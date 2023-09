Myš je mrtvá. Zní to jako rouhání, ale letošní Baldur’s Gate a Diablo se hrají na konzolích skvěle

Na přelomu tisíciletí neexistovalo, že by někdo hrál střílečku nebo nedejbože izometrické hry na konzoli. Nejen proto, že první díly Baldur’s Gate nebo Diabla vyšly původně jen na počítač. Myš a klávesnice měly u nás doma jasný účel – a gamepad byl zase určený pro závody na motorkách nebo starwarsových kluzácích. Letošek ale přinesl hned dvě překvapení, kdy hry, u kterých jsme byli vždy zvyklí vytasit klávesnici a myš, fungují výborně i na konzolích. Dokonce se v několika momentech ovládají ještě lépe než na počítači.

Tím čerstvějším zářezem je Baldur’s Gate 3, která nejprve v srpnu vyšla ve verzi pro Windows a následně 6. září přistála i na PlayStationu 5. A právě na konzoli od Sony je až neuvěřitelně příjemná. Technické parametry stranou: velký vliv na to má především ovládání.

„Jak převést nekompromisní RPG na ovladač, aniž byste měli pocit, že jíte zvlhlý hotdog?“ ptali se sami vývojáři z Larian Studios, když tento měsíc představovali novou verzi. „Odpověď byla: Baldur’s Gate 3 je od prvního dne stavěná pro PS5 a vynaložili jsme mnoho práce na to, aby se komplexnost hry přenesla i do několika tlačítek a triggerů.“

Jedním z hlavních rozdílů u Baldur’s Gate ovládané gamepadem je pohyb. Místo namíření myší a kliknutí na místo, kam chcete, aby se váš hrdina přesunul, se pohybujete jednoduše pomocí páček na ovladači. Levým palcem plynule vedete lukem ozbrojeného elfa, aby šel třeba k bažině v dáli, a pravým pak otočíte kamerou a umožníte mu se kochat rozkládajícími se mrtvolami.

Stejným stylem se ovládá i mnoho jiných videoher a na první pohled to může působit jako trivialita. Pro izometrické RPG, tedy takové, kdy shlížíte na postavy shora, je to ale výborný způsob, jak se s „oddáleným“ hrdinou sžít. U klikání myší je hráč spíš někým, kdo elfovi nařizuje a přikazuje. U gamepadu víc přijímá jeho roli za vlastní.

Třetí Baldur’s Gate navíc umožňuje si i vlastní postavu přiblížit a vytvořit si tak falešný dojem, jako by šlo o akčnější RPG z pohledu třetí osoby. V případě povedené grafiky a designu světa od studia Larian to dává možnost prohlížet si zblízka uschlou trávu i chlupy na těle druidích společníků.

Příjemným doplňkem je pak i přehledné uživatelské rozhraní, které se dá navíc přečíst. Řada vývojářů jako by zapomněla na majitele brýlí a kontaktních čoček a v konzolových verzích svých her používají malé písmo. Při sezení jen pár desítek centimetrů od monitoru počítače to nevadí, zato na gauči před televizí hráč zoufale mhouří oči nebo si jako shrbený goblin přisedne blíž.

Hráči si v případě Baldur’s Gate 3 dokonce stěžovali právě u verze pro počítače, že písmo je příliš malé. Sice si lze zvětšit psané titulky během dialogů, ale samotné uživatelské rozhraní (například popisky kouzel nebo předmětů) bez použití modů nikoliv. V případě konzolové verze je rozhraní přeskládané a ve srovnání s jinými tituly poměrně čitelné. Na konzoli je také obrazovka jakoby „čistší“ – neukazuje třeba menu ve spodní části.

Ne vše je ale samozřejmě sluníčkové. Zpočátku může radiální menu působit trochu zmateně, než si ho upravíte podle svého gusta. To samé inventář, který se stejně jako v případě historicky starších RPG titulů ovládá myší jednodušeji. Když vás zaujme nově nalezená kudla, prostě na ni kliknete, místo abyste nabídku postupně projížděli. Magazín The Verge také popsal bizarní moment, kdy se jeho recenzentovi podařilo omylem prodat všechno oblečení a pobuřovat okolí nahotou, protože jeho oděv byl na konzoli nepřehledně součástí zbytku inventáře. A tak ho prodal spolu s balastem, který po cestě nasbíral.

Nutno taky podotknout, že pro spoustu lidí je hraní izometrických RPG na konzoli nepřekousnutelné, osobně jsem se mezi ně dlouhou dobu počítala. Prvním malým krůčkem ale bylo letos v červnu Diablo IV, nový přírůstek do dlouholeté série, která už od 90. let byla jednoznačným titulem pro počítače. Dokonce i na menším Xboxu Series S ale fungoval čtvrtý díl dobře, a to technicky i ohledně ovládání. Navíc pokud někdo vysloveně chce, může hrát Baldur’s Gate na počítači, ale s ovladačem i upraveným uživatelským rozhraním.

Po technické stránce konzolová verze Baldur’s Gate 3 nemůže dosáhnout stejných cílů jako ten nejvýkonnější počítač – třeba v plynulosti snímků. Specialisté z webu Digital Foundry, kteří se zaměřují právě na technický stav videoher, nicméně u playstationové verze vyhodnotili, že se dokáže vyrovnat „PC variantě na ultra nastavení“.

Vytýkají však občasné propady plynulosti v některých částech prvního aktu hry a pak především ve městě v aktu třetím, kde snímková frekvence povážlivě klesá. Momentálně ale na serveru Metacritic, který sbírá světové recenze her, Baldur’s Gate 3 trůní na průměrném hodnocení 96 procent, a to shodně v počítačové i playstationové verzi. Což není jen tak.