Modřanský cukrovar podle dua Chybík+Krištof dostane nové náměstí. Součástí bude i open air pavilon

Uložit 0

Když Skanska před pár lety představila projekt Modřanského cukrovaru, v mnohém byl inovativní. Částečně to platí stále, byť některé udržitelné prvky už dnes používají i další. Projekt, jehož devízou je výhled na Vltavu, nyní pokročil do další fáze. V té nabídne důležité urbanistické prvky. Vznikne nové náměstí a také open air pavilon.

Developerská společnost s původem ve Švédsku si pro cukrovar vybrala architektonický ateliér Chybík+Krištof. Ti navrhli do Modřan zástavbu, která se orientuje kolem někdejšího cukrovarnického komínu. Projekt čítající šest etap a dohromady asi osm stovek nových bytů nyní přidá výraznou urbanistickou část projektu. Stavět by se mělo začít v druhé polovině letošního roku s termínem dokončení v roce 2028.

Uprostřed souboru nových budov má totiž vzniknout Cukrovarnické náměstí, které ovlivní nejen developerskou výstavbu, ale i část Modřan. Celková plocha rynku bude mít 3700 metrů, na nichž mají být vysázeny desítky stromů. Počítá se ale samozřejmě také s mobiliářem, na náměstí tak budou různé druhy posezení, které by měly poskytnout zázemí nejen pro relaxaci, ale také pro práci.

Skanska už před dvěma lety spustila také vcelku netradiční soutěž na umění, které by mělo veřejný prostor zaplnit. Jeden z těch, který uspěl, by měl být právě na náměstí, konkrétně jde o vodní prvek v podobě lva, co hlídá řepu. Zajímavostí také je, že na budoucí podobě veřejných prostranství se podílel známý zahradní architekt Ferdinand Leffler.

Druhým prvkem, který má do Modřan přivést život, je open air pavilon. Skanska v roce 2018 zatím nevyužívané pozemky proměnila v Cukrkandl – místo, kde vznikla cyklokavárna se servisem, bikrosová dráha, parkourové či volejbalové hřiště, komunitní zahrada, venkovní posilovna i dětské hřiště. Open air pavilon má do Modřan přinést kulturní dění a na Cukrkandl navázat. Mezi novým pavilonem a komínem má pak vzniknout klidová zóna s větrnými kinetickými sochami.

Do třetice má místní veřejný život podpořit bohatý parter. Občanská vybavenost zabere patnáct set metrů čtverečních, ve kterých mají být specializované prodejny nebo restaurace. Ze čtrnácti jednotek je jich pět určených právě pro gastro. Skanska pak střechu nejvyššího domu věnuje pro společný prostor pro rezidenty, kteří by tu měli mít sdílenou střešní zahradu s lehátky, venkovní kuchyní a WC. Veřejný prostor doplní zachovaný komín. Ten bude nově sloužit jako vyhlídka.

V nové etapě zároveň přibudou nové budovy. Celkem budou čtyři, v nichž budou převažovat byty s dispozicemi 2+kk a 3+kk. Zároveň se počítá s prémiovým bydlením v podobě mezonetů s dispozicemi 3+kk a 4+kk a čtyři pětipokojové byty. Většina z nich má lodžii nebo balkon, tři z bytů pak budou mít také prostornou terasu s přípravou na pergolu a vířivku.

Byty budou mít prémiové vybavení, do kterého developer počítá bezpečnostní dveře a interiérové bezfalcové dveře s výškou 210 centimetrů, podlahové vytápění, velká okna se sníženými parapety, i prvky chytré domácnosti.

I tady se pak projeví další prvky udržitelnosti. Na střeše se počítá s fotovoltaickými panely, přičemž energie bude spotřebovávána nejen ve společných prostorech, ale i v bytech. Budou tu také fototermické panely, které se postarají o snížení nákladů na teplou vodu. Počítá se s centrální rekuperací a zelenými střechami.

Ve veřejných prostranstvích se o dobré mikroklima postará zeleň, počítá se také se shromažďováním dešťové vody v akumulačních nádržích. Z ní se pak budou zavlažovat zelené plochy v místě, zbytek bude odváděný do Vltavy. Šedá – tedy recyklovaná – voda pak poslouží nejen pro splachování, ale třeba také pro praní v pračce. Skanska na výstavbu navíc použila takzvaný rebetong, tedy recyklovaný beton, který společnost vyrábí ze stavební suti. Tím se ušetří přírodní kamenivo.