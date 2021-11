Vedle toho, že dnes slaví svátek všichni Martinové, mají svůj den i fanoušci kultovní herní série GTA, jejíž tři nejslavnější díly se dnes hráčům zpřístupnily v předělaných grafických (a částečně i herních) verzích. Že by ale převládaly pozitivní ohlasy, se říct nedá – na sociálních sítích se objevují videa, která poukazují na viditelné chyby a mnohdy až odfláknuté zpracování.

O příchodu remasterovaných dílů Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas se vědělo již od minulého měsíce, kdy je ohlásilo vývojářské studio Rockstar Games. To o několik týdnů později nalákalo krátkým trailerem, který nové a původní verze dílů srovnával. Změny byly zřejmé. A týkaly se hlavně rozlišení, nasvícení a textur.

Právě dnes byly v rámci balíčku nazvaného The Trilogy tyto předělané verze spuštěny pro uživatele PC, Xboxu, PlayStationu a Nintenda Switch. Navíc kvůli časovým posunům se vydání v daných zemích světa lišilo, tudíž první audiovizuální dojmy z hraní unikaly na internet v průběhu celého dne. Do éteru se první autentické záběry z hraní dostaly i během včerejšího dne.

Pokud ovšem Rockstar Games, respektive vývojářské studio Groove Street Games, které za díly stojí, očekávalo, že se z fanoušků vyhrnou pozitivní reakce a velká nadšení, musí být na omylu. Na sociálních sítích se to začalo hemžit videi, jež poukazují na poměrně jasné nedostatky a možná i jakousi zbrklost tvůrců, kteří v nějakých případech vesměs okopírovali mobilní port.

Všeobecně je zřejmé, že hry působí moderněji, a to především díky vyššímu rozlišení (které je na systémy Xbox Series X a PlayStation 5 dostupné také ve 4K se 60 FPS), vylepšenému nasvícení a detailnějším modelům postav a dalších pohyblivých i statických prvků. Pomáhá tomu také zvětšená vzdálenost vykreslování. Dílčí chyby ovšem tento zážitek velmi ovlivňují.

Uživatel na Twitteru pod pseudonymem Low Poly Depression například poukazuje na to, že jsou remasterované díly pouhou „aktualizací“ nechvalně známých mobilních verzí, na kterých vývojáři z Groove Street Games také pracovali. Vysvětluje to na situaci v tělocvičně ve hře GTA: San Andreas, která si zachovala velmi jednoduché ovládání z mobilního portu na dotykovém displeji.

Dále upozorňuje na to, že jednotlivé zvuky uživatelského rozhraní byly nahrazeny zvuky ze San Andreas a že jedinou změnou v ovládání, které mělo být podle tvůrců na úrovni ovládacích prvků z Grand Theft Auto V, byla obměna takzvaného uzamčení při míření. Další lidé na sociálních sítí například zmiňují větší či menší grafické glitche při jednotlivých situacích. Například vstupu do obchodu se zbraněmi.

Jak dodává server ScreenRant, Groove Street Games je relativně známé pro vydávání titulů, které nejsou odladěny ke spokojenosti většiny. V mnoha případech se dá ale jednotlivé chyby v grafice i hratelnosti opravit aktualizacemi, tudíž lze očekávat, že se tak stane. Samozřejmě se také liší, na jakých zařízeních se nové díly GTA hrají. Nejhůře je na tom nejspíš Nintendo Switch, které kvůli svému nižšímu výpočetnímu výkonu ani nedokáže zobrazovat některé grafické prvky.

