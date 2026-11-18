Na první bagr počítali každou korunu. Teď míří k obratu přes sto milionů a jistí výkopy na D1 i pro ČEZ
Kristýna a Daniel Witek se poznali v práci. Ona dělala obchod, on pracoval na bagru. Rozhodnutí založit si vlastní firmu přišlo až s dětmi.
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Na stavbě dálnic, mostů nebo třeba nemocnic jsou vidět hlavně jeřáby a konstrukce, které rostou nad zemí. Méně se mluví o tom, co se děje pod ní. Než se začnou betonovat základy, musí někdo zajistit, aby se hluboký výkop nesesypal anebo ho nezaplavila spodní voda.
Právě na to se specializuje firma WITEK, kterou založili manželé Kristýna a Daniel Witek. Za necelý rok a půl se rozrostla z jednoho bagru na čtyři a letos míří k obratu přes sto milionů korun. Pracují například na přestavbě brněnské křižovatky dálnic D1 a D2, na čistírnách odpadních vod, na modernizaci trati Brno–Přerov, na stavbách pro ČEZ nebo ve Fakultní nemocnici v Olomouci. „Když se dělají hluboké výkopy pro podzemní garáže ve městech nebo třeba vodní díla, kde je potřeba odclonit vodu tak, aby se tam dalo betonovat, to jsou všechno práce, které my provádíme,“ popisuje Kristýna Witek.
Kristýna a Daniel Witek se přitom poznali před deseti lety u mezinárodní firmy, která tehdy v Česku s beraněním teprve začínala. Kristýna Witek byla asistentkou obchodního ředitele, Daniel Witek pracoval jako strojník. Dalších šest let byli jen kolegové. Kristýna se naučila polsky, jezdila po tamních pobočkách a postupně se vypracovala až na pozici obchodní ředitelky české pobočky. Daniel Witek mezitím realizoval stavby v hodnotě statisíců až desítek milionů korun. V roce 2022 se z nich stal pár.
„Rozhodnutí založit vlastní firmu přišlo s dětmi,“ říká Kristýna Witek. Po narození syna v roce 2023 se do práce vrátila už po dvou měsících a začínala ve čtyři ráno, dokud malý spal. Když měla na jaře 2025 přijít na svět dcera, Danielovi ve firmě řekli, ať si vybere dovolenou, že pro něj práci na místě neplánují. To byl zlom. „Manžel jednou večer u vína přišel s nápadem, abychom si koupili bagr a založili svoji firmu, že s našimi obchodními a realizačními zkušenostmi to zvládneme,“ směje se dnes Kristýna Witek.
Následovaly večery nad čísly. Souprava s použitým bagrem a beranidlem stojí pět až šest milionů korun. „Počítali jsme, kolik dostanu mateřské a jestli se z toho dá vůbec splatit splátka za leasing. Opravdu jsme řešili každou korunu,“ říká Kristýna Witek. Bagr nakonec koupili. Díky vztahům z minulých let i dobré reputaci v oboru začali manželé vyhrávat zakázky, i když jejich firma byla na trhu nová. Brzy poptávka převyšovala jejich kapacity a přibrali další bagr a nakonec i třetí, který fungoval i jako pojistka, kdyby některý z původních byl mimo provoz.
Stavebnictví u nás nemá, co se týče přípravy a realizace zakázek, dobrou pověst. Termíny se posouvají, rozpočty rostou a na konci přijdou vícenáklady, se kterými investor nepočítal. Na trhu, kde soutěží se zavedenými firmami, se nesnaží prosadit cenou. Kristýna Witek vidí problém hlavně v tom, že dodavatelé nechtějí převzít odpovědnost. Witkovi proto klientovi hned na začátku vyloží, co při realizaci může nastat. Všechno se předvídat nedá, pod zem nikdo nevidí. „Naší zodpovědností je říct klientovi, jaká rizika jsou s tím spojená. Pak už záleží na něm, jestli chce investovat míň peněz s větším rizikem, nebo o něco víc a mít ta rizika pokrytá,“ vysvětluje.
Další výhodou je podle ní to, že nejsou velká firma s přebujelou byrokracií. „Když něco nejde na stavbě udělat, tak než se to u těch velkých firem dostane do obchodu, k nacenění, k rozhodnutí, uběhne strašně moc času. A mezitím se nabalí další vícenáklady, protože jsou prostoje, čekání, změny,“ říká. Ve firmě WITEK jednají s klienty přímo oba majitelé. „Čím víc napřímo komunikujete s lidmi, kteří jsou k dané věci kompetentní, tím je to jednodušší, rychlejší a ve výsledku levnější.“
Čím víc napřímo komunikujete s lidmi, kteří jsou k dané věci kompetentní, tím je to jednodušší, rychlejší a ve výsledku levnější.
Že je ale v oboru tvrdá konkurence, poznali hned na začátku. Jednou jim jiná firma přebrala nákup zařízení, na které si zrovna vyřizovali leasing, a o nejeden tendr přišli kvůli cenově podstřelené nabídce.
Role ve firmě mají partneři jasně dané. Kristýna Witek má na starosti obchod, finance a administrativu, Daniel Witek výrobu, stroje a lidi. Do svých částí si vzájemně nemluví. „Když manžel řekne, že potřebujeme zaplatit za díly, které objednal, tak je zaplatím a vůbec o tom nediskutujeme,“ říká. Společně plánují harmonogram staveb, tedy kdo kdy kam pojede, a rozhodují o velkých investicích. „Přesto se u nás práce s domovem přirozeně prolíná, někdy říkám muži, že se občas musíme bavit i o něčem jiném, jindy nám před okny kuchyně stojí zaparkovaný bagr, na kterém manžel pracuje, a děti běhají okolo,“ dodává Kristýna Witek.
Zatímco Daniel Witek má na starosti stroje a posádky, s klienty jedná hlavně jeho žena. Na druhé straně stolu přitom skoro vždycky sedí muži. Kristýna Witek se v oboru pohybuje téměř deset let a předsudky podle ní zažívala hlavně na začátku. „Konzultujeme s klienty hlavně technická řešení a kolikrát mi ani ten chlap nebyl schopný odpovědět. Lidé ale rychle vycítí, jestli tomu rozumíte, nebo ne,“ říká. Dnes už takovým předsudkům ze své pozice nečelí. Ženy jsou podle ní v oboru hlavně v přípravě, kalkulacích nebo na pozicích asistentek. Majitelek a ředitelek dnes potkává víc než dřív, pořád jsou ale výjimkou.
Co se týče plánů do budoucna, rádi by rozšířili působení i mimo Česko, třeba na Slovensko, ale prozatím pro dlouhodobou práci nemají dostatek souprav a strojníků, které je stále těžší najít. Cíl se přitom od začátku nemění. „Abychom měli stabilní a spokojené pracovníky na bagrech a manžel byl víc doma,“ říká Kristýna Witek. Kromě toho jdou i více inovativní cestou a hledají možnosti, které konkurence nenabízí, například novou techniku, která v Evropě běžná není. Na bagry se obvykle používají menší vrtačky s kroutivým momentem okolo 40 000 Nm, firma WITEK nyní disponuje vrtačkou o síle 170 000 Nm, která je v současnosti jediná tohoto typu v Evropě.