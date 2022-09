Na Petřín bude jezdit nová lanovka. Navrhne ji Anna Marešová stojící za oceňovanými vibrátory i tramvají

Na pražský Petřín by měly za několik let jezdit po tamní lanové dráze nové vozy. Budou víc prosklené, se sklápěcími sedačkami a upravenou vyhlídkovou plošinu. Při vzájemném míjení na sebe pak vozy zablikají. V mezinárodní architektonické soutěži totiž zvítězil právě takový návrh z dílny českého studia Anna Marešová Designers, které je také autorem konceptu oceňované výletní tramvaje T3 Coupé. První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na či z Petřína mohli svézt na konci roku 2024.

Pražský dopravní podnik (DPP) podle náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra připraví veřejnou zakázku na nákup nových vozidel, kterou plánuje vyhlásit do konce letošního roku. Součástí bude vítězný návrh designu vozidel, za nímž stojí designérské studio Anny Marešové, která je známa také pro značku Whoop.de.doo vyrábějící designové vibrátory či menstruační kalíšky.

„K designové soutěži jsme přistoupili proto, že dnešní vozy disponují podvozky, které jsou původní z 30. let 20. století. K tomu byla vyrobena někdy v 80. letech nová ‚kastle‘ a ty vozy jsou skutečně na hraně životnosti. Designovou soutěž jsme vypsali proto, že jsme nechtěli utilitární sportovní lanovku někde z lyžařského střediska, ale chtěli jsme promítnout genia loci petřínské lanovky,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr.

Foto: DPP Nové vozy lanovky na Petřín podle návrhu Anna Marešová Designers

Vozy budou podle něj proti dosavadním více prosklené, čímž se zlepší výhled. Sedačky budou sklápěcí a většina lidí tak bude sedět pouze před tím, než vůz vyjede ze stanice. Rozšířena bude vyhlídková plošina a zároveň vznikne dostatečný prostor pro vozíčkáře nebo pro kola.

„Tým Anny Marešové přišel i s hravým nápadem interakce mrkajícího a stydícího se vozidla při vzájemném míjení. Problikávající jedno světlo jako mrkající oko prvního vozidla a zrudnutí stydícího se druhého vozu je nádherný příklad polidštění techniky,“ řekl Scheinherr. Proměněn bude také interiér stanic, kde dosud byly mramorové obklady z 80. let. „Autorka se vrací i v rámci budovy k tomu, jak stavba vypadala v 30. letech,“ dodal primátorův náměstek pro dopravu.

„Novou lanovku na Petřín jsme navrhovali s respektem k jejímu odkazu i místu, ovšem tak, aby byla komfortní́ a technologicky vyspělá. Chtěli jsme se vyhnout sportovnímu či okázalému vzhledu a zvolili jsme cestu udržitelného a funkčního designu. Maximalizovali jsme výhled a vytvořili odhalenou a vzdušnou podobu lanovky pro co nejlepší pocit z jízdy. Věříme, že bude dobře sloužit lidem a bavit je minimálně dalších 30 let,“ dodala Anna Marešová, šéfdesignérka projektu, která sbírala ocenění i za zmíněnou historickou tramvaj T3 Coupé.

Na Petřín jezdí v podstatě repasované vozy z roku 1931, které byly opraveny v roce 1985. Vozy jsou částečně deformované, materiálově nestabilní a celkově zkřivené. Navíc mají nouzové brzdění na lano a takové vozy již nikdo nevyrábí. Systémy lanovky a výhybky zůstanou stejné, což znamená, že musí být těžké maximálně jako ty současné. Vyrobeny budou ale z jiných, lehčích, materiálů, tím pádem se do nich vejde více cestujících. Kapacita jedné soupravy se má zvýšit ze 100 na 120 osob.

Lanová dráha se poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven až v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala výrazné opravy trati.

Mezinárodní otevřenou designérskou soutěž vyhlásil DPP původně v říjnu loňského roku. Přihlásilo se celkem 26 týmů, ale prvotní soutěž musela být zrušena téměř ve finále, když jeden ze dvou finalistů neodevzdal svůj návrh. Soutěž proto DPP znovu vyhlásil v červenci 2022 s novým organizátorem a úplně novou porotou, ovšem se stejnými podmínkami.

Studio Anna Marešová Designers nakonec porazilo společný návrh rakouských studií Spirit Design, Döllmann Design a Architektur ZT, neotřelý návrh českého Aufeer Design ze skupiny Matador Group a koncept mnichovské designérské kanceláře N+P Innovation Design.

S přispěním ČTK