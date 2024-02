VR použijete pro HR. Týmového hráče nepoznáte na pohovoru, ale díky aplikaci studentů ČVUT ve vesmíru

Uložit 0

Studenti Českého vysokého učení technického spojili síly s vesmírným odborníkem Janem Spratkem a společností Deloitte a stvořili VR aplikaci, která simuluje práci astronautů. Poslouží k mnoha účelům. K zábavě jako tak trochu úniková hra, ke vzdělávání o tom, jak se ve vesmíru pracuje, ale i jako nástroj pro oddělení human resources, kterému může odhalit o lidech víc než pracovní pohovor.

Až tři uživatelé do virtuálního zážitku vstupují s podobnými úkoly jako skuteční astronauti. Musí splnit standardní procedury, jež probíhají na Mezinárodní vesmírné stanici. Právě tou je totiž aplikace pro virtuální realitu od studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT z velké části inspirovaná a její skutečné moduly a vybavení kopíruje. Virtuální počin simuluje i pohyb po stanici v prostředí mikrogravitace, pro přesun se musíte přitahovat po všudypřítomných madlech. A když upustíte pracovní nástroj, pozvolna vám odletí.

„Uživatele čeká například pěstování rostlin, práce s mikroskopem, měření tělesných funkcí a další činnosti, které odpovídají práci na stanici. Samozřejmě zkrácené oproti jejich skutečné délce, ale i tak je toho herního obsahu v aplikaci několik hodin,“ představuje titul s názvem Deloitte Space Shuttle pedagog David Sedláček z FEL ČVUT. Ten hlavní zážitek ale zabere něco přes hodinu. Kromě kosmické idylky je totiž součástí hry i krize.

Už po pěti minutách na virtuální vesmírné stanici se uchazeč stane plně autentickým.

Simulátor astronauta se v jednom okamžiku promění na něco jako únikovou hru. Například když stanici zasáhne vesmírné smetí, poškodí jí a virtuální výzkumníci si musí poradit s únikem plynu v přístupové chodbě, s poškozenou kyslíkovou maskou a následnou evakuací. To je samo o sobě slibným zážitkem, jak už ale plný název hry napovídá, aplikace má i komerční přesah.

Deloitte Space Shuttle vznikla díky patnáctce mladých vývojářů z FEL ČVUT jako zakázka právě pro společnost Deloitte. Hru si vyzkouší i studenti a veřejnost, ale poradenská firma má s VR dílem i HR úmysly. „Aplikaci zvažujeme k rozvoji jednotlivých lidí i týmů. To může v praxi znamenat například oblast náboru a odhalení nějakých osobnostních rysů kandidáta, ale i zdokonalování stávajících zaměstnanců,“ říká Jakub Hrdina, jenž má v Deloitte na starost imerzivní technologie.

„Když máme člověka na pohovoru a zeptáme se ho, jestli je týmovým hráčem, tak nám nejspíš každý řekne, že ano. Ale my nemáme možnost, jak to ověřit,“ míní manažer. V takový okamžik může ke slovu přijít virtuální realita. „Už po pěti, deseti minutách ve VR se člověk stane plně autentickým. Zaprvé nevnímá nás jako pozorovatele, ale hraný scénář. Zadruhé nemá žádný vzorec chování, jak na krizovou situaci na stanici reagovat. Měl by být klidný, měl by být asertivní?“ popisuje Hrdina.

Pozorování z vesmírné stanice má podle Hrdiny nicméně být jen součástí celkové metodiky, do níž patří i následný rozbor chování a řešení situací ve virtuálním vesmíru. Deloitte proto spolupracovalo například s Petrou Nulíčkovou, uznávanou odbornicí na lidské zdroje, jež vede HR v investiční společnosti Pale Fire Capital.

„Aktivity našeho týmu jsou v úrovni poradenství, jak se v nových technologiích orientovat a jak z nich benefitovat. V případě naší hry to znamená formou workshopu seznamovat klienty s tím, co dokáže,“ přibližuje Hrdina dostupnost zážitku klientům. „Ten potenciál především v zaučování a tréninku je obrovský, je to mnohem efektivnější než se učit třeba textem,“ dodává.

V současnosti své zaměstnance do kosmu vystřelilo okolo desítky českých firem. A i samotné lokální zastoupení Deloitte. Kromě pohovorů či výuky aplikace našla i zábavnější využití jako nástroj teambuildingu. „Naší ambicí je dostat Space Shuttle do středně velkých a velkých společností a dále rozvíjet i další VR zážitky a technologie. A třeba firmám pomoci se založením vlastních interních VR týmů,“ uzavírá Hrdina.

Výlet do vesmíru si vyzkoušíte i v Praze

Kromě ČVUT a Deloitte na hře pro virtuální realitu spolupracoval i Jan Spratek, známý popularizátor všeho vesmírného a odborný pracovník platformy Planetum, pod niž patří pražská hvězdárna a planetárium. Spratek byl se studenty ČVUT během devíti měsíců vývoje v těsném kontaktu, dokonce i námět hry zasazené na kosmickou stanici pocházel od něj.

„My jako hvězdárna a planetárium se snažíme všemi možnými kanály a způsoby ten vesmír do lidí co nejvíc lifrovat. A co jiného než nové technologie, které umožní téměř autentický zážitek, dokáže u veřejnosti a hlavně u mladé generace podpořit ten zájem?“ říká Spratek, jenž u projektu zároveň sloužil jako garant co největší autenticity.

„Inspirovali jsme se především evropským modelem Columbus z Mezinárodní vesmírné stanice. A to jak vzhledem, tak činnostmi, které hráči provádějí. Ty jsou samozřejmě zjednodušené, opravdové experimenty trvají klidně i týdny nebo roky,“ přibližuje Spratek. „Ale to by nebyl vesmír, aby nebyl trošičku zabijákem. A tak nastanou ony katastrofické scénáře,“ popisuje průběh hry.

Tu si navíc bude moci vyzkoušet i širší veřejnost a studenti. Až za rok skončí rekonstrukce pražského planetária, studentské dílo tam bude návštěvníkům k dispozici. Už teď se na něj v rámci výuky mohou těšit žáci Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně a Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Podle tvůrců by se aplikace mohla po dohodě s jejich vedením rozšířit i do dalších škol, které jsou vybaveny VR laboratořemi.

Pro mladé vývojáře z FEL ČVUT je Deloitte Space Shuttle další z řady zajímavých projektů, kterými obohacují své studium. Nedávno studentští tvůrci například vyslyšeli výzvu CzechCrunche a stvořili pro náš herní speciál návykově zábavnou hru Beak Quick! či nekonečnou kyberjízdu Fabulous Infinidrive. Ani jiné školy nezahálely, webovou hříčku, kterou si vyzkoušel také ministr Ivan Bartoš, stvořil tehdy i tým z matfyzu.