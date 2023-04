Na fotbal zdarma. Německý klub rozjíždí experiment, příjmy chce získat z prodeje piva či klobás

Prodeje vstupenek na fotbalová utkání tvoří zpravidla velkou část klubových příjmů, v Německu ale teď chtějí přijít s modelem, který by zažité pořádky změnil. Tamní druholigový tým Fortuna Düsseldorf plánuje, že od příští sezóny placené lístky zruší a bude na svůj stadion pouštět diváky zdarma, příjmy si prý zajistí jinak. Jak se takový přístup doopravdy osvědčí, je otázkou, pro klub jde ale minimálně o chytrý marketingový tah pro získání pozornosti.

Německý fotbal je považován za jeden z nejlepších – a proto se vstupenky na zápasy prodávají i za stovky eur, tedy tisíce korun. Především pak v Bundeslize, ovšem i na druholigová klání si fanoušci občas musí připlatit. V přepočtu zhruba pět set korun musí běžní diváci vydat v případě, že chtějí vidět v akci Fortunu Düsseldorf, celek ze západoněmeckého Porýní, který aktuálně okupuje šestou příčku v tabulce.

Vedení týmu si všimlo, že na jeho domácí utkání chodí v průměru výrazně méně lidí, než bývalo zvykem dříve. Kapacita domácího stadionu, takzvané Merkur-Spiel Areny, je vyhrazena až pro 54 600 diváků, v poslední době ji ale navštěvuje jen okolo třiceti tisíc fanoušků. Proto düsseldorfský klub přišel s nápadem, že by diváky do ochozů pouštěl zdarma. A pokud by se model uchytil, patrně by na takové úrovni neměl konkurenci.

Má to ale pár háčků – Fortuna Düsseldorf bezplatné vstupy nezavede hned, ale až od příští sezóny, při níž si to vyzkouší na vybraných třech utkáních. Toho, že by jim utíkaly příjmy, které mnohdy tvoří podstatnou část celkových klubových financí, si je vedení vědomo, věří však, že by se alespoň zčásti pokryly prodejem občerstvení a suvenýrů i prostřednictvím dobrovolných poplatků od návštěvníků. Co na to ale sponzoři?

Jak uvádí německý deník Bild, Fortuna Düsseldorf má se sponzory jako Henkel, 11teamsports, Stadtwerke Düsseldorf a C&K Logistik podepsané dlouholeté smlouvy, v nichž se o bezplatném vstupném nemá nic psát. Navíc se předpokládá, že by to pro ně mohlo být ku prospěchu věci, protože by se zviditelnili v rámci netradičního přístupu, který düsseldorfský celek plánuje. A čím více lidí by se na stadion dostalo, tím lepší by jejich zacílení prostřednictvím reklam mohlo být.

V průběhu nadcházející sezóny má klub sledovat, jak se experimentu daří – a pokud vše půjde podle představ, kompletně přestane lístky na fotbal prodávat od ročníku 2024/2025. Jde tak o další malý, zato zajímavý střípek do změn, které evropský fotbal doprovází. Není tomu totiž tak dávno, co ve Francii povolili používání pyrotechniky na stadionech, ačkoliv bude nutné, aby fanoušci, kteří budou s pyrotechnikou zacházet, dodržovali několik důležitých pravidel.