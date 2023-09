Příští týden propukne jubilejní Designblok. Návštěvníky vtáhne i do nevšedního sklářského vesmíru

25. ročník Designbloku proběhne od 4. do 8. října 2023

Tři lokace, 227 autorů a značek, dvě velkolepé výstavy a k tomu workshopy, přednášky i módní přehlídky. Takový bude letošní Designblok, který se v Česku koná už úctyhodné čtvrtstoletí. Největší mezinárodní festival designu a módy ve střední a východní Evropě proběhne od 4. do 8. října a návštěvníkům představí nejen novinky z českého i mezinárodního tvůrčího prostředí.

Designblok a český design vůbec ušly v posledních dvaceti pěti letech dlouhou a velmi pestrou cestu. Právě v tomto tematickém duchu – tedy Cesta – se nese i letošní jubilejní ročník. Doby, kdy našinec pomalu nevěděl, co to ten design vlastně je, jsou dávno pryč a užité umění se postupně rozšířilo z luxusního prostředí i do četných domácností a pracovišť.

„Za dvacet pět let prošel český design neuvěřitelnou proměnou. Od dob, kdy byla jeho scéna velmi malá a firmy byste mohli spočítat na jedné ruce, jsme se dostali k tomu, že je Designblok nejvýznamnějším a největším festivalem svého druhu ve střední Evropě. Stahuje dění nejen z Česka, ale z celého středoevropského regionu,“ říká ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Foto: Ondřej Holub Ředitelka Designbloku Jana Zielinski

První rok se Designbloku zúčastnilo pouhých čtrnáct vystavovatelů, letos je jich téměř 230. Podle Zielinski byl výběr velmi přísný, jelikož lokace, ve kterých se letošní přehlídka designu odehraje, jsou co do prostoru omezené, nadto se pořadatelé setkali s velkým zájmem i ze strany vystavovatelů ze zahraničí. „Díky tomu uvidíte crème de la crème nejen českého, ale i zahraničního designu,“ dodává ředitelka festivalu.

To nejčerstvější z designu na patřičných místech

Zmíněné crème de la crème si budou moci návštěvníci prohlédnout zejména v prostorách Veletržního paláce Národní galerie Praha, kde Designblok zaujme Velkou i Malou dvoranu a také tři další patra a exteriéry. Zde se představí novinky českého i mezinárodního designu ve formátu Superstudia, které tradičně prezentuje firmy a značky, a Openstudia určeného pro designéry, studenty a nezávislé tvůrce.

Očekávané novinky i stálé kolekce zde ukážou renomované značky, jako je Brokis, Festka, Fleysen, Lockers, Polstrin, Ravak, Robot a mnoho dalších. Zavedené sklářské brandy Moser a Rückl představí svou tvář pod taktovkou nových art directorů – Jana Plecháče v případě značky Moser a Kateřiny Handlové v čele firmy Rückl. Přehlídku českých novinek doplní produkty prestižních zahraničních značek, jako jsou Laufen, Vitra, Magis Spa, Hülsta a další.

V prostorách Veletržního paláce si na své přijdou také milovníci módy, jelikož 7. října proběhne v Malé dvoraně hned šestnáct módních přehlídek od fashion designérů z celé Evropy, kteří se probojovali do finále soutěže Designblok Diploma Selection. A v pátek 6. října bude zdejší molo patřit české módní designérce Haně Zárubové a její nové kolekci Infinitive. Další módní inspiraci ale bude možné načerpat také díky instalacím rozličných značek.

Součástí designového víru bude také Uměleckoprůmyslové museum v Praze, kde naváže na úspěch loňských ročníků výstava rodinných firem a tradičních výrobců Rodinné stříbro. Představí se zde například značky M&T manufacture 1997, Modernista, Tkalcovna Kubák, Merkur Police, Dílna Šesták, Kozel Fabrica a řada dalších. Svou samostatnou výstavu zde pak bude mít hvězda současného nizozemského designu Ineke Hans, který představí židli. Ale ne jen tak ledajakou. Jde totiž o vůbec první nizozemskou zálohovanou židli.

