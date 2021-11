Módní značka Bohéma obléká lidi jako hrdé Čechy. A dokonce jim dala možnost vygumovat komunisty

Potká se Václav Havel s pivem, slavná herečka Adina Mandlová a legendární běžec Emil Zátopek spolu s vážně se tvářícím Tomášem Garriguem Masarykem a dají si vanilkové rohlíčky. Možná nějak tak by mohl začínat vtip o symbolech češství, ve skutečnosti ale na tyto osobnosti (a typické vánoční cukrovinky) narazíte u české Bohémy, která na takzvaném novodobém vlastenectví postavila módní značku. A nyní svůj sortiment výrazně rozšířila.

„Když jsme před lety slavili výročí republiky, chtěli jsme se jako celá rodina obléct tematicky ‚česky‘. Zjistili jsme ale, že to není tak jednoduché – když se chcete obléct jako Čech, musíte si vzít dres. Nic proti tomu, sám rád na hokej nebo fotbal chodím, ale přišlo nám to škoda. Rozhodli jsme se to změnit,“ říká pro CzechCrunch Oldřich Neuberger, mimo jiné zakladatel kdysi populární seznamky Libimseti.cz. Proto se svou ženou Eliškou založil Bohému.

S cílem vytvářet co nejreprezentativnější kousky oblečení si našli typické symboly českého národa, které začali tisknout na zpravidla jednoduchá bílá trička pro dámy i pány. Sázka na takzvaný merchandisingový styl, kdy se nevymýšlí žádné grafické složitosti a obrázek se bez větších okolků tiskne rovnou doprostřed, začala manželům vycházet.

Postupem času byla trika s prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, političkou a bojovnicí za práva žen Miladou Horákovou, spisovatelem Karlem Čapkem, operní pěvkyní Emou Destinnovou, vědcem Ottou Wichterlem nebo třeba Karlem IV. čím dál více vidět na Instagramu, kde je sdíleli novopečení majitelé.

Eliška a Oldřich Neubergerovi, zakladatelé české módní značky Bohéma Foto: Bohéma

V průběhu let tento boční projekt manželů Neubergerových rostl a přidávaly se nové motivy. Zlomový byl ale až letošní rok, který Oldřich hodnotí velmi kladně. „Rok 2021 byl jednoduše perfektní. Uvedli jsme řadu nových produktů a sledovali, jak zájem Čechů o novodobé vlastenectví vzkvétá. Díky tomu jsme více než zdvojnásobili naše prodeje,“ říká pro CzechCrunch.

A zatímco obrat ani výši zisku nechce zveřejňovat, s novým sortimentem se rád pochlubí. Velkou novinkou bylo spuštění sekce pro ty nejmenší, ve které jsou k dispozici tematická trička pro děti, brandované pastelky, české sešity nebo pexeso s hlavami osobností. Na to navázali rozšířením triček pro dospělé s odkazy na československé piloty v britském letectvu za druhé světové války, ježka v kleci, Věstonickou venuši, Večerníčka nebo oblíbený druh rodinného domu zvaný šumperák.

Vygumujte komunisty

Vydávat nové kousky při velkých českých událostech není pro Bohému nic cizího. Ostatně se rozjela v období oslav stého výročí vzniku československé republiky. Proto Oldřich a Eliška Neubergerovi, kteří na jednotlivých grafických motivech pracují s různými ilustrátory, zásadní události hlídají. A patřičně podle toho reagují.

Během letošních parlamentních voleb proto uvedli na e-shop i klasickou gumu s jasným sdělením – Vygumujte komunisty. „Zločiny, kterých se komunisté dopustili na našem národě, bohužel nikdy nesmažeme, ale můžeme je alespoň pomyslně vygumovat. Tato drobnost se z našeho obchodu vyprodala téměř okamžitě,“ dodává Oldřich.

Bohéma vzdává hold i legendárnímu Švejkovi Foto: Bohéma

V průběhu letních olympijských her v japonském Tokiu, které se kvůli pandemii koronaviru přesunuly z loňského roku na ten letošní, Bohéma uvedla také trička s límečkem s vlajkou a legendární mikiny se lvem inspirované slavným běžcem na dlouhé tratě Emilem Zátopkem. „Chtěli jsme vyjádřit podporu našim sportovcům,“ říká spolutvůrce Bohémy.

Jen o uvádění nových kusů oblečení a doplňků (například peněženek a pouzder) ale letošní rok nebyl, respektive není. Stejně jako všichni ostatní i Bohéma si je vědoma psychických i finančních hrůz, které páchá covid a s ním spojená vládní opatření. Proto například věnovala výtěžek z prodeje triček s motivem Anežky České na podporu zdravotníkům.

Konkrétně se jednalo o podporu organizace Energie lékařům, za kterou stojí i vědec Jan Lukačevič a která dodává zdravotníkům v první linii potraviny a další drobnosti přímo na jejich pracoviště. Vedle toho Bohéma pustila také 100 tisíc korun ze svého blíže nespecifikovaného zisku na podporu historické organizace Paměť národa, což je tematicky úzce propojené s jejím byznysem.

V příštím roce mají manželé v plánu otevřít svůj první kamenný obchod, a to rovnou v centru Prahy. „Bude to nádherný prostor v srdci hlavního města v ulici Palackého, přímo v domě, kde působil František Palacký a František Ladislav Rieger. Majitelky jsou potomkyněmi, v prvním patře je navíc jejich muzeum – pro vlastenecký projekt jako dělané,“ odhaluje Oldřich Neuberger.

„Galerie je zase vyústění práce s umělci a dobovými materiály. Tam se tedy můžeme těšit na výstavy. Ať už v souvislosti s našimi produkty, nebo opět s láskou k vlasti. Neměl bych opomenout, že půjde i o eventový prostor, kde bychom podobně smýšlející Čechy rádi potkávali,“ představuje si spoluautor módní značky Bohéma. „A pak máme ještě jednu novinku… Tu ale odhalíme začátkem roku,“ láká.