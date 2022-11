Česku vládne bůh války. Nejočekávanější hra roku God of War: Ragnarök drtí rekordy JRC i Xzone

Přišel, viděl, zvítězil. Caesarovsky jednoduše si na trhu počíná nejočekávanější videohra tohoto roku God of War: Ragnarök. Slaví úspěchy na světové scéně, vytvořil nový rekord PlayStationu a fantasticky se mu daří i v Česku. Od svého nedávného vydání se zde mytologií inspirované příběhy probojovaly na vrchol prodejního Olympu. Tedy vlastně spíš do hrdinských hal severské Valhally.

„God of War: Ragnarök u nás trhal rekordy. Už teď o něm můžeme říct, že se jedná o nejúspěšnější titul tohoto roku a zároveň o nejprodávanější hru v den vydání vůbec,“ okomentoval doslova božskou premiéru akční videohry pro CzechCrunch Adam Fischer z JRC. A stejný bestseller je nejnovější přírůstek do série her zasazených nejprve do řecké a v posledních dvou dílech pak do severské mytologie i na konkurenčním Xzone. Anebo na Alze a CZC.

„Již nyní je u nás nejprodávanější hrou roku,“ přiblížil pro CzechCrunch Martin Schovanec, šéf a spolumajitel Xzone. „S aktuálními tisícovými prodeji je Ragnarök novinkou roku,“ potvrzují představitelé Alzy. Jejich protějšci z CZC byli ve svém vyjádření opatrnější, nicméně i u nich se hře daří: „Můžeme potvrdit, že God of War je dlouhodobě očekávaná novinka a tomu odpovídají i prodeje.“ Česko tak nepřekvapivě následuje světovou situaci.

Díky 5,1 milionu prodaných kopií za úvodní týden od vydání 9. listopadu vytvořil bůh války prodejní rekord mezi exkluzivními tituly pro PlayStation. Ani jedna z oslovených českých firem nechtěla být v číslech takto konkrétní, jejich zástupci ale dávají jasně najevo, že devátý díl série od vývojářů ze Santa Monica Studio je i u nás bezprecedentně úspěšný. Míru jeho popularity mezi zákazníky alespoň přibližují srovnáním s dalšími trháky.

Například na Xzone si Ragnarök v týdnu po premiéře vydobyl téměř tak hvězdné postavení jako poslední podobný megahit Cyberpunk 2077. „Prodeje Ragnaröku jsou velmi blízko jeho číslům,“ řekl Schovanec. Což nemusí znít revolučně, ale je to slovutný sukces. Předloňský Cyberpunk byl totiž veleočekávaným dílem CD Projektu, tvůrců nesmírně oceňovaného herního Zaklínače. Polským vývojářům navzdory rozpačitým začátkům přinesl rekordní několikamiliardový zisk.

God of War: Ragnarök jsme na CzechCrunchi měli možnost vyzkoušet ještě před vydáním a naprosto nás uchvátil. Kolega Václav Bedřich ho označil nikoliv za pouhou videohru, ale za koncert plný emocí, vizuálních zážitků z unikátně vytvořených světů a adrenalinové akce. Nade všechny skvěle zpracované části hry vyzdvihl příběh, jenž vás posadí na horskou dráhu a nezadá si s nejkvalitnější filmovou produkcí.

Soumrak bohů tak zastínil všechny ostatní letošní velké premiéry. JRC i Xzone shodně zmiňují například druhý díl akce kombinující dinosaury a roboty Horizon Forbidden West. Ten vyšel už v únoru – a stejně jako Ragnarök jen na konzole PlayStation – a svými prodeji nastavil laťku velmi vysoko. Ale Kratos, hrdina série God of War, ho přesto jednoduše zadupal do země. A nehledí ani na rozdíly mezi platformami, jeho pěsti drtí konzolovou i počítačovou konkurenci.

„Horizon i Gran Turismo 7, taktéž další exkluzivní titul pro PlayStation, dokázal Ragnarök překonat dvoj- až trojnásobně,“ řekl za JRC Fischer. „Letošní bestsellery byly hlavně Horizon Forbidden West, Elden Ring, Dying Light 2 a trochu i Gran Turismo 7. Prodejně se však Ragnaröku žádný z nich nepřiblížil. I když to jsou všechno super hry, God of War byl několikanásobně silnější,“ popsal srovnatelnou situaci u Xzone Schovanec.

Všechny zmíněné videohry jsou přitom adepty na zisk rozmanitých ocenění od odborných porot i na dosažení mnohamilionových prodejů a vysokých tržeb. Třeba o zmiňovaném Elden Ringu se psalo jako o jedné z nejlepších videoher všech dob a od dubnového vydání se náročné hry na hrdiny prodalo téměř 18 milionů kopií. Sedmý díl oblíbených závodů Gran Turismo jsme zase sami na CzechCrunchi ohodnotili takřka dokonalým skóre.

V případě JRC zástupci firmy zmiňují ještě tradičně velice oblíbenou sérii FIFA. Díl s ročníkem 23 v názvu nastoupil v obchodě, který se po letech pozvolného úpadku opět zvedá pod vedením skupiny Smarty, k velice povedené zářijové premiéře. Doposud se dokonce držel na špici žebříčku prodaných her. Nicméně už při spuštění předobjednávek Ragnaröku bylo jasné, že FIFA 23 o zlatou medaili přijde.

Foto: Sony Tak trochu jiný Thór. I s ním se v Ragnaröku potkáte (a utkáte)

„Sledovali jsme čísla předobjednávek a situace byla téměř bezprecedentní. Tak enormní zájem o jakoukoliv jinou hru dlouho nepamatujeme,“ zmínili už dříve zástupci JRC. „Oproti FIFA 23 jsme v den vydání God of War: Ragnarök prodali o třetinu víc her. A nutno ještě podotknout, že FIFA byla na rozdíl od něj k dostání na více platforem,“ potvrdil nyní předchozí prohlášení Adam Fischer z JRC.

Data z Xzone zase hovoří o stále živém zájmu majitelů starších konzolí. God of War: Ragnarök vyšel na PlayStation coby multigenerační titul, k dispozici je jak pro čtvrtou generaci konzole, tak její aktuální neboli next-gen verzi. A byť už není PS5 tak nedostatkovým zbožím, jako tomu bylo ještě před pár měsíci, majitelé konzole čtvrté generace tvoří celou čtvrtinu zákazníků, kteří si novinku pořídili.

Na PS4 původně vyšel předchozí díl z roku 2018, který nedávno překonal 23 milionů prodaných kopií. Pomohlo k tomu i letošní zrušení konzolové exkluzivity, díky kterému si sérii mohli poprvé vyzkoušet hráči na PC. Nový Ragnarök má nicméně už teď našlápnuto k ještě úctyhodnějším číslům. A raketový růst zaznamenává i v Česku. „Začátek prodeje včetně předobjednávek byl i u nás asi třikrát silnější než u předchozího dílu,“ potvrdil Martin Schovanec z Xzone.

Tam mimochodem God of War: Ragnarök už teď překonal i loňský nejprodávanější titul. Ale nejspíš to není úplně překvapivá informace. Souboje se severskými božstvy a monstry z mýtů a legend zaobalené do fantastického příběhu zní přece jen jako větší lákadlo než loňský rustikální rekordman Farming Simulator 22.