Foto: Národní galerie Praha V jednu z lokací festivalu se promění Veletržní palác

K vidění zde bude také Openstudio, které představí výběr práce předních českých designérů kombinujících tradiční řemesla s inovativními přístupy. Zároveň se zde uskuteční finále devátého ročníku mezinárodní soutěže diplomových prací produktového a módního designu Designbok Diploma Selection a v zahradě muzea proběhne výstava studentských prací Designblok Talent Cards.

Na Hrad za tím nejlepším z českého skla

Jubilejní punc letošního ročníku Designbloku podtrhuje fakt, že jeho třetí lokací bude Pražský hrad. „Na Hradě jsme už kdysi byli, konkrétně v letech 2003 a 2004. A letos nás z Hradu oslovili, jestli bychom se tam nechtěli vrátit, jelikož se chce více otevřít veřejnosti. Rozhodnutí jsme ale neudělali, dokud nebylo jisté, kdo bude prezidentem. Program jsme tak začali připravovat až po volbě,“ usmívá se Zielinski.

Na Hradě proběhnou hned dvě koncepční výstavy. Jedna je už designovým nadšencům dobře známá. Jde totiž o projekt Made by Fire, který byl ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Designbloku uveden v rámci letošního Milan Design Weeku. V hlavním městě bude k vidění v Míčovně Pražského hradu a nabídne téměř 100 exponátů od 40 českých tvůrců z oblasti skla, porcelánu a keramiky na pozadí aktuálních společenských otázek.

„Výstava velmi aktuálně reaguje na problémy, které řeší designéři, skláři, ale současně celý sklářský a keramický průmysl s ohledem na různé geopolitické změny ve společnosti – například i to, že se upouští od fosilních paliv, což způsobuje i změnu uvažování designérů a otevírá nová témata,“ říká k výstavě Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně.

Dalším počinem, který je zatím zahalen rouškou tajemna, je druhá výstava s názvem Designblok Cosmos, za jejímž konceptem stojí Jan Plecháč, art director sklářské značky Moser. Výstava doslova zaparkuje v Královské zahradě Pražského hradu, jelikož je umístěna v kamionu, aby se mohla snadno přesouvat z místa na místo. Tento nevšední putovní projekt, který vznikl za podpory nadace PPF, nese podtitul Intergalaktická krása českého designu a představí mikrokosmos deseti špičkových českých designérů a jejich unikátních autorských děl.

S představou, že Cosmos bude pojízdná výstava, přišli Jana Zielinski společně s kreativním ředitelem Designbloku Jiřím Mackem. „Jana s Jirkou mi řekli, že si představují kolotočářský strašidelný dům – a pojízdnou konstrukci pro nás skutečně vyráběli kolotočáři na Slovensku. V myšlenkách jsem se tak vrátil do dětství. K tomu, jaké emoce ve mně podobné atrakce vyvolávaly, a na tom jsem pak stavěl,“ přibližuje kreativní proces Jan Plecháč.

Foto: Václav Jirásek Pro festival vznikla putovní výstava představující sklářský mikrokosmos

Podle slov pořadatelů nepůjde o klasickou výstavu, ale spíš o audiovizuální zážitek, pro který vytvořil každý z oslovených designérů – mezi nimiž jsou mimo jiné Jakub Berdych, Lucie Koldová, Lukáš Novák, Jan Plecháč, Rony Plesl nebo Maxim Velčovský – předmět na míru. Ty mají představovat to, co podle tvůrců nejlépe definuje design.

Letošní Designblok proběhne od 4. do 8. října a návštěvníci mohou využít kombinovaný festivalový pas, který je opravňuje navštívit kromě expozic festivalu také výstavy a stálé sbírky Národní galerie Praha ve Veletržním paláci. Výstavy Designblok Cosmos a Made by Fire v areálu Pražského hradu bude možné zhlédnout od 3. do 15. října 2023 s festivalovým pasem či po zakoupení samostatné vstupenky.