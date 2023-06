Na plachetnici přejeli Atlantik křížem krážem. Teď mají plavbou inspirovaný i svůj pražský byt

Na plachetnici strávila rodina 344 dní. Překonala dohromady devět a půl tisíce námořních mil, navštívila devět zemí a na cestě ji zastihly až čtyřmetrové vlny. To vše zaznamenala jedna z cestovatelek na svém blogu. Po Atlantiku se Dana se svým mužem plavila už před pěti lety, po vlnách a modré hladině se ale oběma evidentně stýskalo. A tak si podle své cesty nechali navrhnout i svůj současný domov, který je po všech stránkách suchý.

„V bytě jsme chtěli co nejlépe využít prostor. To je na lodi velmi důležité a pro mě to platí i v životě. Mám ráda minimalistický styl a to, že mají všechny věci své místo. Na lodi je to potřeba, protože kdyby byly všechny věci poházené tu a tam, pak vše popadá a rozbije se hned, jak s vámi počasí začne házet ze strany na stranu,“ vypráví pro CzechCrunch Dana, která je původně z Košic, nyní ale bydlí v Praze.

Interiér pražského domu svěřili majitelé bytu studiu Obliqo, které se inspirovalo mořem i podobou lodních kajut. „Prostor připomíná účelně uspořádanou kajutu: vysunovací stůl a posuvné panely vytváří různé atmosféry, nábytek na míru poskytuje dostatek úložného prostoru. Difúzní obklad v kuchyni i francouzské okno na terasu vyvolávají pocit dálek a otevřeného prostoru,“ popisují autoři projektu Lenka Juklíčková a David Navrátil z Obliqa.

Největší výzvou byl podle architektů pokoj pro dva předškoláky, který má jen patnáct metrů čtverečních. A právě ten připomíná interiér lodi nakonec nejvíce. „V dětském pokoji jsme chtěli, aby měly děti prostor na hraní, spaní i učení – a aby mohly mít své místo, kde by mohly být v klidu,“ vypráví majitelka bytu. Prostor dělí průchod z překližky, díky kterému mají osobní prostor obě děti. V dětském pokoji jsou vidět také kulatá okénka, díky nimž je všude dostatek světla. Nosné konstrukce jsou jak jinak než modré.

Foto: Václav Beran V bytě lze narazit na kulatá okénka

Ostatně právě modrá, a to správná, námořnická, prostupuje celým bytem. V obývacím pokoji spojeném s kuchyní je modrá posuvná stěna, kterou lze snadno zakrýt televizi. Posuvný je i jídelní stůl, který může mít buď velikost typickou pro čtyři lidi, nebo je možné ho roztáhnout do dlouhého obdélníku. Stejný materiál, jaký je v obýváku, se pak opakuje na dvířkách kuchyňské linky. Ložnici naopak dominuje světlé modrá na tapetách, která má připomínat mořskou pěnu.

„Modrou barvu klienti vyloženě nevyžadovali, nás ale fascinoval jejich příběh. Jako úplně první referenci nám poslali odkaz na svůj deník. Ten příběh je velmi silný a my jsme ho chtěli do interiéru přenést, protože šlo o důležitou část jejich života. Snažili jsme se vyhnout popisnosti, jako jsou pruhovaná trička a tapety moře. Chtěli jsme vyvolat emoce na základě jejich příběhu, proto v bytě najdete citaci třeba kulatého lodního okénka,“ vypráví Navrátil.

Byt pro mořeplavce, jak Obliqo projekt pojmenovalo, byl nominován na mezinárodní cenu BigSee, která vybírá to nejlepší z architektury, interiéru, dřeva, cestovního ruchu a produktového a módního designu po celém světě. Spokojená je ale především majitelka.

„Celkově nás naše plavba neskutečně obohatila a vzpomínky si budeme pamatovat po celý život. Takto si ji připomínáme i doma v Praze. Pro mě je i svoboda nemuset věnovat úklidu příliš mnoho času a mít přitom vlastně stále uklizeno. Je to otázka dobré organizace,“ míní Dana.

Na své cestě s manželem a dvěma dětmi navštívili během své cesty Bermudy, Britské panenské ostrovy, Martinik, Azory, Gibraltar, Mallorcu nebo Guadeloupe. O jejich dobrodružství je možné si přečíst právě v námořním deníku.