Radši zaměstnám mámu na mateřské než Gen Z. Na influencery je tlak, byl tu Divoký západ, říká Tereza Salte

„Od zaměstnávání matek s malými dětmi nás všichni odrazovali, ale funguje to skvěle. Chci jim dát stejnou šanci, jako jsem měla já, ale na trhu je příležitostí pro ně hodně málo. Práce mi dodávala energii,“ řekla influencerka a podnikatelka Tereza Salte na natáčení podcastu Crunch Live. S Čestmírem Strakatým mluvila o svém podnikání, autenticitě a zodpovědnosti influencerů, TikToku nebo focení svých synů na sociální sítě. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Influencerka, podnikatelka, ale hlavně máma dvou synů. Tak se představuje Tereza Salte, která před devíti lety s norským manželem založila v Praze agenturu Elite Bloggers, která propojuje značky s influencery. Začínali se čtrnácti tvůrci obsahu, nyní spolupracují s šesti sty.

„Když jsme startovali vlastní agenturu, influencer marketing tu byl takový Divoký západ – žádná pravidla, hodně punku. Ze Skandinávie jsme věděli, že to může fungovat jinak. Že tomu lze dát víc transparentnosti, učesat to. Teď už se gap mezi oběma trhy zmenšuje, ale na začátku jsme si vyslechli, že takhle se to v Česku nedělá,“ vysvětlila Salte na prvním živém natáčení podcastu Crunch Live, jež proběhlo 29. dubna v pražském Campu. Dalšími hosty byli profesor Michal Pěchouček a DJ NobodyListen.

Důležitým tématem je pro influencerský byznys manželů Salte označování reklamy – transparentnost se podle Salte nevylučuje s autenticitou, kterou si má každý influencer pokud možno uchovat. Navíc – skrytá reklama je nelegální, upravuje ji zákon o regulaci reklamy a zákon o ochraně spotřebitele. Zatímco před dekádou působilo označování reklamy na Instagramu trochu školometsky, dnes je i v Česku standardem. Byť se stále najdou influenceři a značky, které se snaží regulace obcházet.

„Líbí se mi, jak k tomu přistupuje třeba švédská influencerka Kenza. Krásně propojuje profesionalitu a zároveň ukazuje části svého života. Pro mě je autentická a bez nánosů něčeho nepřirozeného. Má tři děti a zároveň vlastní byznys s vlasovými produkty. Je v zájmu samotného influencera, aby – i když je spolupráce placená – pořád působila uvěřitelně. Aby do toho šel, protože danému produktu nebo službě věří,“ potvrdila Salte.

Salte zmiňovala, že role influencera se za poslední roky proměňuje mimo jiné i vlivem nároků, které jsou na ně kladené. Očekává se korektnost, promyšlenost všech komunikačních kroků i zodpovědné nakládání s vlivem. „Tlak společnosti je velký, ale přešlapy se samozřejmě stávají. Někteří mladší tvůrci obsahu si často ani neuvědomují, kam až jejich vliv sahá. Podstatný vliv mají i mikorinfluenceři, což jsou tvůrci, které sleduje do padesáti tisíc followerů,“ dodala Salte.

Aktuálním tématem je také vstupování influencerů do politických kampaní. Například v posledních prezidentských volbách podporu jednotlivým kandidátům vyjádřila Nikol Leitgeb nebo Kovy. Na Slovensku nedávno značky rušily spolupráce s moderátorkou Jasmínou Alagič nebo MMA zápasníkem Attilou Véghem, kteří v prezidentské volbě podporovali Petra Pellegriniho, s odkazem na to, že jejich ambasadoři mají být apolitičtí.

Foto: Jan Nechvíle Influencerka a podnikatelka Tereza Salte na Crunch Live

„Podle mě se spolupráce s influencery, kteří projevili politický názor, nedá zobecňovat. Někdo to dokáže udělat velmi citlivě, naopak dokáže mladou generaci aktivizovat, aby se o politiku vůbec zajímala, informovat, co se děje nějakým stravitelným způsobem. Jako agentura se spíš rozhodujeme podle stylu daného influencera, nejde jen o to, jestli je, nebo není politický,“ řekla Salte.

Velkou misí Terezy Salte v podnikání, které nezahrnuje jen vlastní profily na sítích a agenturu, ale také kamenný obchod s dětskou módou, je nyní zaměstnávání matek malých dětí.

„Přiznám se, že jsem na začátku svého mateřství hodně narazila. Práce pro mě byla relax a odpočinek, možná i proto, že jsem v ní byla někdy i lepší než v uspávání syna. V obou firmách máme poměrně dost pozic, který jsou šité jednotlivým mámám na míru, protože jsem viděla, jak to pomáhalo mně. Kdybych si měla vybrat, jestli zaměstnat mladého Gen Z, nebo mámu na rodičovské, dám šanci spíš jí, protože tu šanci, kterou jsem měla já, chci dávat dalším,“ vysvětlila na Crunch Live.

