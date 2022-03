Tři akvizice během posledních dvou let, za letošní tři měsíce už další dvě, ale ani tím nekončí. Český startup Mews, který vyvíjí systémy pro správu hotelů, má vysoký apetit a svůj cíl stát se globálním lídrem trhu naplňuje pomocí nákupu firem. Nyní oznámil převzetí britské softwarové firmy Bizzon, jež se specializuje na digitální pokladní systémy, a před měsícem informoval o koupi konkurenčního hráče Cenium, čímž posílí svoji pozici v severní Evropě.

Konkrétní sumy transakcí Mews – jehož platformu využívají dva tisíce ubytovacích zařízení v 62 zemích – odmítá komentovat, stejně tak i své finanční výsledky. Podle vyjádření má ale na akvizice připravené vyšší desítky milionů eur a celkem chce v příštích letech takovým způsobem proinvestovat sto milionů eur, podle aktuálního kurzu přes 2,5 miliardy korun.

„Beru to jako jednu z fází rozvoje firmy. Firma může ze začátku růst organicky díky skvělému produktu, načasování a trhu. Po určité době se ale dostane do bodu, kdy se musí podívat po ‚neorganickém‘ růstu, například představením nových produktů a vstupem do nových segmentů. Nebo právě hledáním synergií v akvizicích,“ popsal několik měsíců zpátky pro CzechCrunch zakladatel startupu Richard Valtr.

Samotný Mews od investorů získal přes 40 milionů dolarů, tedy více než jednu miliardu korun. Poslední investiční kolo proběhlo ještě před vypuknutím pandemie koronaviru a jednotky milionů dolarů získal nedávno od globálního giganta Salesforce.

Richard Valtr, zakladatel startupu Mews Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Nyní se už startup chystá na další investici, takzvané Series C, v níž očekává překročení své valuace nad jednu miliardu dolarů, čímž by se zařadil do stáje jednorožců, jak se takové firmy označují. I pět akvizic za poslední dva roky zlepšuje pozici Mews vůči investorům a vyjednat by si tak mohl dobré podmínky.

Nejnovější akvizicí ze strany Mews je společnost Bizzon, která vyvíjí pokladní systémy pro restaurace i gastronomické služby v rámci hotelů. Aktuálně je využívá 500 hotelů v patnácti zemích Evropy, Asie a Pacifiku. Kromě obsluhy zákazníků, vyřizování objednávek a placení pokrývá i inventuru restaurací a reporting.

Mews řešení Bizzonu zařadí do své produktové řady Payments a pod novou hlavičkou jej chce integrovat do dalších stovek hotelových řetězců. Ty tak budou moct prostřednictvím mobilní platformy bezkontaktně obsluhovat hosty. Akvizice služby Mews obohatí také o platformu pro přehlednou inventarizaci zboží a modul podporující mobilní a e-commerce platby ve více měnách.

Před měsícem Mews oznámil koupi norské firmy Cenium, která také působí v sektoru pohostinství s výraznou stopou hlavně v severských zemích. Doteď byl Cenium vlastněn skupinou Strawberry Group, do níž spadá také řetězec Nordic Choice Hotels se dvěma stovkami ubytovacích zařízení. Ty se díky tomuto propojení také stanou klienty Mews.

Těmto zprávám v poslední době přecházely akvizice společností Hotel Perfect, Base7Booking a Planet Winner. „Naše první tři akvizice jsme brali spíš jako trénink. Víme, že je to naše budoucnost, a musíme na to umět systematicky nastavit procesy i myšlení lidí ve firmě. Pokud budeme chtít několik let růst o sto procent a budeme kvůli tomu muset koupit společnost za více než 100 milionů dolarů, musíme být připraveni. Jinak by to byl pro firmu jako takovou hrozný šok. Zároveň díky tomu můžeme experimentovat, například co se týče nových vertikál,“ komentoval strategii Valtr.