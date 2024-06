Na Rohanském ostrově vznikne tisíc prémiových bytů. Je to naše největší dílo, říká Palcr z J&T

Uložit 0

„V Karlíně jsme doma,“ říká šéf J&T Real Estate Dušan Palcr. Poté, co tu společnost vybudovala kancelářské budovy, se chystá i do rezidenčních projektů. A vybrala si k tomu jeden z nejlukrativnějších pozemků v Praze – obsadí jednu z posledních volných ploch na Rohanském ostrově. V plánu je vybudovat čtvrť za patnáct miliard korun.

„Před mnoha lety jsme začali budovat zdejší kancelářskou oblast. Teď jsme vstoupili na rezidenční pole a jsme rádi, že se můžeme z kanceláře dívat na naše největší dílo,” dodává Palcr. Developerská divize investiční skupiny J&T plánuje zastavět čtyři hektary půdy. Začne u Libeňského mostu, odkud bude postupovat dál do centra.

Podobu nové zástavby zveřejnila firma až nyní, ačkoli do prodeje už zdejší byty pustila. V rámci první etapy má smlouvy na třicet procent bytů, což dokazuje, že lokalita v pražském Karlíně, která je navíc hned u vody, táhne. Z jedné strany má navíc komplex lemovat budoucí park Maniny. Pro srovnání, protipovodňový park má mít 56 hektarů.

Dohromady tu chce společnost postavit tisícovku bytů, v první z pěti etap by to mělo být asi 258, přičemž nabídne rozličné velikosti od 1+kk až po 4+kk. Větší byty každopádně tvoří asi šedesát procent, protože je o ně velký zájem. Někteří mají dokonce chuť propojit víc bytových jednotek. „V tom jsme připraveni vyhovět,“ uvádí člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. První části projektu, té blíž k Libeňskému mostu, by měly dominovat tři věže. Dvě jsou dílem architektonického studia Kaama, jednu stvořil ateliér Unit architekti.

Věže mají svoje jména – Vincent, Prokop a Barbora. Budovy je dostaly podle tří zvonů, které našly smrt nedaleko odsud, na takzvaném hřbitově zvonů. Ten se nacházel právě na Maninách a za války odtud odjížděly zvony do Hamburku, kde je roztavili a použili na výrobu zbraní. Dohromady jich bylo 9801.

Stavět by se na Rohanu mělo začít už na začátku příštího roku, první etapa má být hotová v roce 2027. Ceny bytů se pohybují mezi 165 až 200 tisíci korun za metr čtvereční v závislosti na dispozici bytu. Průměrná cena je 180 tisíc korun, což je nad pražským průměrem, J&T nicméně v lokalitě plánuje například dostatečný příkon pro nabíječky elektromobilů u každého parkovacího místa, venkovní žaluzie nebo trojvrstvou dřevěnou podlahu.

Celá čtvrť se bude stavět deset až dvanáct let. Kromě dvou zmíněných ateliérů tu vzniknou domy i podle návrhů Under Construction. Ti všichni uspěli ve vypsané architektonické soutěži. Developerská společnost pak oslovila také slovinský tým Bevk Perović architekti. Všechny bude korigovat ateliér Loxia, který vycházel z urbanistického konceptu, který do projektu vložil ateliér Pavla Hniličky.

Kromě bytů by v lokalitě měl vzniknout dnes běžný mix využití, to znamená, že by se tu měly nacházet také obchody a služby. V lokalitě by měla vzniknout škola pro 900 žáků, kterou financuje radnice Prahy 8 společně s developery, kteří v území staví. Vedle J&T je to například Sekyra Group. Ta je původním vlastníkem pozemků, část jich ale odprodala právě J&T v roce 2021. Výstavba finanční skupiny, jejímž je Dušan Palcr důležitým členem, tak naváže na tu v režii Sekyry.

J&T v místě plánuje vysadit velké množství nových stromů, chce též vpustit veřejnost do míst, kam se jinak nedostane. „Chtěli jsme se zaměřit na místa, která jsou jinde v Karlíně nevyužívaná, a to jsou dvory a vnitrobloky, které majitelé zavírají. V tomto případě jsme je otevřeli a vytvořili novou vrstvu, po které se lidé budou moci pohybovat, odpočívat nebo trávit čas na dětském hřišti,“ líčí architekta Jana Mastíková ze studia Loxia.

Ateliér tu pracuje i s dešťovou vodou, která se bude v místě zachytávat a podle povrchů pak člověk pozná, zda se nachází na tranzitní cestě, kde jezdí i auta, nebo na té, která je jen pro pěší.