Na lovu konkurentů. Český startup Mews po pěti akvizicích spouští vlastní investiční fond

Během posledních dvou let tři akvizice, letos na jaře další dvě. A to je jen rozběh. Mews zakladatele Richarda Valtra vyrostl na vývoji platformy pro ubytovací zařízení, kterým umožňuje správu rezervací, check-inů i vyřizování dalších požadavků jejich hostů či managementu hotelu včetně personálu. Firma sama ve svém rozvoji spoléhá na pomoc externích investorů, jeden ze strategických směrů přitom vidí v akvizicích dalších hráčů v oboru.

Interní tým Mews, který se zabývá fúzemi a akvizicemi, funguje od roku 2018. Od té doby došlo například na odkup softwaru pro správu nemovitostí Cenium, prodejního obchodního systému Bizzon, britského softwaru pro hoteliéry Hotel Perfect, belgického řešení k automatizaci procesů v hotelích Planet Winner i cloudového systému správy hotelů Base7booking od srovnávače hotelů Trivago. Protože chce firma v akvizicích pokračovat, oficiálně spustila novou investiční odnož Mews Ventures.

„Během následujících let dojde v oblasti pohostinství ke značné konsolidaci, což nás staví do skvělé pozice, ze které může Mews těžit. Mews Ventures bude spojením největšího intelektu na poli technologií a pohostinství, jehož cílem bude spolupracovat a hledat způsoby, pomocí kterých budeme v celém odvětví vytvářet jedinečný zážitek pro hosty,“ říká Richard Valtr, zakladatel Mews, jehož misí je stát se jednou z největších společností v oblasti pohostinství na světě.

Jak Valtr popsal v rozhovoru pro CzechCrunch přibližně před rokem (a před dvěma posledními akvizicemi), první tři nákupy byly pro Mews spíš tréninkem. „Víme, že je to naše budoucnost, a musíme na to umět systematicky nastavit procesy i myšlení lidí ve firmě. Pokud budeme chtít několik let růst o sto procent a budeme kvůli tomu muset koupit společnost za více než 100 milionů dolarů, musíme být připraveni. Jinak by to byl pro firmu jako takovou hrozný šok,“ uvedl.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Richard Valtr, zakladatel startupu Mews

Na transakce přitom Mews, jehož platformu využívá přes tři tisíce ubytovacích zařízení v 70 zemích po celém světě, nemá stanovený žádný strop. „Když se vyskytne ta správná příležitost, tak ji bereme, neřídíme se číslem. Chtěli bychom, aby se o úspěchu přemýšlelo jinak. Ne z hlediska prostředků, ale z hlediska úspěšných akvizicí,“ doplňuje pro CzechCrunch Pavla Munzarová, finanční ředitelka firmy.

Prostředky na akvizice přitom Mews podle Munzarové čerpá z několika zdrojů, především z obratu v rámci plateb provedených skrze platební platformu. Dále má kapitál i z posledního investičního kola takzvané série B, když v roce 2019 od investorů nabral přes 750 milionů korun, a v neposlední řadě také z příjmů za poskytnutí samotné platformy hotelům a dalším klientům.

Již delší dobu se navíc mluví o tom, že Mews plánuje získat další kapitál. „Momentálně vám můžu říct jen to, že novinky ohledně investičního kola série C se dozvíte do konce letošního roku. Vyjednávání stále probíhají a jsou vzhledem k situaci na trhu jiné, než kdybychom raisovali v loňském roce,“ prozrazuje Munzarová s odkazem na globální bouři ve venture kapitálovém světě.

Startup své vlastní finanční ukazatele jako výši tržeb nebo zisku dlouhodobě odmítá komentovat. Nyní prozradil to, že v červenci překročil milník jedné miliardy eur (v aktuálním přepočtu asi 24,7 miliardy korun), která prošla skrze platební bránu Mews, což ale velikost byznysu vůbec nepřibližuje.

„Firma jako taková je stabilní, ale jsme plně soustředěni na růst, kdybychom nebyli, jsme určitě v černých číslech,“ ubezpečuje Munzarová. V akvizicích se chce Mews zaměřit zejména na firmy, které pro něj budou atraktivní z hlediska zákazníků a produktu, nejvíc se přitom zajímá o evropský a severoamerický trh. U transakcí razí poměrně přímý přístup, kdy firmy prakticky přesvědčí, že se jim bude pod křídly Mews dařit lépe.

„Naše konkurence vidí Mews jako přední systém pro správu nemovitostí pro hotely (PMS), proto když narazíme na firmu s produktem a týmem, který by k nám zapadl, tak se je snažíme integrovat. Tato strategie je důležitá pro kontinuální růst Mews a našeho podílu na trhu. Již nyní se řadíme mezi desítku nejlepších PMS a toto postavení potencionální firmy pro akvizici láká,“ dodává Munzarová.