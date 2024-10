Konzole mi nesmí do ruky aneb Co hrají šéfové českých startupů? Kromě videoher i figurkové válčení

Uložit 0

Jejich firmy patří k těm nejzajímavějším v Česku. Však mezi nimi najdete i startup, který je nejžhavějším adeptem na dosažení miliardové hodnoty. V dolarech. A přece si zakladatelé a šéfové mladých firem najdou čas na zábavu – a zdaleka ne jen tu digitální. Co hrají foundeři startupů Applifting, Better Stack, Partory nebo Patron GO? To se dozvíte v novém vydání newsletteru Good Game.

Juraj Masár. Filip Kirschner s Vratislavem Kalendou. Lukáš Vršecký. Jakub Málek. Jestli se pohybujete ve startupovém světě, ta jména dobře znáte. A firmy, které (spolu)zakládali, taky. Ale znáte je natolik dobře, abyste věděli, že jsou mezi nimi vojevůdci plastových vojsk, milovníci Mortal Kombatu nebo odmítači herních konzolí?

Hraju Warhammer a chci založit deskoherní studio

Filip Kirschner, Applifting

Jedna z mých nejoblíbenějších her je teď Warhammer 40 000. Stolní hra, ve které velíte armádám modelů. Spíš než hraní mě ale baví barvení figurek. Je to skvělý relax a stačí na něj klidně jenom půl hodiny denně, mnohdy hned ráno před prací. Nedávno jsem se vrátil z Londýna, kde jsem byl na kurzu s profi malíři.

Občas jsem taky barbar v Dungeons & Dragons nebo vyšetřovatel nadpřirozených jevů v deskovce Mansions of Madness. Můžu si tak vyzkoušet být někým jiným, dává mi to odstup od běžných problémů a učí mě to optimálním reakcím. A většinu volného času směřuji k dlouholetému snu – založení deskovkového studia.

Foto: Games Workshop Vesmírní mariňáci se vrhají do boje. Sci-fi Warhammer je sice futuristický, ale často dojde i na řež na blízko

Elden Ring mě frustruje, tak jdu radši pracovat

Vratislav Kalenda, Applifting

V létě jsem rozehrál logickou hru The Talos Principle 2. Ve světě, kde lidé vymřeli, se ujímáte role robota, který postupně objevuje své „lidství“. Během řešení hádanek – podobných těm ze hry Portal – vás příběh nutí přemýšlet o tom, co znamená být vědomou bytostí.

A jako velký fanoušek žánru her Dark Souls dlouhodobě hraju Elden Ring. Používám ho jako metodu proti prokrastinaci. Tahle hra je tak těžká, že mi stačí 30 minut, během kterých desetkrát umřu a začnu být tak frustrovaný, že jdu raději pracovat.

Foto: FromSoftware Elden Ring je nejen náročná hra, ale i rozsáhlý fantasy svět

Konzole mi nesmí do ruky, za moje PC by bylo auto

Lukáš Vršecký, Patron GO

Jsem od malička PC gamer. Konzole mi nesmí do ruky! Herní vášeň mě chytla už jako kluka, když jsem poprvé zapnul Sinclaira. Od té doby jsem prošel přes 486 a první Pentium až k dnešnímu stroji, za který by se dalo pořídit ojeté auto. Dříve jsem hrál hodně kompetitivní hry, hlavně Counter-Strike. S týmem jsme se dostali i na mistrovství ČR a často jsme končili na bedně. Řešili jsme vztahy v týmu, nábor nových hráčů, budování sponzorství, prostě dost věcí, které člověk potřebuje i v podnikání.

Dnes hraju ve volném čase jednu online hru, kde vedu tým s poměrně hodně lidmi. Takže se to zase chová jako firma. Je ale pravda, že už toho času není tolik. Nicméně když zrovna nebuduju startup, stavím impéria ve hrách a užívám si každou minutu. Myslím, že takový budu i za deset let.

Foto: Valve Counter-Strike ušel od roku 1999 do současnosti pořádný kus cesty

Kolo a Age of Empires 2

Juraj Masár, Better Stack

Po večerech se rád věnuji novým technologiím nebo programování, například na projektech pro rychlé a efektivní zpracování dat. Baví mě to a zároveň mi to pomáhá zlepšovat mé dovednosti, aniž by to bylo přímo klíčové pro byznys Better Stacku. Když si chci skutečně odpočinout, zahraju si s kamarády Age of Empires 2 Definitive Edition. A když je pěkné počasí, rád vyrazím se protáhnout na kolo.

Foto: Microsoft V rozšíření Dawn of the Dukes pro remaster Age of Empires 2 nechybí ani hrady inspirované Karlštejnem

Kolegové dostali v Mortal Kombatu nářez

Jakub Málek, Partory

Už od střední hraju webovou hru Forge of Empires, a dokonce bych řekl, že celkem úspěšně. Držím si 20. příčku v českému cechu a celkově jsem v prvních 15 procentech hráčů z daného světa, kterých je celkem osm. Hraju na letišti, v čekárně u doktora nebo v jakékoli situaci, kdy si krátím chvíli.

Klasické PC hry mě přešly v době, kdy jsem objevil programování. To mi bylo tuším 14 let. Do té doby jsem však hrával Transport Tycoon, což je tak trochu symbolické i pro to, co děláme dnes v Partory. A nedávno jsme ve firmě dělali hackathon, odjeli na chatu a hráli Mortal Kombat. Skromně konstatuji, že kolegové dostali nářez. Nicméně čerstvý vzduch a čas strávený s rodinou a přáteli nic nepřekoná.

