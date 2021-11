Mutumutu získalo další desítky milionů korun, česká digitální pojišťovna nyní vstupuje do Francie

Před třemi lety začala na českém trhu fungovat služba Mutumutu, jež si za cíl klade rozvířit stojaté vody pojišťovnictví a pomocí digitálního přístupu oslovit novou generaci klientů. Od začátku spolupracuje s KB pojišťovnou, přičemž její mateřská skupina Société Générale Assurances sídlící ve Francii firmu v posledních dvou letech podpořila téměř sto miliony korun.

Částku ve výši přibližně třicet milionů korun získala online pojišťovna už dvakrát, naposledy letos na jaře a předtím loni před vypuknutím pandemie koronaviru. Dalších 1,5 milionu eur, přibližně 38 milionů korun, posílá Société Générale Assurances do Mutumutu nyní. Francouzský investor přitom stále drží menšinový podíl, většina připadá studiu Creative Dock, kde projekt vznikl.

Mutumutu se zaměřuje na poskytování pojištění pracovní neschopnosti, invalidity a smrti plně online, vlastní fyzické pobočky neprovozuje. Staví na jednoduchosti, kdy má podmínky psané na šesti stránkách, navíc své klienty odměňuje, pokud sportují, nekouří a pravidelně chodí na zdravotní prohlídky.

Jak se Mutumutu daří na domácím trhu, však nechtějí zástupci společnosti moc komentovat. Podle vyjádření se v Česku pojišťovna dostala do provozního zisku, jeho výši ani tržby ale neprozrazuje. Stejně tak není jasné, kolik smluv nově uzavírá, sděluje jen to, že se jejich počet meziročně zdvojnásobuje a v prvním kvartále letošního roku uzavřela jedno procento ze všech životních pojistek, které v tu dobu byly v Česku sjednané.

Expanze do Francie

Nově získaný kapitál má Mutumutu umožnit vstup na zahraniční trhy, o němž ostatně mluví už od získání úvodní investice před rokem a půl. K prvnímu kroku dochází teď, kdy pojišťovna oficiálně spustila možnost uzavřít pojištění ve Francii, kam původně ani neplánovala vstupovat.

„Vůbec jsme neměli v plánu vybrat si Francii jako první zahraniční trh, do kterého vstoupíme. Dokázali jsme si představit Polsko, které je nám kulturně i nastavením pojišťovnictví asi nejblíž, a až pak pokukovat na západ. Nicméně od francouzské Société Générale jsme dostali nabídku jít do Francie rovnou,“ popisuje ředitel Mutumutu Jindřich Lenz.

Příležitost na tamním trhu je podle Lenze velká a společnost chce zacílit na životní pojištění neboli prévoyance, které kryje případ smrti, invalidity nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené úrazem či nemocí. Zatímco zaměstnancům toto pojištění platí zaměstnavatel, tzv. volní pracovníci (ekvivalent živnostníků v Česku) v případě vypadnutí z pracovního režimu garantovaný příjem nemají.

„V první fázi půjde hlavně o edukaci trhu, velká skupina lidí o možnosti podobného pojištění nikdy neslyšela. V průzkumech ale na takovou možnost reagovali s nadšením. Ještě před oficiálním spuštěním mělo francouzské Mutumutu nižší stovky potvrzených zájemců o sjednání pojištění,“ popisuje Lenz s tím, že živnostníků je ve Francii celkem 3,5 milionu a polovina z nich není na případ ztráty příjmu pojištěná.

Do budoucna Mutumutu plánuje i další expanzi, na což aktuálně shání další finanční prostředky. V rámci investičního kola série A chce získat osm milionů eur, tedy přes 200 milionů korun. Další kroky pojišťovny by díky tomu měly ve druhém kvartálu příštího roku směřovat do Německa, o rok později pak do Itálie a Polska.