Mysleli si, že končí s marihuanou. Místo toho se Snoop Dogg postaral o marketingový tah roku

Uložit 0

Zelený dým ho provází celým jeho životem, je pro něj skoro něco jako vzduch. Proto když oznámil, že mu dává sbohem, šokovalo to internet. Ano, Snoop Dogg opravdu před pár dny veřejně prohlásil, že končí s kouřením – a řada lidí si myslela, že končí s marihuanou, která se stala synonymem jeho úspěšné kariéry rappera a podnikatele. Z jeho životního rozhodnutí se ale nakonec vyklubal geniální marketingový tah pro… výrobce ohnišť.

„Po dlouhém uvažování a debatách s rodinou jsem se rozhodl, že končím s kouřením. Prosím, respektujte v tomto čase mé soukromí,“ napsal Snoop Dogg na X (dříve Twitter) a dočkal se velmi živých reakcí. Jeho příspěvek přesdílelo přes 120 tisíc lidí, celkově ho vidělo téměř 150 milionů účtů – a necelých 35 tisíc uživatelů se mělo potřebu pod něj vyjádřit. Logicky.

Jen málokdo má s marihuanou takové pouto jako Snoop Dogg. Nikdo pořádně neví, kdy s ní začal, jedna z prvních zmínek o jeho marihuanové dráze přišla už začátkem devadesátých let, když nahrál skladbu The Chronic, což je slangový výraz pro její kvalitní odrůdu. A pak už to šlo samo. Sám ji kouřil na veřejnosti, některé zprávy uvádí, že vykouřil i vyšší desítky jointů denně.

Stal se propagátorem marihuany, člověkem, který o ní šířil osvětu a také se snažil o její legalizaci. A když vycítil příležitost, začal se o ni zajímat i byznysově – rozjel vlastní značku Leafs by Snoop, investoval do služby, která měla zefektivnit její rozvoz lidem po Spojených státech. Prostě nerozlučná dvojka. Bylo tak zvláštní, když oznámil, že s ní po tolika letech přestává.

Jeho fanoušci a sledující proto velmi rychle začali spekulovat nad tím, že jeho veřejné prohlášení není zcela tak pravdivé. Ačkoliv mohl mít několik více či méně závažných důvodů k tomu, aby s marihuanou skončil, něco na tom nehrálo. A jak se ukázalo, opravdu o tak radikální řez v jeho životě nešlo. Celé to byla povedená kampaň na nový druh bezkouřových ohnišť.

„Vím, co si asi všichni myslíte,“ napsal legendární rapper. „Vždyť je to přece tvá věc… Já s tím ale skončil,“ pokračoval. Snoop Dogg se svými prohlášeními postaral o reklamní spot pro společnost Solo Stove, která vyrábí „táboráky“ a grily, díky nimž člověk nenačuchne po typickém spáleném odéru.

V Solo Stove už před několika lety přišli s poměrně revolučním nápadem, kdy vymysleli technologii, která dokázala napodobit hořící oheň, ale nevypouštěla do vzduchu žádné zplodiny. Nejprve s ní vyrazili na portál Kickstarter, kde na ni sbírali peníze od lidí. Po úspěšné kampani pak začali nabízet první produkty. A teď zjevně zaujali i mocného Snoopa.

Spolu s ním navrhli speciální edici těchto ohnišť, která mají být podle oficiálního popisu „natolik hot, že přinutila i Snoop Dogga, aby se stal nekuřákem“. Vše to vysvětluje tvrzení samotného rappera, který v původním sdělením říkal, že „končí s kouřem“, nikoliv „s kouřením“, slovo smoke se ale běžně používá pro vyjádření právě kouření marihuany, potažmo cigaret. Což byla podle všeho záměrně využitá slovní hříčka.

Díky ní se zrodil marketingový krok, který nepochybně patří mezi ty nejpovedenější v letošním roce… Ostatně se podívejte sami.