vytvoření stejnojmenné a docela neobvyklé videohry. Nedávno tak Teletext vyšel na Steamu.

„Je to tak trochu detektivka. Když Teletext zapnete, skoro nic v něm nefunguje a vaším úkolem je zprovoznit jeho různé části,“ říká sólo vývojář, který v Ostravě studuje IT. V typické kostičkovo-písmenkové grafice se tak probíráte fiktivní verzí informační služby a zápolíte s logickými hádankami.

Nemít jméno, ani Super Mario by dnes díru na trhu neudělal. U své další hry bych proto chtěl, aby zase vyčnívala jak sáňky v létě.

„Hra navíc často využívá takzvané boření čtvrté stěny,“ dodává Sousedík. Odkazuje tak na okamžik, kdy videohra (či film nebo kniha) vědomě překračuje hranici mezi hráčem a herním obsahem. Třeba tím, že někdy různé překážky překonáváte mimo hru samotnou. Ale proč dělat videohru zrovna podle ne tak úplně cool nástroje, který už mnoho let za významný zdroj informací považuje bývalý prezident Miloš Zeman?

„Čím okrajovější téma, tím menší potenciální publikum, ale tím originálnější hra. A čím originálnější hra, tím větší šance, že se chytne,“ vysvětluje Sousedík. A přidává důležitou statistiku, podle níž jen na Steamu vyjde denně zhruba patnáctka her. Spolu s dalšími platformami jich může být ještě čtyřikrát tolik. „Takže kromě nějakého procvičení nevidím důvod tvořit něco, co už existuje patnáctkrát a lépe. Nemít jméno, hra jako Super Mario by dneska díru na trhu neudělala,“ dodává.

Mimochodem, herní tvůrce přitom sám teletext na obrazovce televize kdovíjak nevyužíval. Prý jen během pár dlouhých a nudných večerů v ještě větším mládí. V jeho čerstvých dvaadvaceti letech není moc divu, však tahle služba u nás proslavená především Českou televizí loni oslavila 35 let od spuštění. A kromě exprezidentů ji přece jen čtou spíš starší diváci. Uživatelé teletextu nicméně nepřekvapivě patří mezi očekávané zájemce o hru.

Teletext by měl podle svého autora kromě nich oslovit i sběratele herních kuriozit a náročné hráče bažící po zavaření mozkových závitů. „Tyhle skupiny, které nejspíš sdílí hodně členů, jsou cílovka. Ale že existuje něco jako komunita milovníků teletextu, to jsem zjistil až po vydání,“ říká Sousedík.

To je dobrý okamžik k připomenutí toho, že loni teletext České televize přilákal půl milionu diváků každý měsíc. Převážně seniorů, ale podle šéfredaktora online zpravodajství ČT Karla Tinla jsou zajímavou skupinou čtenářů i vedoucí pracovníci ve firmách. Ti ale dávají přednost webové verzi teletextu, která s tou televizní – a teď vlastně i videoherní – nicméně sdílí oldschoolový design.

Ale zpátky ke hrám. K jejich tvorbě se Sousedík dostal už ve čtrnácti letech. Nejprve se angažoval ve videoherní komunitě, následně získal možnost hru vydat. „Tehdy jsem spíš jen experimentoval a neuměl jsem dělat žádnou grafiku. A tak vznikla moje první hra Starting the Game. Byla celá nakreslená v Malování ve Windows,“ vzpomíná.

Ta je ale spíš legračním memem než plnohodnotnou hrou, zato Teletext už je stoprocentní videohra. A dokonce rychle vedla k vydání obdobného titulu Teefax. Ten zase inspiroval Ceefax, historicky první verze spojení televize a textu z Velké Británie a roku 1974. Jeho herní adaptace je podle autora čistá detektivní práce, kde mezi písmeny hledáte šifry zanechané vrahem.

„Během vývoje jsem se seznámil s britským nadšencem a retro výtvarníkem Danem Farrimondem, který mi hodně pomohl s vizuální stránkou Teefaxu. Pár fanoušků mi totiž vynadalo za to, že v Teletextu používám pixel art, ale v Teefaxu po konzultacích jsem to napravil. Je to čistý teletext art,“ přidává český autor úsměvný detail.

Právě u výtvarné stránky Sousedíkovy tvorby je jediná odchylka od čistě sólo vývoje, s grafikou mu pomáhal kamarád a bývalý spolužák Jiří Čubok. Jinak ale mladý tvůrce plánuje další videoherní práci na vlastní pěst. Od písmen a čtverečků by rád zamířil k trojrozměrnému zpracování. Ale stále tak trochu úsměvně podivnému.

„Až budu vydávat další hru, tak bych byl rád, aby na Steamu zase vyčnívala jak sáňky v létě. Takže to bude určitě zase nějaká neobvyklá stylizace,“ uzavírá David Sousedík. Více se o něm, respektive o jeho tvorbě, dozvíte… no, kde jinde než na Teletextu.