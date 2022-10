Na jižní Moravě vyrůstá vinný resort. Nabídne jedinečné ubytování přímo pod Pouzdřanskou stepí

Pouzdřanská step patří k nejznámějším přírodním rezervacím na jižní Moravě. Zaoblený pahorek, typický pro krajinu kolem vodní nádrže Nové Mlýny, je pro své chráněné druhy místem vyhledávaným přírodovědci i méně odbornými milovníky přírody. Na travnaté území navazuje les zvaný Kolby. Stejné jméno nese i vinařství a vinice, které se nacházejí pod Pouzdřanským kopcem. V současné době prochází obě rozsáhlou rekonstrukcí a renovací, jejíž součástí je i realizace unikátního vinného resortu.

Vinařství Kolby se v roce 2018 stalo součástí vinného portfolia J&T Wine Holding finanční skupiny J&T, které má na starosti Vlastimil Nešetřil. Znojemský rodák má totiž k vínu dlouhodobě blízko – oboru věnoval již svá studijní léta, přímo ve Znojmě pak vede úspěšné rodinné vinařství Nešetřil. Když se tak Patrik Tkáč, spoluzakladatel finanční skupiny, rozhodl, že začne investovat do vinic, věděl, na koho se v rámci svojí společnosti obrátit.

Vinice Kolby se rozprostírá přibližně na 37 hektarech, řadí se tak mezi střední vinařství. „Výsadba je tady z roku 1984, ale bývalí majitelé na ni moc nedbali, takže v současnosti děláme velký rekultivační projekt, jehož cílem je omlazení a zahuštění vinice. V 80. letech byly vinohrady vysazovány s meziřadím širokým tři metry, aby v nich mohl projíždět traktor. Využití plochy a s tím související výnosy i kvůli tomu nejsou příliš vysoké a rekultivačním projektem chceme tento stav změnit,“ vysvětluje Nešetřil, když se procházíme po vinařství.

To momentálně prochází zásadní proměnou, která se netýká jen zmíněných vinohradů. Původní objekt vinařství se rozšířil o velké skladové prostory a moderní zázemí pro výrobu vína, důležitou součástí Kolby se ale stane také zázemí pro návštěvníky, kteří se rozhodnou do vinařství pod Pouzdřanskou stepí zavítat osobně. To vzniká pod taktovkou architektonického studia ORA, které se rozhodlo původní objekt propojit s moderní nástavbou za využití dominantní ocelové a dřevěné konstrukce.

Foto: Oldřich Hrb Vinohrady Kolby byly vysazeny v 80. letech minulého století

„V Pouzdřanech teď není prakticky nic zajímavého. My to ale chceme změnit, takže v objektu vinařství vznikne winebar s velkou terasou a obchod s malým gastronomickým provozem, které budou pojaté v moderním duchu. A jelikož se v podzemí nachází krásné klenuté sklepy, rozhodli jsme se, že v nich vytvoříme tradiční degustační prostor se zázemím a boxy na archivní vína,“ odhaluje Nešetřil plány, které se již rychle rýsují. Rekonstrukce bude totiž dokončena už na začátku roku 2023.

Podle Nešetřila si navíc sklepní prostory, které jsou nebývale rozlehlé, přímo říkají o vytvoření zázemí pro produkci vlastních sektů, a to od výroby primárního vína až po degorsáž (odstřelení kalů – pozn. red.) a finální uzavření lahve. Pro sekty, které potřebují ležet alespoň devět měsíců na lahvi na jemných kvasničných kalech, jsou ve sklepě ideální podmínky co do vlhkosti a teploty, stejně tak je v něm i dostatek místa pro jejich uskladnění. Tím ale výčet toho, co se v Kolby chystá, nekončí. Vedle vinařství se totiž nachází šestihektarový pozemek, který finanční skupina J&T koupila.

„Pro ekonomiku každého vinařství je zásadní prodávat část produkce z místa. To znamená, že musíme lidi dostat přímo k jeho zdroji – do vinařství. Do našeho druhého vinařství Reisten v Pavlově lidé přijedou sami od sebe, do Pouzdřan ale ne. Takže jsme si řekli, že vedle vybudování klientské infrastruktury ve vinařství zde ještě postavíme vinný resort asi pro devadesát hostů. Celková investice do rekonstrukce a výstavby vyjde přibližně na 150 milionů korun,“ přibližuje Nešetřil.

Foto: Kolby Architektonické řešení navrhlo studio ORA

Resort architektonické studio ORA pojalo tak, aby zapadl do okolní krajiny. Nepůjde tak o několikapatrový hotel, ale o nenápadné dřevěné bungalovy, které nabídnou ubytování v přírodě. Nešetřil resort přirovnává spíše ke glampingu – chce, aby se celý koncept nesl spíše v neformálním duchu, protože samotné vinařství Kolby dává prostor pro punkovější pojetí vína. Stejně tak by tedy ani ubytování nemělo být příliš svázané.

Keramické amfory a betonová vejce

„Díky sprašovému podloží jsou zdejší vína mnohem mohutnější a dá se s nimi více experimentovat. V Kolby se tak zaměřujeme jak na produkci vín z nerezových tanků, tak ze sudů – a děláme i vína v nádobách zvaných kvevri, dovezených přímo z Gruzie, odkud jsme před pár lety společně s kamarády vinaři přivezli asi 150 keramických amfor, které jsme rozprostřeli mezi vinařskou obec na jižní Moravě. Pro Kolby jsme si nechali tři, takže můžete zkoušet i naturální vína,“ usmívá se Nešetřil a ukazuje nám obří keramickou nádobu.

Gruzínská metoda kvevri se pro výrobu vína využívala už šest tisíc let před naším letopočtem, jde tak o postup, který vrací vinaře skutečně zpátky ke kořenům. Vinné hrozny se v nádobě ušlapají – ti méně radikální vinaři je strojově pomelou – bez přidání jakýchkoliv dalších složek. Nádoba se následně uzavře, zakope do země a její obsah si může alespoň půl roku nerušeně žít svým vlastním životem.

„V Kolby bychom chtěli vytvořit celou řadu naturálních vín, nesířených a nefiltrovaných, vyráběných bez použití jakýchkoliv aditiv, jako jsou enzymy nebo čiřidla. Do této řady bychom chtěli postupně zapracovat i vína vyrobená ve dvou betonových vejcích, které jsme letos pořídili a dovezli ze Slovinska. Díky speciálnímu tvaru v nich totiž mošt kvasí výjimečně rovnoměrným způsobem a výsledek může být skutečně zajímavý, protože beton umožňuje díky své pórovitosti mikrooxidaci, ale na rozdíl od sudů nedodává vínům klasický štych po dřevě,“ dodává Nešetřil.

Nezkrocená krajina Pouzdřanské stepi si zaslouží trochu nezkrocený přístup i ve vinařském řemeslu, takže současná filozofie Kolby dobře ladí s charakterem celé oblasti. První hosty bude moct vinařství přivítat na degustace už během příštího roku, nadšence do vinařské kultury ubytuje od roku 2024, kdy by měl být dokončený i resort. A nenápadnou obcí pod Pouzdřanskou stepí budou korzovat nejen milovníci rozmanitosti přírody, ale také milovníci kvašených moků.