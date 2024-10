Na PC vyšla jedna z nejlepších her pro PlayStation. God of War Ragnarök je skvělý, ale občas je toho až moc

Uložit 0

Může být výjimečně povedená hra až příliš plná dobrých soubojů, příběhů, hádanek a dalších prvků? Ne, nesmějte se ani si neťukejte na čelo. Je to myšlenka, co nás při hraní nedávno vydané verze God of War: Ragnarök pro PC několikrát napadla. Fakt. Dělá spoustu věcí bezchybně, dokáže vás dojmout, naštvat, rozesmát i dostat do té zóny, kdy se jako hráč i divák necháte naprosto unést interaktivním zážitkem… ale někdy je toho prostě až moc.

God of War Ragnarök je mega hit. Když v roce 2022 vyšel, měl historicky nejúspěšnější premiéru mezi tituly pro PlayStation. Pět milionů kopií prodal za týden. Rekordním trhákem byl i v českých obchodech JRC a Xzone.

God of War Ragnarök má na serveru Metacritic, který posbíral kolem 150 profi recenzí z celého světa, skóre 94 ze sta. Když ho kolega Václav Bedřich u nás na CzechCrunchi hodnotil, dal mu plný počet bodů.

God of War Ragnarök je skoro ve všech ohledech výjimečně, místy skutečně až dokonale zpracovaná hra, která vás zabaví klidně na padesát hodin. A to hratelností i příběhem.

Tak proč jsme se nemohli při hraní nedávno vydané verze na PC občas zbavit dojmu, že by nás tenhle videoherní epos bavil víc jako seriál?

Ragnarök je jako Disneyland. Neuděláte krok, aby na vás neskočila nějaká známá či neznámá postava, další druh zábavy od maličké atrakce až po gigantickou megajízdu. Anebo dav bytostí, skrz které se musíte prodrat a které byste nejraději zničili. V Disneylandu je zábava všude kolem vás – ale občas vás zahltí.

Nejnovější God of War je taky jako velkorozpočtová avengerovská marvelovka. Myslíme ty z doby před mnoha lety, kdy nás ještě v kinech neironicky uchvacovaly. Blockbuster, z něhož jsou miliony dolarů vidět i na nejposlednějším pixelu. Mainstreamový zážitek vyleštěný do popcornové dokonalosti – ale zároveň sázka na jistotu.

God of War je série, v níž se hlavní (anti)hrdina Kratos přes počátky mezi bohy antického Řecka probojoval v roce 2018 do severské mytologie. Načež o čtyři roky později vyšel Ragnarök, který nyní zamířil i za námi PC hráči. A zcela objektivně je stále fantastický.

To, jak vývojáři ze Santa Monica Studio zcela plynule propojují příběhové cutscény se samotnou hratelností, vám sebere dech. Emoce a vztahy mezi postavami by se neztratily v oceňovaných filmech či knihách. Kdyby každá akční adventura víceméně jen zkopírovala soubojový systém a boss fighty Ragnaröku, hráči po celém světě by byli šťastní.

Říše severských bájí a jejich obyvatelé vypadají skvěle, ať už jste v mrazem a zimou sužovaných končinách, nebo ve světech překypujících zelení. Či na větvích stromu Yggdrasilu, jenž všechny sféry existence spojuje. Na konto počítačové konverze je také dobré zmínit to, že Ragnarök i na už zastarávající sestavě (GTX 1070 gang represent!) jel zcela plynule na mix středních a nejvyšších detailů.

To jsou všechno pozitiva. Tak proč ty rozpačitější poznámky? Protože God of War Ragnarök je tak masivní a nacpaný obsahem, souboji, nepřáteli, hádankami, vedlejšími úkoly ke splnění, věcmi k posbírání, různými prostředími a příběhovými scénkami, kde se Kratos a jeho syn Atreus potkávají především se starými známými z předchozího dílu… až je toho prostě příliš. A všechno tohle do vás hra bez přestání cpe trychtýřem podle přesně daného plánu.

Když vás bůh války vede za ručičku

Kdybyste k hraní sedli párkrát do týdne na hodinku až tři zábavného (nebo i náročného, jestli rádi kombíte různé útoky a dovednosti) hraní, je to prakticky perfektní produkt, co vám vydrží na dlouhé měsíce. Nikdy se u žádné dílčí disciplíny nezaseknete dlouho, za jeden večer si jich vyzkoušíte vícero. A další den pojedete tuhle trasu nanovo, ale v dostatečně jiných kulisách. Jenže když hru pro účely testování hrajete ve větší intenzitě, šablonovitost začne unavovat.

God of War navíc málokdy opravdu překvapí. Pokud jste aspoň trochu zkušený hráč, je vám prakticky jasné, co v daném okamžiku naservíruje. Ne snad, že byste ihned odhalili, jaké nepřátele na vás pošle a jakou kombinaci taktiky a schopností na ně uplatníte nejlépe. To ne, v udržování čerstvosti soubojů je hra dobrá. Ale v tom, že teď projdete koridorem, teď bude souboj, teď bude další koridor, teď hádanka, teď boss fight, teď animace, teď koridor… v tom je Ragnarök velmi předvídatelný. A často vás prostě vede za ručičku od jedné zastávky k další.

Ke cti Ragnaröku nicméně slouží fakt, že to, čím tyhle šablony plní, je obvykle vizuálně i herně nápadité, tak akorát často obměňované, občas okořeněné kratičkou odbočkou ze zajetých kolejí – a hlavně stále vzdálené většině konkurence. Jenže dát na odiv svůj soubojový systém i strhující scénář by hra dokázala i v méně natahovaném formátu.

Při takovém přesycení v nás prostě občas zacukala myšlenka, že než se zase probít dalším soubojem v uzamčené aréně, než vyřešit zase další tak akorát (ne)náročnou hádanku a než zase dvě minuty prostě držet šipku dopředu, abychom si při chůzi mohli vyslechnout další dialog, tak to bychom si nový Ragnarök místy raději užili jako knihu nebo seriál. Mimochodem, seriálový God of War se v Amazonu prý opravdu chystá…

Skvělá hra, ještě lepší příběh

Právě v příběhu je totiž i takový svalovec jako God of War Ragnarök zdaleka nejsilnější. Nemluvný bručoun Kratos v sobě samozřejmě skrývá víc nejistoty nebo citu, než dává najevo. Jeho synek Atreus už se sice pubertálně cuká a volá po nezávislosti, ale v něčem zůstává Kratovým malým dítětem.

Severští bohové (ještě lidštější než ti z Olympu – a to není kompliment!) a jiné bytosti (i z nejdřív otravně komediální dvojky trpaslíků se vykřesají nečekané emoce…) ve vedlejších rolích jim zdatně sekundují. Digitální postavy nasazují laťku pro zmiňovanou seriálovou adaptaci vysoko.

Takže jestli patříte mezi hráče, pro něž jsou hry příběhovým zážitkem spíš než mechanickou zábavou, čeká vás poutavě napsané fantasy drama o bozích i rodině, kde se podivnost a epičnost severské mytologie mísí s překvapivě moderním humorem a pojetím (Odin jako gangster…) a mnohdy velmi dojemnými scénami.

Ale Ragnarök je v první řadě akční hra. A pokud jste příznivci vylepšování různých schopností, řetězení komb a vykrývání nepřátelských úderů v záplavě soubojů s častou proměnou prostředí i soupeřů, tak je i tak God of War Ragnarök skvělá volba. Jedna z nejlepších na trhu. A to po dvou letech při své PC premiéře.

Jen mějte na paměti, že i velice dobré medoviny jako ze síní Valhally se dá přepít.