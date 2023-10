Na první pohled skrumáž, na druhý Václav Havel. Sochař Proško vytvořil dílo pro pražské letiště

Uložit 0

Na Letišti Václava Havla Praha byl tuto středu odhalen portrét prvního českého prezidenta, poskládaný z tisíců předmětů, které nějak souvisejí s jeho životem. Obličej státníka je přitom viditelný jen z určitého úhlu. Dílo totiž vytvořil sochař Patrik Proško, který proslul svými anamorfními portréty. Ty se vyznačují právě tím, že na první pohled vypadají jen jako nesourodá hromada předmětů.

Český umělec a autor nové Havlovy sochy tvoří velkoformátové realizace na neobvyklých místech v krajině i anamorfní instalace významných osobností. Pracnou technikou takto zhmotnil například Nikolu Teslu, Franze Kafku, Tomáše Baťu, Bedřicha Smetanu nebo Mustafu Kemala Atatürka, zakladatele a prvního prezidenta Turecké republiky.

Část Proškovy tvorby je k vidění v Illusion Art Museum Prague (IAM Prague) v pražské Melantrichově ulici, nové dílo vzniklo v rámci jeho partnerství s touto institucí. „Pro naše muzeum vytváříme především portréty významných českých osobností, které zásadním a veskrze pozitivním způsobem ovlivnily vývoj naší země. Václav Havel patří bezpochyby k těm nejdůležitějším. U většiny našich exponátů zároveň záleží na správném úhlu pohledu, stejně jako v životě,“ říká Proško.

Foto: IAM Illusion Art Museum Prague Portrét bude na letišti k vidění minimálně rok

Tvorba anamorfního portrétu začíná studiem života a odkazu portrétované osobnosti. Jedině tak může autor nashromáždit tisíce objektů, které dávají smysl v kontextu jejího života, a tak mohou vyprávět její příběh. Socha Václava Havla stojí na autentických dokumentech z doby od 60. let až po 90. léta minulého století.

„Především jsem chtěl zdůraznit to, co Havel byl nejvíc: spisovatel a dramatik. Proto je tu hodně psacích strojů a psacích potřeb. A že to, co říkal, bylo pro revoluční změnu klíčové – proto instalace obsahuje hodně klíčů, které jsem mu umístil také do úst. Jsou zde i artefakty, které jsou hodně známé, například přání k narozeninám Ferdinandu Vaňkovi,“ představuje autor použité materiály.

V instalaci se ale nachází také radiátor s kovovými pouty z dob komunismu, který je nepříjemnou připomínkou výslechů ze strany StB, česká vlajka z pravého sametu jako odkaz na sametovou revoluci nebo hliníkový sud, který odkazuje na Havlovo působení v trutnovském pivovaru. Nechybí ani prezidentův osobní symbol – srdce.

Umělec na soše pracoval čtyři měsíce. Celkem pro anamorfní portrét využil přes tři tisíce autentických a dobových předmětů a dokumentů, které shromáždil mimo jiné ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové, Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadací Charty 77 a Divadlem Na zábradlí. Oslovil ale také hospodu U Zlatého tygra nebo přátele a spolupracovníky Václava Havla.

Foto: IAM Illusion Art Museum Prague Nejlépe se obraz odkryje jen z jednoho úhlu

„Instalace je vzhledem k použitým materiálům velmi křehká a snadno zničitelná stejně jako odkaz Václava Havla a demokracie, kterou nám zanechal. Je potřeba o ně pečovat a chránit je. Právě umístění instalace na Letišti Václava Havla má symbolický charakter zvlášť v dnešní náročné době a slouží jako vzkaz do celého světa, za jakými hodnotami naše společnost stojí,“ uzavírá Proško.

Portrét Václava Havla je k vidění v přízemí Terminálu 2, kde se nachází hned vedle instalace Forum Havlum. Na pražském letišti bude umístěn minimálně rok. Nejde přitom o jediné dílo, které v poslední době zhmotnilo prvního českého prezidenta. Na začátku října odhalil sochař Michal Gabriel dvoutunovou desku s postavou Václava Havla v životní velikosti, kterou umístil před kino Vesmír v Trutnově.