Na samotě se Starlinkem. V Česku se otevírá první chata navržená k hluboké práci a nerušené tvorbě

V klasické či domácí kanceláři máme každý svůj zajetý rytmus, do něhož denně vplujeme a odbavujeme jednu povinnost za druhou. Někteří se soustředíme více, jiní méně, nicméně hluboce se ponořit do procesu přemýšlení a tvorby může být po několika neměnných měsících stále těžší. Pomoci může změna prostředí. A takovou změnu nabízí nový příbytek Hytta. Malá chata uprostřed lesa totiž vznikla proto, aby se zde každý mohl oddat nerušenému přemýšlení. Ale klidně i lenošení.

Za Hyttou stojí kamarádi Dominik Ilichman a Adam Hofman, kteří společně objížděli svět v barevných ponožkách a pak o svých cestách vyprávěli dalším nadšeným cestovatelům na přednáškách Ponožky na cestách. Milovníci objevování rozmanitých koutů světa se shodují na tom, že vůbec nejlepší je mnohdy nečekané rozšiřování obzorů. A z podobného rozšíření vzešla Hytta.

„Nápad stvořit Hyttu jsme dostali před lety na cestách po Norsku. V odlehlé horské chatě jsme měli konečně čas přemýšlet jinak. Několik dní jsme si povídali o svých plánech, snech a hezkých momentech, které jsme zažili,“ říká Ilichman. Inspirací byla mladým podnikavcům také kniha Hluboká práce od Cala Newporta.

Do práce nebo přemýšlení, ze kterého vycházejí inovativní nápady, se lze totiž skutečně ponořit jen ve stavu nerušeného soustředění. Mluvící kolegové, zvonící a vibrující telefony, zvuk kávovaru, troubení aut z ulice a další vzruchy způsobují, že se ve standardním pracovním zázemí do hluboké práce ponoříme jen stěží.

„Průměrně trvá člověku třiadvacet minut, než se po rozptýlení vrátí do plné soustředěnosti. Není tak divu, že někdy na konci dne máte pocit, že jste celý den pracovali, ale vlastně jste nic pořádného neudělali,“ vysvětluje Hofman.

Foto: Julius Filip Nápad stvořit Hyttu přišel k investorům na cestách po Norsku

Místo, které by bylo načrtnuto ryze pro tento koncept, přitom v Česku dosud chybělo. Cestovatelské duo tak začalo hledat lokalitu, kde by mohli první českou chatu na hlubokou práci postavit. A jedno takové našli u Zlína, v obci Lípa nad Dřevnicí.

„Když jsme poprvé scházeli lesem k místu, podívali jsme se na sebe a hned jsme věděli, že je to přesně to, co hledáme,“ vzpomíná Hofman. Místo splňovalo všechny jejich představy – nachází se na samotě, na okraji borového lesa, na pozemku je voda i elektřina a do města je to autem pouhých deset minut.

Díky tomu, že je Adam Hofman architekt, mohli chatu zrealizovat sami, maximálně s pomocí kamarádů a rodiny. Do projektu investovali několik milionů korun, ale celkovou cenu stavby ještě nemají spočítanou. A jak to tak bývá, výstavba se nemile protáhla – původní plán bylo otevřít v loňském prosinci, nakonec se Hytta otevírá letos, respektive dnes, 1. října.

„Na Hyttě jsme poslední rok trávili skoro každý víkend a ke konci už jsme jeli na doraz. Ale máme obrovskou radost, že se nám podařilo chatu dodělat tak, jak jsme si vysnili,“ dodává Ilichman. A nutno říct, že se ji vysnili opravdu se vším všudy. Chata je totiž napojená na internet od Starlinku Elona Muska, má vybavenou kuchyň, pracovní stůl s monitorem, kamna na dřevo a brzy přibude i sauna s ochlazovacím bazénem.

„V Hyttě máme také chytrou domácnost. Hudbu si můžete pustit přes Google Home a aby se vám večer snadno usínalo, máme biodynamické osvětlení, které se automaticky mění podle venkovního světla a večer neobsahuje modré záření,“ doplňuje Ilichman.

Aby chata co nejvíce zapadla do okolní krajiny, tvoří fasádu přírodní prkna z moravského modřínu. Interiér je obložený širokými smrkovými deskami a nachází se v něm mnoho zákoutí, ve kterých si každý najde to své ideální místo na přemýšlení.

Pro práci, ale i pro odpočinek

Hytta má jednu ložnici a je určena primárně pro dvě osoby. A i když Ilichman a Hofman chatu od začátku navrhovali jako místo pro hlubokou práci, nic nebrání tomu, aby si sem lidé přijeli jen tak odpočinout, vyvětrat si hlavu nebo strávit příjemné chvíle s rodinou a přáteli – pohodlně se sem vejde totiž až šest osob.

A byť je chata příjemně odlehlá, není zcela odříznutá od civilizace. Její majitelé tak upozorňují na to, že do ní bez problémů přijede i Rohlík. „Jednou jsem jel pozdě večer z Prahy do Hytty a nestihl jsem nakoupit, tak jsem si řekl, že si zkusím objednat snídani přes Rohlík. K mému překvapení jsem zjistil, že firma rozváží i v okolí Zlína a Hytta do tohoto okruhu spadá,“ směje se Ilichman.

Hytta by přitom mohla být jen začátek. Dva nadšenci do ničím nerušené práce totiž věří, že v podobných konceptech je budoucnost udržitelného žití. Hyttu a jiné zahraniční projekty přirovnávají k fitness centrům, které jsou dnes naprostou samozřejmostí – a stejně tak to podle nich bude i s místy na hlubokou práci.

„Lidé živící se hlavou si uvědomí, že jejich produktivita a pracovní úspěch jsou spojeny se schopností se kvalitně soustředit. Nejsnazší způsob, jak začít s hlubokou prací, je změnit prostředí a odříznout se od rozptylujících vlivů,“ říká Ilichman. Majitelé první chaty na hlubokou práci v Česku tak mají ambici vytvořit obdobný příbytek v každém kraji. „Chceme dát tvořivým lidem prostor naplno využít svůj potenciál.“

Foto: Julius Filip V obývacím pokoji se nachází krb na dřevo