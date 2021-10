GTA se vrací. Nikoliv však v novém dílu, který by navazoval na masově úspěšnou „pětku“ – vývojáři z amerického studia Rockstar Games se naopak rozhodli, že vrátí zpět na scénu trojici nejslavnějších vydání této legendární herní série. A teď dozrál čas na to, aby zmodernizované verze III, Vice City a San Andreas odhalili v novém traileru.

O tom, že se chystá jejich přepracování, jsme psali už začátkem měsíce. Tehdy Rockstar Games uvedlo, že hry Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas zmodernizuje po grafické stránce a představí je v novém herním balíčku The Trilogy s tím, že vyjde ještě během letošního roku.

Dosud ale nebylo možné zjistit, jak budou remasterované verze slavných dílů Grand Theft Auto vypadat, což se měním s dnešním dnem. Tvůrci jedné z nejslavnějších herní sérií současnosti představili první videoukázky, ve kterých je velice zřetelné, jakou vizuální proměnou jednotlivé díly projdou. Vše se jeví uhlazenější a graficky propracovanější.

Spolu s tím Rockstar Games zveřejnili i termín vydání – 11. listopadu. V tento den se balíček staronových her v digitální podobě otevře všem, kteří hrají na PC, PlayStationu 5 (i PlayStationu 4), Xboxech řady Series (i Xboxu One) a Nintendu Switch. A stát bude 60 dolarů, respektive zhruba 1 300 korun (byť se finální česká cena může lišit).

Chystá se také fyzická kopie celého balíčku, která má přijít 7. prosince. Tvůrci nezapomínají ani na mobilní platformy, které jsou pro hraní her čím dál oblíbenější. Na operační systémy iOS a Android přijde Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition někdy v první polovině příštího roku. Zatím neznámo za jakou cenu.

Nyní je však velkou otázkou, na co se hráči mohou těšit. Rockstar Games zmínilo, že na přepracování her pracoval s takzvaným Unreal Enginem, díky čemuž budou tituly plynulejší. A jak už trailer naznačuje, snad všechny prvky (od osob přes auta a zbraně až po cesty, restaurace nebo mraky) budou vypadat graficky detailnější a realističtější. Každá hra se má navíc ovládáním inspirovat nejnovější hrou GTA V.