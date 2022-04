S jeho brýlemi pro virtuální realitu se cvičí piloti. Český startup zaujal NASA i dalšího investora

Výcvik pilotů je drahý – jedna minuta letu stíhačkou vyjde i na miliony dolarů, proto nejen armády hledají možnosti, jak tyto náklady ušetřit. Na tento problém se zaměřuje tuzemský startup Vrgineers zakladatele Marka Polčáka, který vyvíjí jedny z globálně nejpokročilejších brýlí pro virtuální i mixovanou realitu kombinující virtuální a reálný svět. Teď na palubu získává nového investora.

Budoucnosti startupu věří úspěšný podnikatel Damir Špoljarič, zakladatel společnosti vshosting, kterou v roce 2020 v transakci za odhadované stovky milionů korun koupilo německé Contabo. Podrobnosti o tom, kolik prostředků do Vrgineers vkládá, nesděluje, ve firmě ale nyní drží podíl ve výši 1,5 procenta.

„Vrgineers jsou jeden z projektů, který jsem se rozhodl podpořit a spadá do oblasti mého zájmu. Do té patří obecně technologické startupy s velkým potenciálem prosazení se na trhu a zajímavou přidanou hodnotou. Vrgineers mají navíc přímý vztah s letectvím, což mě jakožto obchodního a dopravního pilota zajímá o to více,“ popisuje Špoljarič pro CzechCrunch.

Podle úspěšného podnikatele má letectví to nejlepší ještě před sebou. „Jedním z úzkých míst jsou výcviky pilotů, což vidím i v letecké společnosti, kde jsem rovněž investorem,“ pokračuje Špoljarič s tím, že své investorské aktivity zastřeší v novém projektu s názvem Gi21.

Foto: vshosting Damir Špoljarič, zakladatel a šéf vshostingu

„Vrgineers využije nově získanou investici k růstu zahraničních obchodních aktivit. Díky pilotním zkušenostem a podpoře pana Špoljariče také věříme v rychlejší růst na poli civilních pilotních simulátorů,“ komentuje pro CzechCrunch ředitel Vrgineers Marek Polčák.

Pětatřicetiletý zakladatel startupu potvrdil, že Špoljarič se stal investorem na základě svého dlouhodobého zájmu. Později v letošním roce pak startup plánuje otevřít větší investiční kolo. V loňském roce plánoval utržit 80 milionů korun, kvůli vývoji náročné technologie je ale pořád ztrátový.

Dohromady už nabral poměrně velkou částku, naposledy loni v létě necelých 54 milionů korun, koncem roku 2020 šlo o zhruba 44 milionů korun, asi 50 milionů korun získal také rok předtím. Několik investičních kol se tak podepsalo i na relativně velkém množství podílníků, kterých je nyní ve firmě už téměř dvacet.

Z venture kapitálových fondů jde například o Nation 1, Y Soft Ventures či PIE Ventures s vazbou na IT skupinu Etnetera, z firem pak o Somnium Space nebo Prusa Research. Mezi andělskými investory a jednotlivci se nachází Martin Rozhoň či spoluzakladatel herního studia Warhorse Studios Daniel Vávra, značnou část drží také spoluzakladatel a ředitel Vrgineers Marek Polčák.

O výsledný produkt headsetu pro virtuální realitu XTAL (jehož anglická výslovnost odkazuje na krystal a křišťálově čistý obraz) mají přitom zájem ti nejzajímavější globální zákazníci. Poslední generace brýlí s pořadovým číslem tři, které kombinují virtuální a reálný svět, vznikala ve spolupráci s týmem amerického letectva. Vrgineers ale spolupracují také s NASA, se závody formule 1, britskými BAE Systems (výrobcem stíhaček Eurofighter) nebo německým Airbus Defense.

„Výcviky jsou nákladné a hůře dostupné z důvodu omezeného počtu simulátorů. Výcvik probíhá z velké části v učebnách, na samotném simulátoru je poté rozsah výcviku často v minimálním rozsahu. Tam přesně projekty typu Vrgineers najdou uplatnění, protože dokážou výcvik pilotů posunout na zcela jinou úroveň, a to nejen v civilním sektoru,“ dodává Špoljarič.