Carsharing HoppyGo loni vyrostl dvojnásobně, poprvé se překlopil do zisku. Teď hlásí rekordní léto

Pandemie ovlivnila způsob, jak lidé cestují. A hlavně i chuť, když ve větší míře necestovali nikam. To se ale postupně mění, což lze vidět i na výsledcích tuzemského carsharingu HoppyGo, který lidem umožňuje sdílet svá auta s dalšími. Projekt, který spadá pod Škoda Auto DigiLab, si letošní sezónu pochvaluje.

Zatímco v roce 2020 HoppyGo podle oficiální účetní závěrky utržilo 24 milionů korun, loni šlo již podle zveřejněných výsledků o 54 milionů. Růst doprovázelo také překlopení do zisku – z předloňské ztráty ve výši téměř 16 milionů se v minulém roce stal čistý zisk 260 tisíc korun. Z pohledu provozního výsledku hospodaření ale dosáhlo kladné hodnoty 1,2 milionu korun.

„Ziskovost projektu i výše tržeb v účetní závěrce je dána i nastavenou strukturou financování, bohužel nad rámec veřejných informací z účetní závěrky čísla nemohu detailně komentovat. Je ale samozřejmě pravda, že ziskovost byla a je strategickým cílem,“ komentuje pro CzechCrunch finanční údaje Robin Švaříček, ředitel HoppyGo.

„Letošní rok na tržbách nadále rosteme, takže vypadá velice optimisticky. Pro mě osobně je ale jedno nejdůležitější finanční číslo, které mohu komentovat. Tím je odměna vyplacená majitelům, kde bychom se z loňských 22 milionů korun měli dostat na 30 milionů,“ doplňuje Švaříček.

Foto: HoppyGo Aplikace HoppyGo

Současný růst lze přitom vysvětlit několika faktory – jedním z nich je loňské rozšíření služby na Slovensko a do Polska. I díky tomu počet uživatelů již na jaře překročil hranici 150 tisíc. Od začátku roku přibylo na všech třech trzích téměř 30 tisíc nových uživatelů, přičemž letní měsíce se na tom podílely více než třetinou – přinesly přes 11 tisíc nových uživatelů. Ruku v ruce s tím roste i objem půjčování.

„Jak na Slovensku, tak v Polsku výrazně rosteme. Na Slovensku se v létě zvýšil meziročně počet zápůjček o 41,5 procenta, v Polsku dokonce o 49 procent,“ přibližuje Švaříček. HoppyGo se zároveň pochválilo, že obrat celé skupiny od začátku roku do konce srpna narostl meziročně o 40 procent. Letošní letní sezona navíc byla rekordní za celou dobu existence platformy.

Vliv na to měla i průměrná délka zápůjčky, která v létě narostla oproti celoročnímu průměru o 17 procent na 4,9 dne. Celkově si tak majitelé na všech třech trzích dohromady vydělali ve třech letních měsících 9,2 milionu korun, což činí zhruba 22 tisíc korun v průměru na jednoho majitele.

„Pro HoppyGo jsou hlavním ukazatelem úspěšné sezóny letní měsíce a v nich jsme zaznamenali rekordní čísla. Oproti předchozím rokům se nám navíc daří vysoké vytížení držet i v září a říjnu a předrezervováno je i mnoho automobilů na listopad. Celkově se letošní rok vymyká i tím, s jakým předstihem uživatelé zápůjčky rezervují. Mnohem častěji jde o více než dvouměsíční rezervu, zatímco dříve šlo v drtivé většině o maximálně měsíční předstih,“ říká Švaříček.

Z produktového pohledu se v nejbližší době uživatelé mají od HoppyGo dočkat několika vylepšení včetně nových funckionalit v aplikaci či například snazšího sdílení referral kódu pro získání slevy, pokud přizvou novou osobu.

K tomu služba vyvíjí kalkulačku na přepočet potenciálního výdělku, pokud majitel svůj vůz do aplikace přihlásí. „Zapadá to do konceptu HoppyGo být pro lidi možností významného přivýdělku v době nepředvídatelné ekonomické situace,“ dodává Švaříček.