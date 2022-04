Vesmírné lety společnosti SpaceX se za několik málo posledních let staly poměrně rutinní záležitostí. Do kosmu pravidelně dopravují například satelity Starlink anebo zásobují Mezinárodní vesmírnou stanici. Nyní po čase na vrchol rakety Falcon 9 opět usedne lidská posádka, jež by měla odstartovat už dnes odpoledne. Profesionální astronauty ale tentokrát na palubě z většiny vystřídají turisté.

Misi pořádá soukromá společnost Axiom Space, která dříve deklarovala cíl vybudovat vesmírný hotel. Do té doby ale chce k turistickým účelům využít právě Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a k dopravě na ni loď Crew Dragon od společnosti SpaceX.

V rámci své vůbec první mise Axiom-1 tak vyšle do vesmíru na deset dní mezinárodní posádku ve složení Larry Connor (USA), Mark Pathy (Kanada) a Eytan Stibbe (Izrael). Všichni tři jsou podnikatelé a investoři v různých oborech. Jak Axiom Space zveřejnil, každý za svou cestu zaplatí 55 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,2 miliardy korun.

Čtvrtým členem posádky a jediným profesionálem na palubě bude Michael López-Alegría, americký astronaut španělského původu. Má za sebou pět misí v NASA a drží rekord v počtu takzvaných vesmírných vycházek – provedl jich celkem deset. V roce 2012 z NASA odešel a k Axiom Space se připojil jako šéf byznys developmentu v roce 2017.

Foto: SpaceX Raketa Falcon 9

Čtyři astronauti tak doplní na ISS aktuální sedmičlennou rusko-americkou posádku. Ačkoliv letí primárně jako turisté, zástupci Axiomu kladli důraz na fakt, že se rozhodně nejedná pouze o pohodu, pozorování vesmíru a zeměkoule. Posádku čeká nabitý program plný experimentů a vědecké práce.

Jak uvádí server Space.com, například Connor bude pokračovat ve výzkumu, který pomohl v minulosti financovat. Bude tak zkoumat vliv vesmírné cesty na zdraví srdce a na buňky, které se přestaly rozmnožovat a jsou spojeny s mnoha nemocemi souvisejícími s věkem. Stibbe uskuteční experimenty z oblastí astrofyziky, optiky, biologie a neurologie, které byly vybrány ve spolupráci s Izraelskou kosmickou agenturou.

Mise Axiom-1 by dle aktuálních plánů měla odstartovat z floridského mysu Canaveral v pátek 8. dubna v 17.17 SELČ. Konkrétní načasování se však ještě může změnit, ostatně naposledy ji o dva dny posunula NASA s odkazem na časový konflikt s testem její rakety Space Launch System.

Složení své první mise Axiom Space několikrát měnil. Původně se na ni chtěl podívat šéf společnosti Michael T. Suffredini, ve hře byla i varianta, že by se prvního letu mohl účastnit herec herec Tom Cruise, který chtěl ve vesmíru natočit film. Jeho projekt byl ale o dva roky odložen.

Axiom chce na Mezinárodní vesmírnou stanici přidat vlastní – turistický – modul v roce 2024, avšak samotná ISS skončí svůj provoz v roce 2031. Modul by se proto posléze měl oddělit a stát se samostatně fungující jednotkou.