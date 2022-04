Na českého šéfa si Škodovka počká, od léta ji povede další Němec. Schäfera má vystřídat Zellmer

Klaus Zellmer působil 23 let v Porsche

Německý magazín Automobilwoche, který má obvykle velmi spolehlivé informace, přinesl zprávu, že už je rozhodnuto o novém předsedovi představenstva mladoboleslavské Škody Auto. Thomase Schäfera, který jde šéfovat vlajkové značce koncernu Volkswagen, má nahradit Klaus Zellmer. Ten strávil více než dvě dekády v dresu Porsche a nyní má na starost prodej osobních aut Volkswagen.

Českou automobilku Škoda Auto má Zellmer řídit od 1. července. Schäfer do jejího čela přišel 3. srpna 2020, z funkce tak odejde téměř po dvouletém působení. Před ním Škodovku vedl Bernhard Maier, jeho předchůdci byli Winfried Vahland, Reinhard Jung a Detlef Wittig. Posledním českým ředitelem automobilky byl Vratislav Kulhánek v letech 1997 až 2004.

V březnovém rozhovoru s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Schäfer uvedl, že chce, aby si mateřský koncern Volkswagen vybral pro vybudování továrny na automobilové baterie Českou republiku. Schäferovu podporu označil FAZ za dárek na rozloučenou.

Škoda, která stejně jako značka VW patří pod koncern Volkswagen, by v těchto dnech měla výběr nového šéfa podle očekávání oficiálně oznámit. Týdeník Škodovácký odborář v únoru uvedl, že ve hře o šéfa Škody je devět uchazečů. Automobilwoche před zhruba týdnem napsal, že v užším výběru jsou již jen dva kandidáti. Nyní tvrdí, že vítězem výběru se stal Zellmer. „Shodně to uvádí několik zdrojů,“ napsal magazín.

Zellmer nastoupil do koncernu v roce 1997, kdy začal pracovat pro vedení automobilky Porsche. V jejích barvách to dotáhl až na šéfa klíčové pobočky v Severní Americe. Odsud se přesunul do představenstva Volkswagenu, kde má na starost prodej a marketing divize osobních vozů.

S přispěním ČTK