Mladým umělcům se otevírá cesta do olympijské Paříže. Díky českému projektu, který spojuje umění a sport

Šéf Sport in Art Jan Dvořák (vpravo) na versináži výstavy Row Row Row inspirované pražskými Primátorkami

Co mají společného sport a umění, dva zdánlivě vzdálené světy? Odpověď chce veřejnosti ukázat kulturní platforma Sport in Art, která ve svém týmu a projektech propojuje umělce, kurátory, sportovce i manažery z obou oborů. Pořádala už výstavu k výroční Jizerské padesátce nebo veslařskému mistrovství světa a k nadcházejícímu hokejovému šampionátu chystá spolupráci s Národní galerií na tématu bruslení a ledního hokeje. Teď s projektem Art Grand Slam otevírá dveře českým umělcům do olympijské Paříže.

Projekt Art Grand Slam chce veřejnosti ukázat to nejlepší z české umělecké tvorby, co souvisí se sportem a pohybem – a ocenit to. První ročník s podtitulem Uvnitř pohybu odstartuje začátkem příštího roku výstavou v pražské galerii SmetanaQ, už nyní ale dává šanci mladým umělcům se zúčastnit.

V rámci otevřené výzvy se mohou tvůrci do třiceti let přihlásit se svými díly či jejich návrhy, které souvisejí s pohybem a ideálně přímo se sportem nebo letními olympijskými hrami. Právě na olympiádu v Paříži totiž Art Grand Slam míří. „Spolupracujeme s Českými centry, a tak už příští rok bude mít náš společný projekt pokračování právě v Paříži,“ říká pro CzechCrunch Jan Dvořák, ředitel Sport in Art.

„Se zapojením olympijské tematiky do tvorby mladých umělců počítáme i v naší otevřené výzvě. Vítězné dílo se bude během olympiády prezentovat v Českém domě Paříž a je to důležitá součást výstavy,“ dodává koordinátorka projektu Josefína Frýbová. Zároveň zmiňuje, že už teď se jim přihlásily desítky autorů a se začátkem semestru na vysokých školách očekávají ještě větší zájem.

Chceme z našeho projektu mít podobnou tradici, jako je Nejkrásnější česká kniha roku či Magnesia Litera.

Umělci se do open callu Art Grand Slamu mohou přihlásit do konce října na stránce projektu. Zvolené médium je přitom na výtvarnících, organizátoři akceptují malby, sochy, objekty, videa i instalace. „Není to vymezené jen na sport a umění, celá výstava má podtitul Uvnitř pohybu, jde tedy i o nějaké vnitřní nutkání, vnitřní pohyb jednotlivce či skupin. Ze zatím přihlášených děl lze předpokládat, že bude převažovat malba. Určitě ale budeme rádi, když přibudou další audiovizuální díla,“ říká Frýbová.

Kurátor Petr Vaňous vybere z účastníků open callu trojici tvůrců, která doplní hlavní výstavu Art Grand Slamu. Ta spolu se slavnostním vyhlášením cen proběhne 15. února v galerii SmetanaQ. Jeden ze tří mladých umělců navíc získá desetidenní rezidenční pobyt v Paříži v létě příštího roku, který zajišťuje zmiňovaná spolupráce projektu s Českými centry.

Foto: František Ortmann Jan Dvořák z platformy Sport in Art na výstavě Row Row Row inspirované pražskými Primátorkami

Na hlavní výstavě se představí tvorba deseti profesionálních umělců, návštěvníci uvidí díla například od Michaela Rittsteina, Lubomíra Typlta nebo Pauliny Skavové. Na vernisáži na pražském Smetanově nábřeží dojde také k vyhlášení nejlepších umělecko-sportovních počinů uplynulého roku v šesti kategoriích.

V roli garantů jednotlivých kategorií Petra Vaňouse (výtvarné umění) doplní Marie Foltýnová (v kategorii veřejný prostor), Tomáš Pospěch (fotografie) Marta Ljubková (divadlo a tanec), Milan Tesař (literatura) a Jindřiška Bláhová (film). Odborná porota z jimi předvybraných děl zvolí to nejzajímavější, jež se v době olympijských her představí v prostorách Českého domu Paříž.

„Sportovní tematika umělce dlouhodobě intenzivně přitahuje. Chceme postihnout vše důležité, co se v oblasti umění odrážejícího sportovní aktivity odehrálo v minulosti i současnosti, a to jak v českém, tak mezinárodním kontextu. Máme v plánu prezentovat tvorbu, která dosud unikala širší pozornosti, a přímo iniciovat vznik nových děl či ucelených kolekcí,“ popisuje Jan Dvořák.

Po úvodním ročníku získá výstava nového kurátora i nové zaměření ve snaze zabránit kreativní i tematické stagnaci. „Byli bychom rádi, kdyby se z našeho projektu stala podobná tradice, jako je například soutěž Nejkrásnější česká kniha roku či Magnesia Litera,“ uzavírá Dvořák.

Otevřená výzva Art Grand Slamu pro umělce do třiceti let probíhá do 31. října, přihlášky jsou dostupné online. Dílo, jež má souviset s letními sporty či pohybovými aktivitami, musí být hotové do měsíce před vernisáží 15. února.