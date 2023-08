Třikrát delší než Pán prstenů, dvakrát než Hra o trůny. Baldur’s Gate 3 je masivní rozsahem, prodeji i počtem hráčů

Ještě před vydáním dosáhla Baldur’s Gate 3 na prodeje, o kterých se mnoha videohrám jen sní. Nový nositel slavného jména dokonce přilákal víc hráčů než nejpopulárnější online hry současnosti. A rozsahem svého scénáře zastiňuje i Pána prstenů nebo Hru o trůny. To samozřejmě ještě není zárukou popularity. Ale faktorů, které Baldur’s Gate 3 předurčují k osudu herního hitu, se sešlo hned několik. A fantasy hra tak začíná slavit fantastický úspěch.

Že Baldur’s Gate 3 patří mezi nejočekávanější tituly tohoto roku i mnoha předchozích, to nejsou jen planá slova. Dokazuje to i jedno jediné, ale zato pořádně vysoké číslo. Dva a půl milionu prodaných kopií. Avšak pozor, nikoliv od minulého týdne, kdy pokračování slavné značky vyšlo. Ale už v takzvaném early accessu neboli předběžném přístupu, který tvůrci hry z Larian Studios spustili před třemi lety. Za tu dobu právě tolik nedočkavých hráčů vložilo svou důvěru – a peníze – do testovací, obsahově omezené verze hry.

K tomuto zástupu dobrodruhů se od čtvrtka přidávají další po ostrém vydání na PC. A premiéra na konzole hru navíc teprve čeká. Její úspěch je ale už teď dostatečně hmatatelný. Baldur’s Gate 3 je dostupná na platformách GOG nebo Steam a veřejné statistiky druhého jmenovaného herního obchodu hovoří jasně. Pokračování milované fantasy ságy je nejprodávanější hrou na Steamu v Česku i ve světě. A také druhým nejhranějším titulem, který za posledních čtyřiadvacet hodin hrálo v jednu chvíli přes 800 tisíc lidí.

Prvenství v tomto ohledu patří s velkým náskokem nestárnoucí (a bezplatné) střílečce Counter-Strike: Global Offensive, v žebříčku podle právě aktivních hráčů za sebou ale Baldur’s Gate 3 nechala i takové fenomény, jako jsou DOTA 2 nebo PUBG. Tedy multiplayerové záležitosti zaměřené na rychlá měření sil se snad nekonečným zástupem online soupeřů. Zato fantasy novinka je určena primárně pro jednoho hráče a poskytuje příběhový zážitek s tahovým taktizováním a postupným odhalováním zápletky.

A zatímco zmíněné hry jsou masivní svou hráčskou základnou, nová Baldur’s Gate zájemce láká právě masivním příběhem. „Scénář příběhových animací je třikrát delší, než kdybyste dali dohromady všechny tři knihy Pána prstenů,“ oznámili vývojáři z Larianu pár dní před premiérou svého hitu. Ani tím však velkolepost pokračování slavného dobrodružství nekončí: „Hra má 174 hodin filmových scén, je více než dvakrát delší než všechny řady Hry o trůny dohromady.“

Samozřejmě platí, že v této divácké náloži jsou obsažené různé variace děje podle hráčem zvoleného postupu. Při jednom průchodu hrou nenarazíte na každý ze záběrů. Po stovce hodin, které prý Baldur’s Gate 3 při běžném tempu hraní zabere, se mimochodem můžete dobrat k jednomu ze 17 tisíc různých konců, ačkoliv drtivá většina se od jiných bude lišit jen v drobných detailech. „Je to jako natáčet film. Nebo spíš několik filmů najednou. Nepočítali jsme s tím, že budeme potřeboval testery jen pro filmové scény nebo tolik zvukařů,“ prohlásil pro Bloomberg šéf studia Swen Vincke.

Dovolit si tak velký tým a nemalé ambice mohli Larian Studios především díky úspěchu předběžného přístupu. Dva a půl milionu prodaných kusů je totiž úctyhodné číslo i pro ostré vydání, natož pak v případě early accessu k pouhé ochutnávce hry. První díl Baldur’s Gate se k podobnému číslu přiblížil až pět let po vydání, byť trh se samozřejmě od jeho premiéry značně proměnil a narostl.

Ale i v modernějším srovnání novinka navazující na hry z roku 1998 a 2000 obstojí. První díl skvělé sci-fi ságy Mass Effect na dva miliony prodejů čekal několik měsíců od vydání. A třeba český středověký počin Kingdom Come: Deliverance hlásil pět milionů prodaných kopií až za čtyři roky od přicválání na monitory.

Nezanedbatelným faktorem vedoucím ke skvělé formě Baldur’s Gate 3 byla nicméně i připravenost belgického studia. Vývoj nového díla začal už před šesti lety a Larian do něj vstupoval po vydání hned dvou vynikajících a rozsáhlých RPG alias her na hrdiny, Divinity: Original Sin a jeho druhého dílu. Technologie použité při vývoji Divinity: Original Sin 2 pohánějí i Baldur’s Gate 3 a ta je tak v lecčems podobnější právě sérii Divinity než prvním dvěma dílům. Což je terčem občasné kritiky těch nejzarytějších a nejkonzervativnějších fanoušků.

Už první Divinity bylo pro Larian úspěch, během pár týdnů přilákalo půl milionu zájemců. Jeho pokračování během dvou měsíců prodalo milion kopií. Vývojáři s čerstvými zkušenostmi ze dvou velmi kladně přijatých her mohli navíc využít tři roky zmiňovaného předběžného přístupu, který byl zdrojem cenných dat a zpětné vazby fanoušků. Ve výčtu trumfů, které Larian vynesl, nelze opomenout ani popularitu značky, na níž Baldur’s Gate 3 staví. Stejně jako předchůdci je převedením (dokonce ještě věrnějším než u prvních dvou dílů) pravidel slavné stolní hry na hrdiny Dungeons & Dragons. Která baví i nás v CzechCrunchi.