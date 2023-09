Multifunkční hala na vesnický způsob. Sokec v Hrušovanech nabízí místním téměř vše

Kulturní domy je možné najít v každé větší obci. A byť by se mohlo zdát, že jejich význam pomalu, ale jistě upadá, někde jsou stále důležitým bodem pro místní komunitu. Platí to i pro Hrušovany u Brna, kde mají nové společensko-kulturní centrum, do kterého lze zajít za sportem, na ples, na kávu či dobré jídlo. Objevte více z architektury v pravidelném newsletteru Arch.

Pro řadu obcí platí, že multifunkčním centrem je místní hospoda. Problém ovšem je, že ta nedokáže plně odbavit takové potřeby, jako je kulturní či sportovní vyžití. K tomuto účelu proto v některých obcích vybudovali kulturáky. Moderním pojetím takového stánku je i Sokec v Hrušovanech u Brna, tedy společensko-kulturní centrum, které dává prostor celé řadě aktivit.

Na podobu nového sídla členů TJ Sokol Hrušovany u Brna vypsala obec otevřenou architektonickou soutěž v roce 2016. Záměrem ovšem bylo najít prostor nejen pro následovníky Tyršova odkazu, ale pro vyžití všech 3 600 obyvatel obce, kteří chtějí žít komunitním životem. Sokec, jak se budova nazývá, tak neslouží jen Sokolům, ale jedná se o obecní sportovně-kulturní centrum.

Vybrán byl nakonec návrh týmu Štěpána Kubíčka, Martiny Buřičové, Jana Novotného a Jonáše Krýzla ze studia Čára Architekti. Ti se nejlépe vypořádali s faktem, že je objekt situovaný v samotném centru obce, na místě původní zchátralé sokolovny. Architektům se podařilo najít balanc, kdy je objekt dostatečně výrazný a nepřehlédnutelný, zároveň však zapadá do celkového rázu městečka.

Foto: Tomáš Slavík Strana budovy směřující do ulice

Čelní strana domu působí moderně, ale přesto tradičně. Stavba dává možnost nahlédnout do svého sálu. Ten je definovaný kombinací dřeva a bílé barvy, která se objevuje i v dalších částech. Celkově tvoří hlavní budovu sál, který je zároveň tělocvičnou a menší sály v patře, kde je i ochoz pro diváky. A nechybí ani hospoda.

„V přístupu u funkčně provozního řešení je pro nás důležitá kompaktnost. Projevujeme ji otevřeností a čitelností prostor. Nechceme vzbuzovat zmatenost, nýbrž jasnou orientaci. Provozní řešení vychází ze stávajícího stavu, zjednodušuje, pročišťuje a doplňuje,“ vysvětlují architekti.

Do Sokece místní chodí cvičit gymnastiku, hrají zde badminton a spolky i jednotlivci doplňují program o svá kulturní vystoupení. Ta se odehrávají nejen v hlavním sále, ale také v restauraci a na dvoře za budovou.

I ten je velmi důležitý, protože skýtá zeleň, ale i sportovní plochu a klubovnu. Ta funguje také coby tribuna, prostor pro promítání a jako jeviště. Zároveň poskytuje zázemí hudební zkušebny. Klubovnu pak doplňuje i budova skladu, která slouží nejen pro uložení zahradního nábytku, ale také se zde našel prostor pro klub seniorů.

„Součástí projektu je i komplexní úprava prostoru Masarykovy ulice. Mezi Sokecem a školou tak vzniká zklidněný, bezpečný předprostor, nádvoří, které podporuje význam tohoto důležitého místa v rámci obce a její komunity,“ uzavírají architekti.