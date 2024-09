Myšlenky na sebevraždy i srdeční selhání. Energy drinky ničí zdraví, nově by mohly být jen pro dospělé

Čeští poslanci by rádi omezili dostupnost energetických nápojů

Uložit 0

Vypadá to, že ledy v Poslanecké sněmovně se konečně pohnuly a po třech letech odborných debat na téma děti a kofein je na stole návrh, který by mohl zakázat prodej energetických nápojů nezletilým pod osmnáct let. Šanci na úspěch má, v září ho předloží jak koaliční, tak opoziční poslanci. Nápoje se nejspíš zároveň nebudou smět prodávat v prodejních automatech v prostorách škol nebo například nemocnic.

Návrh počítá s tím, že by se zákaz prodeje týkal nápojů obsahujících kofein v koncentraci vyšší než 150 mg/l nebo kombinaci kofeinu a taurinu, a to v jakémkoli množství. Vysoké dávky kofeinu, případně jeho kombinace s taurinem, totiž mohou podle vědců způsobovat například srdeční selhání.

Návrh zákona předloží skupina poslanců letos na podzim. Pokud by šlo vše hladce, je možné, že by začal platit už v červenci 2025, realističtější varianta je ale leden 2026.

O škodlivosti energetických nápojů pro děti se přesvědčil i Zdeněk Vítek, učitel tělesné výchovy na základní škole ve Starém Kolíně. „V naší třídě se odehrál případ, kdy student zkolaboval právě z důvodu nadměrné konzumace energy drinků,“ líčil pedagog loni v zimě na jednom z kulatých stolů uspořádaných k tématu v Poslanecké sněmovně.

Žáka našla doma jeho matka v bezvědomí, musel být hospitalizovaný s celkovým vyčerpáním organismu a příznaky epilepsie. Následně se zjistilo, že si za peníze na jízdné a svačiny kupoval energetické nápoje, hlavně proto, že chtěl zapadnout do kolektivu. Pití energetických nápojů je totiž mezi žáky základních škol v módě.

Přitom je to móda velmi nebezpečná. O škodlivosti například kofeinové varianty nápoje Prime hovořil už dříve nutriční terapeut Jan Stuparič z Institutu moderní výživy. „Jedna plechovka Prime Energy, která má 355 mililitrů, totiž obsahuje celých 200 miligramů kofeinu, což je výrazně více než u ostatních běžných energetických nápojů, jako je například Red Bull či Monster Energy. Ty ve stejném množství obsahují asi 114 miligramů, respektive 107 miligramů,“ uvedl.

„Maximální bezpečný denní příjem v dětském věku, tedy do 18 let, je dle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin tři miligramy na kilogram. Tuto hranici při hmotnosti dítěte pak lze velmi snadno přesáhnout konzumací jediné plechovky Primu,“ doplnil ještě.

Prime je nyní brán asi za nejhorší ukázku výživové zhůvěřilosti pro děti, návrh, který se rodí v pracovnách poslanců, však míří na energetické nápoje obecně. Podle lékařů může mít konzumace těchto drinků u dětí zdravotní následky. Už dříve to pro CzechCrunch okomentoval lékař záchranné služby, vystupující na sociální síti X pod pseudonymem @simmar.

„Dítě, které kofein běžně nepije, může mít s dávkou 200 miligramů kofeinu potíže. Například hypertenzní špičku, nevolnost, zvracení, poruchu vědomí, křeče, poruchy srdečního rytmu, dezorientaci nebo halucinace,“ prohlásil.

Potíže, které energy drinky způsobují dětem, nejsou ale jen fyzického rázu. Libuše Třískalová, předsedkyně Asociace výchovných poradců, v rámci uvedeného jednání ve sněmovně zmínila, že se poradci musí vypořádat se studenty s ADHD. Zároveň v poslední době řeší i nárůst počtu naprosto zdravých dětí, které chodí do školy nabuzené energetickými nápoji a vykazují podobné znaky jako jejich spolužáci s hyperaktivitou.

Děti jsou na kofein mnohem senzitivnější než dospělí.

Podle Třískalové je pak poměrně problematické tyto děti vyučovat. Zároveň energetické nápoje nejsou jen cestou k získání energie. Děti se pitím energy drinků dostanou do bludného kruhu. Vlastně je to podobné jako s drogami a návykovými látkami. „Děti je pijí, aby se stimulovaly. Pokud je ale pijí často, jsou to právě energetické nápoje, které je utlumují,“ vysvětluje klinický psycholog Jan Kulhánek.

Že energetické nápoje škodí dětskému zdraví potvrdila začátkem letošního roku i velká britská studie profesorky výživy a veřejného zdraví Amelie Lake z univerzity Teesside. Užívání energetických drinků u dětí je podle ní spojeno se zvýšením rizika psychických problémů, včetně úzkostí, stresu, deprese a myšlenek na sebevraždu. „Důkazy jsou jasné. Energy drinky jsou škodlivé psychickému a fyzickému zdraví u dětí a mladistvých,“ uvedla k závěrům studie profesorka.

Zákaz prodeje energetických nápojů již platí v některých evropských zemích. V Litvě začal proces omezování energetických nápojů postupně. V roce 2011 zákonodárci zakázali jejich reklamu ve vzdělávacích institucích. O rok později byl tamtéž zakázán jejich prodej. Až v roce 2014 byl prodej nápojů dodávajících energii zakázán nezletilým pod 18 let.

Každý z těchto kroků provázela vášnivá veřejná debata. Nyní, po deseti letech, existuje veřejný konsenzus na tom, že to byl krok správným směrem. Prodej energetických nápojů zakázali dětem pod 18 let loni v létě například i v Polsku.

K zákazu prodeje energetických drinků dětem pod šestnáct let se letos v červnu před britskými parlamentními volbami zavázala Labouristická strana, která po vyhraných volbách zemi aktuálně vede. Podle ABC News už ale řada supermarketů ve Velké Británii z vlastní vůle nějakou dobu tyto nápoje dětem pod šestnáct let neprodává.