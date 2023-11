Na školní obědy zdarma pro chudé děti vydá spolek manželů Tykačových letos bezmála 100 milionů

Uložit 0

Hlad a učení moc nejdou dohromady. Z řady studií vyplývá, že nenasycené děti se hůř soustředí a neprospívají fyzicky ani mentálně. Nejde jen o rozvojové země, stejný problém existuje i v západním světě. Včetně Česka. Jedním z lidí, kteří se na tuto přehlíženou situaci rozhodli zaměřit, je podnikatelka Ivana Tykač. Před jedenácti lety založila se svým manželem – miliardářem Pavlem Tykačem – organizaci Women For Women, která mimo jiné zprostředkovává obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin. Se svými zkušenostmi se podělí s účastníky konference Money Maker.

Obědy pro děti v září oslavily deset let a za dobu své existence pomohly 70 tisícům dětí. Když s programem Tykačovi začínali, bylo do něj zapojených necelých 400 dětí, takže následně došlo k poměrně velkému rozmachu. „Projekt jsme spustili v roce 2013, tedy rok po založení Women For Women. Školní oběd tehdy stál maximálně 23 korun, zatímco dnes se pohybuje až kolem 38 korun. Jedná se tedy o výdaje ve výši až devět tisíc korun ročně,“ rekapituluje Ivana Tykač.

A dodává: „V loňském školním roce díky projektu obědvalo více než 14 tisíc dětí. Celková částka, kterou jsme žáky základních škol v celé České republice podpořili, dosáhla téměř 77 milionů korun. V tomto školním roce již nyní víme, že budeme potřebovat minimálně 93 milionů.“ Z dat nadace vyplývá, že u 58 procent zapojených dětí došlo k navýšení docházky do školy, u 62 procent se zlepšilo chování, zhruba třetině se začal i pozitivněji vyvíjet prospěch.

Obědy nejsou ale jediná iniciativa, které se Ivana Tykač, jinak též úspěšná podnikatelka s nemovitostmi, v rámci Women For Women věnuje. Pomáhá také ve školkách se svačinami, radí při rozvodech (sama zakladatelka je nyní už podruhé vdaná), lobbuje také za to, aby děti ze stejnopohlavních párů měly stejné podmínky jako děti z tradičních rodin.

„V našem státě žije nemalá skupina dětí, které vyrůstají s rodiči v registrovaném partnerství. Postavme konečně tato partnerství na stejnou úroveň jako tradiční manželství a zabezpečme tak všem dětem žijícím v naší zemi stejná práva bez ohledu na to, jakým způsobem byly počaty nebo se narodily, a bez ohledu na typ své rodiny,“ apeluje Ivana Tykač na politiky, kteří ve sněmovně nyní řeší, zda a jak zrovnoprávnit manželství i pro gaye a lesby.

Ivana Tykač dlouhodobě hovoří o tom, jak důležitá je role vzdělávání ve společnosti: „Pokud nechceme, aby lidé na webu či na sociálních sítích věřili bludům, pak musíme posílit systém našeho vzdělávání, který bude klást větší důraz na rozvoj kritického myšlení.“ S manželem Pavlem pak mimo jiné podpořila talentovaného mladého vědce Matyáše Boháčka, kteří se věnuje studiu umělé inteligence a dezinformací.

A právě o tom, jak uvažuje o vzdělávání, proč se rozhodla podporovat zrovna obědy zdarma a jak o výchově přemýšlela u vlastních dětí (s manželem jich celkem vychovávali osm), bude Ivana Tykač hovořit na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá v úterý 21. listopadu v pražském prostoru Cubex.

Mezi dalšími vystupujícími budou Tomáš Čupr, spolumajitel finanční skupiny Penta Marek Dospiva, Tamara Kotvalová z Carollina, zakladatelé montessori škol Duhovka Ivana a Tomáš Janečkovi, ekonom Mojmír Hampl nebo byznysmeni Zdeněk Cendra a Petr Borkovec. Vstupenky na konferenci Money Maker jsou ještě k dispozici.