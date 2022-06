Letecká doprava patří mezi největší producenty emisí na planetě, proto řada leteckých společností hledá cesty, jak uhlíkovou stopu letů pomocí technologií snížit. Mnozí věští slibnou budoucnost letounům poháněným elektřinou či vodíkem, jenže ty mají před sebou ještě dlouhou vývojovou a certifikační cestu. Proto se zatím jako nejlepší řešení jeví udržitelná paliva, což vnímají i Švédové.

Švédská letecká společnost Braathens Regional Airlines měla uskutečnit vůbec první let komerčního letadla poháněného pouze udržitelnými palivy (SAF) na cestě ze švédského města Malmö do obce Bromma, která leží poblíž Stockholmu. A byť let proběhl nad švédským územím, ve skutečnosti měl celoevropský charakter.

Udržitelným palivem byly totiž naplněny nádrže letounu 72-600 od výrobce ATR, který spadá pod francouzský Airbus a italskou společnost Leonardo. Samotné palivo pak pocházelo od finské rafinérky Neste Oyj. Je však nutné podotknout, že nejde o první případ, co se let uskutečnil za využití udržitelného paliva.

V předchozích případech jej ale vždy doplňovalo i konvenční palivo, případně toto palivo pohánělo jen některý z motorů. Teď však byl celý let svěřen pouze do rukou pohonné hmoty, která by mohla znamenat bezemisní budoucnost létání. To potvrzuje i nedávná investice ve výši 200 milionů dolarů (4,7 miliardy korun), kterou do vývoje a výroby tohoto druhu paliva daly australské aerolinky Qantas.

Důležité je připomenout i to, že v případě udržitelných paliv se nejedná o zcela bezemisní řešení. Spalování SAF paliv produkuje přibližně o 80 procent méně emisí než spalování konvenčních pohonných hmot – oněch 20 procent však stále zůstává. Během produkce udržitelných paliv je nicméně využíváno oxidu uhličitého získávaného z ovzduší, čímž je stopa, kterou za sebou spalování udržitelných paliv zanechává, mazána.

V případě letu letounu ATR 72-600 pohánělo udržitelné palivo dva motory výrobce Pratt & Whitney Canada. Právě jeho motory byly nahrazovány alternativními pohonným jednotkami v případě testů elektrických letounů Cessna eCaravan či HyFlyer. Nové typy paliv tak ukazují možnou cestu, jak létat udržitelně, aniž by bylo nutné zasahovat do techniky současných letadel.

Aby však mohly takové letouny létat v komerčním provozu, je nutná jejich certifikace. Proto společnosti ATR a Braathens již pracují na certifikacích letounu, které by chtěly završit v roce 2025.