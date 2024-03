Monstra v hlavní roli. Godzilla x Kong je plnokrevná řežba příšer a nejzábavnější film z nové série

Uložit 0

Godzilla a King Kong se prohánějí filmy už pěkně dlouho, dohromady jich mají několik desítek. V tom nejnovějším, který do světa vypustilo coby svůj pátý počin z tohoto monsterversa studio Legendary, se opět potkávají. A i když se nemají rádi, budou nuceni spojit síly a bránit lidi… Zní to hodně přitaženě za vlasy? Ano, přesně taková novinka s názvem Godzilla x Kong: Nové impérium je. Ale jelikož si na nic jiného než na opulentní akční nakládačku v podání CGI obřího lidoopa a radioaktivního ještěra a dalších potvor nehraje, je z ní skvělá popcornová zábava na opravdu velké plátno.

Když chcete potěšit milovníky Godzilly a King Konga, nic moc dalšího než Godzillu a King Konga k tomu nepotřebujete. Zhruba k takové myšlence nejspíš došli tvůrci Nového impéria, kteří odhodili veškeré zábrany a skrupule a stvořili dvouhodinovou jízdu, kde pár lidských postav funguje jako stafáž, co má občas něco vysvětlit, ale jinak je veškerá pozornost soustředěná na obří monstra. Ta jsou hodná i zlá, řvou, létají, mlátí a rozbíjí vše kolem, perou se, některá ale taky procházejí vlastním vývojovým obloukem, spí v Koloseu, hulákají na sebe cosi od pyramid v Gíze na skálu na Gibraltaru, uzavírají spojenectví a samozřejmě zachraňují svět.

Ač to všechno zní šíleně, režisér Adam Wingard, který stál i za předchozím filmem Godzilla vs. Kong, na to jde tentokrát sympaticky přímočaře a velice brzy vám dá vědět, že tohle není žádná hluboká studie o lidstvu a jeho právu na život nebo pokus vysvětlit, proč je uprostřed Země místo jádra svébytný svět, ve kterém svítí světlo.

Hned v prvních okamžicích filmu vás navíc umně přikove do sedadel – nasadí totiž vysoké tempo a velkolepé záběry střídající se ve svižných střizích à la bijáky Michaela Baye. Než si to stačíte uvědomit, jste v Godzille a Kongovi ponoření až po uši a fandíte jim. I když je jinak třeba vůbec nemáte rádi.

A to je zápletka Nového impéria ukrutně jednoduchá a povrchní. Posuďte sami: svět se už sžil s objevem, že naše planeta je dutá. A jak v takzvané Duté zemi, tak na povrchu žijí nejrůznější příšery, kterým se říká titáni. Na to, aby nepáchali zlo, dohlíží Godzilla, která občas při svém tažení zničí nějaké to město. Pod zemským povrchem si vytváří svůj nový domov King Kong, má ale samozřejmě možnost volně cestovat nahoru. Jako třeba když ho bolí zub. Na oba dohlíží dobře známá organizace Monarch.

Najednou se ale začne dít něco divného. Godzilla, která nemá Konga – protože je taky titán – ráda, se chová na povrchu zvláštně. A skupinka postav v podání Rebeccy Hallové, Briana Tyree Henryho, Dana Stevense a Kaylee Hottleové, které z většiny známe i z předchozího Wingardova filmu, se vydá do Dutozemě zjistit, co se tam děje. A že toho je… Akorát lidé v tom všem fungují zejména jako posouvači děje ve chvíli, kdy je potřeba to říct a neukazovat to mimikou CGI tvora, případně jako velmi speciální zubaři.

Dočkáte se tak Mini Konga, zlého Konga, obří mouchy, gravitaci ovlivňujících krystalů, telepatie… ale taky výše zmíněných scén na povrchu Země, kterým tentokrát padne za oběť nebývale vysoké množství míst v Evropě. V nové Godzille a Kongovi je zkrátka snad všechno, na co si vzpomenete. Výsledný pelmel je opravdu ujetý a vykazuje většinu neduhů a nelogičností béčkových filmů o příšerách, které si můžete v noci pustit na Prima Cool. Ale protože se tím netají, tak mu to nejen odpustíte, ale ještě si to všechno užijete.

Celou dobu navíc jede v příjemně svižném tempu, které je nasazené už od začátku. Sice je dost jasné, co přijde, ale vy nemáte čas se začít nudit nebo příliš přemýšlet (třeba nad tím, proč se to celé vlastně jmenuje Nové impérium). Na druhé straně se ani nezkouší pustit do těžko uvěřitelného vysvětlování toho, co vidíte. Stejně by to vysvětlit nešlo. Je to povrchní přístup, ale je dokonale funkční a zcela na místě. Pokud znáte předchozí počiny, je to plus, ale ne nutné. Všechno potřebné vám vždycky někdo ze zmíněné čtyřky včas řekne nebo nějak jinak podá.

Místo vymýšlení kdovíjak složitého děje se Nové impérium soustředí na svou vizuální stránku a totálně se v ní vyžívá. A nutno říct, že ta je, zvlášť ve formátu Imax, pro který byl film natočen, ohromující. Při sledování záběrů, kdy se Kong s Godzillou dohadují u pyramid nebo bojují ve stavu beztíže, se musí blahem chtě nechtě zatetelit i ti největší skeptici. Na rozdíl od předchozích čtyř filmů aktuální série se Nové impérium zkrátka nebere vážně, je hravé a chce primárně pobavit. A jde mu to ze všech nejlíp.

Je to nefalšovaná popcornová zábava, která vám chce akorát dopřát dvě hodiny v naprosto ustřeleném světě, nad nímž ale není třeba přemýšlet. A vám velice rychle dojde, že tohle je taky zážitek. Takže se v kině pohodlně usaďte a příšerózní megařežbu si patřičně užijte.