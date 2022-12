Kratos rozhodne osud světa i na obrazovkách. Amazon chystá seriál podle oceňované videohry God of War

Filmové a televizní adaptace videoher s sebou dlouho, a do značné míry dodnes, nesly poměrně silné stigma kvůli své zpravidla mizerné kvalitě. V poslední době ale začíná renesance, která by z herních adaptací mohla učinit vyhledávaný formát. Například už za měsíc se na obrazovky chystá ambiciózní postapokalyptické drama The Last of Us od HBO a teď ze strany Amazonu přichází další zajímavé oznámení: firma natočí seriál podle oceňované hry God of War: Ragnarök.

Série akčně-dobrodružných videoher God of War vychází už od roku 2005 a zpracovává různé příběhy z antických mytologií, zejména řecké a skandinávské. Hlavním hrdinou, nebo přesněji řečeno morálně šedým antihrdinou, je fiktivní sparťanský bojovník Kratos. Na brutální cestu za pomstou se vydává po tom, co ho bůh války Arés podvodem přiměje zabít svou vlastní rodinu. Kratos se pak sám stává bohem války a jako takový se pokusí změnit svůj temný osud..

Celá herní série je rozdělená na dvě éry. Ta první, řecká, v zásadě skončila už v roce 2010 s vydáním God of War III, následovalo ale ještě pár titulů zasazených mezi události hlavní příběhové linie. Skandinávská éra pak začala v roce 2018 a představuje v zásadě velký restart celé ságy. Právě na toto pozdější období Kratosova působení se má zaměřit hraný seriál, který nyní potvrdil Amazon.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Firma na Twitteru své streamovací služby Prime Video oznámila pouze samotný fakt schválení produkce, server Deadline ale poskytnul také bližší detaily. V seriálu by se diváci s Kratosem měli setkat po jeho příchodu do jednoho z devíti světů severské mytologie Midgardu – svoje krvavé tažení proti Olympu skončil a nástroje války chce nadobro odložit. Smrt jeho druhé ženy Faye ho ale vyšle na novou cestu.

Přála si totiž, aby její popel rozsypal z nejvyššího vrcholu. Kratos se proto vydává se svým dospívajícím synem na dlouhou pouť prostředím obývaným lidmi, ale hlavně různými monstry. Netrvá přitom dlouho, než si uvědomí, že před nimi stojí obrovská výzva – musí se naučit vycházet se svým synem, skrývat před mocnými bohy a nakonec bude hrát zásadní roli i v určení budoucnosti celého světa.

Popsaný námět bude pro mnohé jistě velice povědomý, prakticky totiž kopíruje děj hry God of War z roku 2018, která letos vyšla i na PC. Na seriál má v roli výkonného producenta dohlížet kreativní ředitel předlohy Cory Barlog, zatímco showrunnerem se stane Rafe Judkins, hlavní tvůrce loňské televizní adaptace fantasy Kolo času. Scénář pak na starost dostali Mark Fergus a Hawk Ostby, jeden z tvůrců seriálu Expanze a spoluscenárista prvního Iron Mana či Potomků lidí.

Restartovaný God of War se dočkal velké chvály, v roce svého vydání ho mnozí umístili mezi nejlepší hry roku a dostalo se mu i označení jedné z nejlepších videoher vůbec. Mezi nejčastěji vyzdvihované prvky přitom patří děj a hlavní postavy. Kratos je podle kritiků komplexní postava vyrovnávající se s traumaty z minulosti a jeho dynamiku dále prohlubuje proměňující se vztah se synem. Nejednou v tomto ohledu zazněla přirovnání ke hře The Last of Us, také považované za jednu z nejlepších vůbec.

Foto: Sony Novinka God of War: Ragnarök na konzoli PlayStation 5

Skandinávská éra God of War asi před měsícem dostala pokračování s podtitulem Ragnarök, které bylo přijato s prakticky stejným nadšením. V recenzi na CzechCrunchi kolega Václav Bedřich novinku označil za „koncert emocí a vizuálních orgií“ a udělil jí maximální možné hodnocení. Shodnul se v tom s mnoha dalšími – God of War: Ragnarök má na agregátoru recenzí Metacritic od novinářů souhrnné skóre 94 bodů ze 100.

Seriál podle herního hitu ve spolupráci s Amazon Studios natočí produkční společnost Sony Pictures Television Studios, jejímuž mateřskému Sony patří také vývojář předlohy Santa Monica Studio. Zatím není jasné, kdy by měl Kratos z masa a kostí dorazit na obrazovky – Cory Barlog nicméně na svém Twitteru zmínil, že to nebude brzy.

Zatímco hráči i televizní diváci čekají na boha války, budou moci stav renesance videoherních adaptací zhodnotit v lednu s vydáním už zmíněného seriálu The Last of Us na HBO. Na srpen příštího roku se pak chystá filmová adaptace závodní série Gran Turismo a Netflix zase pracuje na seriálu podle postapokalyptického sci-fi Horizon Zero Dawn.