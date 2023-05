Na místě železnice čtyřkilometrová promenáda. Praha získá svou obdobu newyorské High Line

Tam, kde jsou koleje, ne vždy musí jezdit vlak. Třeba v New Yorku mají svou High Line, jeden z nejvyhledávanějších veřejných prostorů pro trávení volného času, na místě někdejší visuté železnice. Praha má už několik let v plánu udělat drážní promenádu pro pěší i cyklisty také v Česku. Nyní na ni získala územní rozhodnutí.

„Teď už se jen se Správou železnic domlouváme na získání pozemků. Brzy tak bude moci vzniknout úplně nová odpočinková oblast plná zeleně na místě bývalého kolejiště z Vršovic do Zahradního Města. Zároveň tu vznikne také pohodlné pěší a cyklistické spojení,“ uvedl na svém twitteru náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Drážní promenáda má vzniknout místo zrušené dvoukolejné trati, která kromě spojení mezi Vršovicemi a Zahradním Městem vedla až do Českých Budějovic. Nyní se jezdí po čtyřkolejné trati, takže se nabízelo, aby na dráze pocházející ještě z časů císaře Františka Josefa I. vzniklo něco podobného, jako je třeba úspěšný projekt ve Spojených státech. Ale nejen tam. Inspirace přišla například také z pařížské Promenade plantée, z nizozemských cyklistických dálnic a třeba i z německých městských parků vytvořených na místě železničních brownfieldů.

Foto: Tomáš Cach, Terra Florida, Petr Tej V místě někdejší železniční trati by měl vzniknout liniový park

Na území v Praze 10 by měla vést promenáda dlouhá víc než čtyři kilometry. „Neděláme instagramovou atrakci v centru, ale přívětivý prostor v místě, kde lidé žijí. Vršovická drážní promenáda navíc bude mít páteřní dopravní funkci,“ líčí Hřib. Vzniknout by tu totiž měla čtyřmetrová oddělená cyklodálnice a tři a půl metru široká stezka pro chodce. Vedle povedou také běžecké trasy. „Takto velkorysé vyčlenění prostoru bezmotorové dopravě zatím nemá v našem městě obdoby,“ dodává Hřib.

Kromě toho, že místo bude sloužit jako cestovní koridor, povede podél něj také liniový park, který bude plný míst pro zastavení. Vzniknout by mohly různé vyhlídky, odpočívadla či stánky s občerstvením. U Edenu nebo u někdejší strašnické vlakové zastávky by pak mohly být dokonce větší prostory, které by mohly mít podobný nádech jako karlínský Přístav 18600.

Auta by se sem pravděpodobně složitě dostávala. Na místě totiž zůstane z někdejší vlakové tratě hodně prvků zachováno. Počítá se například s tím, že přežije historický kamenný podchod. Ten je mimochodem z devatenáctého století. Bude tu i nýtovaný most, který je z roku 1918, či lávka u zastávky Strašnice z třicátých let dvacátého století. Zůstane tak železniční genius loci, který dotvoří zachované osvětlovací věže, pražce a návěstidla.

Na návrhu využití někdejší trati se podílel krajinářský ateliér Terra Florida a také architekt Petr Tej. Praha chce, aby nový prostor navázal na stávající ulice, stezky a cesty, například tu podél Botiče. Trasa má ale zároveň vést místy, kde se počítá s novou výstavbou. „Doufám, že kvalita, kterou Drážní promenáda přinese, se otiskne i do budoucích projektů v jejím okolí a že městská investice do veřejného prostranství nastaví kvalitní laťku pro přestavbu přiléhajících brownfieldů a proměnu čtvrti,“ uvádí náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Foto: Tomáš Cach, Terra Florida, Petr Tej Drážní promenáda je inspirována především newyorskou High Line.