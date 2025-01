Na jaře otevře opravený hotel Intercontinental. Náměstí před ním si na proměnu ještě počká

Uložit 0

Byl první a také poslední americkou investicí do Československa po druhé světové válce. Dohoda mezi vládou a Američany zněla, že z Intercontinentalu bude brána do západního světa. Praha byla totiž považovaná za pojítko mezi Západem a Východem. Jenže člověk míní, život mění. Hotel se dokončoval už za normalizace a ze stavebních postupů zmizela důslednost. A nakonec se všechno, co v zamýšlené bráně do západního světa mělo hodnotu, rozkradlo. Zbytek dokonala nekvalitní rekonstrukce.

Letos na jaře však Intercontinental začne psát novou kapitolu. Ovšem pod jiným jménem. V březnu či dubnu se vrátí do Prahy jako Fairmont Golden Prague. Řetězec luxusních hotelů má budovy po celém světě, patří k nim přitom například Savoy v Londýně nebo Plaza v New Yorku. I v Praze ho čeká pět hvězd.

Slavný hotel, ve kterém se na návštěvě Prahy ubytoval například Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Jackie Chan nebo Andre Agassi, koupila v roce 2018 investiční kancelář R2G Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Budovu se rozhodli od základu rekonstruovat, k čemuž si přizvali studio Tak Marka Tichého, které se podobným projektům věnuje. Nedávno například dokončil oceňovanou rekonstrukci Elektrických podniků na Bubenské.

Intercontinental spolkl asi deset miliard korun a rekonstrukce se o dva roky protáhla. Nyní se ale chýlí ke konci. Ve druhém až osmém podlaží bude k dispozici 320 pokojů, apartmánů a servisovaných rezidencí. Hotel se vrací do měřítek, jaká měl při svém dokončení v sedmdesátých letech, pokoje by ale měly být větší a komfortnější.

Místo někdejších koupelen jsou tak v pokojích šatny, které jsou od zbytku místnosti oddělené skleněnou stěnou od Lasvitu. Koupelna pak vznikla z poloviny vedlejšího pokoje. Z koupelen orientovaných do ulice bude výhled rovnou do Pařížské ulice. Interiéry jsou vybavené přírodními materiály jako je dřevo, sklo nebo kůže a kromě Lasvitu by se v nich měly objevit i další české značky. „Je pro nás důležité, aby si hotel uchoval českého ducha a aby host na každém pokoji našel nějakou českou stopu,“ říká k tomu generální ředitel hotelu Gerhard Struger.

Speciální pozornost věnovali architekti také veřejným prostorům hotelu. Vraceli je do původní podoby, a tak umělecká díla, kterých tu bylo při otevření vrchovatě, skupovali po aukcích, kde většinou předměty končily, nebo vytvářely jejich kopie. Ne všechno se podařilo, většina ale ano. Znovu tu tak bude například betonový strop konferenčního sálu do Jana Šrámka, lustry od Reného Roubíčka, svítidla od Huga Demartiniho nebo stropní řezbářské práce Čestmíra Kafky.

Do hotelu se ale vracely i místnosti. Třeba konferenční sál, který poškodila přestavba v minulém století, má nově místo až pro šest stovek hostů. Samozřejmě se v něm počítá s moderními technologiemi. Součástí hotelu bude také spa a wellness s vnitřním bazénem, který bude napojený do venkovní části hotelu.

A trávit čas budou moci lidé také v restauracích a barech. I ty se vrátily víceméně do původních podob. Počítá se s moderní restaurací s českým pivem, která bude přístupná z Dvořákova nábřeží, budou tu ale i asijské speciality i zážitková gastronomie. Na střeše se pak bude nacházet restaurace Zlatá Praha. Fairmont tu slibuje jeden z nejlepších gastronomických zážitků obohacený výhledem na panorama hlavního města.

Spolu s hotelem se firma R2G chtěla pustit také do obnovy venkovního prostoru kolem hotelu. A tak zatímco na straně směrem k Dvořákovu nábřeží – tedy k řece – bude už na jaře hotový nový skleněný pavilon, zahrada hotelu a také průchod přímo na nábřeží, prostor ve směru na náměstí Miloše Formana zůstane zatím stejný. Původně ho měla zdobit skleněná kostka stejně jako na druhé straně hotelu, zmizet měly výduchy i vjezdy do garáží, měla přibýt zeleň a být posílena průchodnost.

Plácek před Intercontinentalem je soukromým pozemkem, který k hotelu patří, dříve sloužil hlavně k parkování, náměstím se plocha stala až v roce 2018. Přesto se na plánované úpravy snesla od některých lidí kritika. Investor změnil polohu skleněného pavilonu a došlo i k dalším úpravám, nakonec se ale dohodl s magistrátem i městskou částí Praha 1, že na místo vypíše mezinárodní architektonickou soutěž. Až tehdy bude přeměna hotelu i jejího okolí hotová zcela.