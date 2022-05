Moderní hasičák sklízí první zahraniční ohlasy. Do Česka přivezl zlato z prestižní soutěže

Česká společnost Amplla, která stojí za vývojem moderního hasicího přístroje, získala zlaté ocenění v soutěži iF Design Award. V České republice jde o prvenství, dosud se totiž žádné firmě na domácí půdě nepodařilo tuto prestižní cenu získat.

První květnový týden Amplla symbolicky v Divadle U Hasičů představila svůj revoluční hasičák, ve kterém se jí podařilo spojit funkčnost s estetikou. A první ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejstarší nezávislá designová organizace na světě iF International Forum Design ocenila český vynález v soutěži iF Design Award, a to rovnou zlatem.

Zakladatelé firmy, architekt Přemysl Kokeš, architektka Zuzana Ambrožová a designér David Rosinai, se tak zařadili na žebříček světově uznávaných designérů. Do soutěže se přihlásilo téměř 11 tisíc produktů z 57 zemí. Porota složená ze 132 nezávislých odborníků z celého světa zlatem ocenila pouze 73 designových počinů.

„Získat tak prestižní cenu, jakou je bezesporu iF Award, je nesmírně potěšující. Obzvlášť v konkurenci těch největších nadnárodních společností s týmy špičkových odborníků a designérů,“ říká Zuzana Ambrožová, kreativní ředitelka společnosti.

„Ještě nám možná úplně nedochází, jak velkého úspěchu jsme dosáhli. Jako vůbec první čeští designéři jsme do Česka přivezli to úplně nejvyšší ocenění. Malá parta nadšenců přepsala historii. Je to také skvělá motivace do další práce. Ocenění totiž přišlo méně než dva týdny po spuštění prodeje,“ dodává.



Foto: Amplla Zakladatelé společnosti Amplla David Rosinai, Přemysl Kokeš a Zuzana Ambrožová

Za prvotní myšlenkou na moderní pojetí hasicího přístroje stojí Přemysl Kokeš, kterému nedal spát neutěšený vzhled klasické průmyslové tlakové lahve, jež se proto často ukrývá na nedostupných a špatně viditelných místech.

„Poslední prvek v domech, který odolával po více než století ergonomickému pojetí, jsme změnili a zlepšili jak jeho funkci v době čekání v pohotovostním režimu, tak jeho funkci a schopnosti v době akce,“ vysvětluje spoluzakladatel a ředitel společnosti.

Díky společnému nadšení, úsilí a zapojení investorů tak mohly vzniknout dva hasicí přístroje: Hussechuck a Shield. Zakladatelé je označují jako bod záchrany, kulatý tvar a výrazný design mají zaručit, že budou vždy na očích. Amplla dnes nabízí na 18 základních povrchů a barev a nespočet dalších uměleckých motivů je možné vytvořit na zakázku – hasičák tak interiér doplní, nikoliv naruší.