Na Smíchově roste Lihovar. Bude se v něm žít, jíst a obdivovat současné umění

Původně industriální část Smíchova naskočila v posledních měsících na vlnu velkých proměn. Jejich součástí je i čtyřmiliardový projekt Lihovar, který vzniká pod taktovkou developera Trigema. Kromě rezidenčního a nájemního bydlení nabídne také rozsáhlý foodmarket a pětipatrovou galerii českého výtvarníka Davida Černého.

„Stavba se začala povolovat v květnu roku 2015. Dnes máme květen roku 2022, takže na povolovací proces nám stačilo pouhých sedm let. Je úžasné, jak je to u nás rychlé – mnohem rychlejší než deset let, o kterých my developeři mluvíme,“ uvedl v nadsázce před poklepáním základního kamene v podobě barelu Marcel Soural, předseda představenstva skupiny Trigema.

Sarkasmus je jistě na místě, jelikož proces povolování staveb v České republice je dlouhodobě žalostně pomalý. Společnost Trigema převzala brownfield s původním projektem Zlatý Lihovar od společnosti Goldfin Investments v roce 2021. Demolici objektu někdejšího Lihovaru Fischl a synové zahájila na podzim loňského roku. Výstavba běží již od letošního března, Trigema její první etapu ale oficiálně zahájila poklepáním základního barelu až 19. května 2022.

Projekt vyroste ve třech fázích, které po dokončení nabídnou 550 bytů, 4 500 metrů čtverečních obchodních ploch a multifunkční prostor pro pořádání kulturních a společenských událostí. „Hodně se těšíme na prostřední etapu, protože v té chceme udělat nájemní bydlení a foodmarket, který bude přímo uprostřed celého areálu,“ popisuje Soural. Nájemní bydlení bude tvořit přibližně třetinu projektu a svou povahou a umístěním kolem krytého vnitrobloku vyhrazeného pro gastronomickou část komplexu bude určeno spíše pro mladé lidi.

Foto: Trigema Lihovar vyroste mezi ulicemi Nádražní a Strakonická

Komplex sevřou ulice Nádražní a Strakonická a bude tvořený souborem domů s cihlovými fasádami, v jejichž středu vznikne vnitroblok se zelení, odpočinkovou zónou a artefakty z bývalého provozu. Část fasád navíc bude vytištěna na 3D tiskárně, což je technika, ke které se dosud žádný developer v Česku neuchýlil.

Velmi specifická bude třetí etapa výstavby Lihovaru, která vyroste na jižní straně pozemku. Trigema zde plánuje postavit továrnu s komínem. Oba objekty však budou obytné, určené pro atypické loftové byty s industriálním rázem. Lihovar však bude mít celkem komíny dva – jeden původní, památkově chráněný, a druhý nově postavený. Podle developera tak bude projekt jakousi vstupní bránou do Prahy a díky dominantám v podobě komínů připomene industriální historii Smíchova.

Původní komín ční do výšky 52 metrů a na jeho úpatí vznikne prostor pro restauraci s příznačným názvem Erectus. Trigema zároveň počítá s instalací prosklené výtahové kapsle, která unese přibližně pět lidí. Z vrcholu komína se tak otevře výhled na panorama Prahy.

Další památkově chráněnou částí starého lihovaru byl objekt varny. „Ten nyní opravujeme podle toho, jak si vysnili památkáři. Samozřejmě by pro nás bylo asi třikrát levnější, kdybychom objekt zbourali a postavili jej stejně, ale znovu. Jenom ten dům nás bude stát 65 milionů,“ vyčísluje Soural. Všechny prostory bývalé varny budou vyhrazeny pro galerii, kterou Soural pracovně pojmenoval Předsmrtná galerie Davida Černého.

Známý český výtvarník s Trigemou dlouhodobě spolupracuje, v současné době mimo jiné na projektu nájemního bydlení Fragment. Galerie v Lihovaru bude místem pro stálou expozici jeho děl, kterou slíbil pravidelně obměňovat. Jedno patro pak bude určeno pro hostující umělce.

Tím ale propojení se současným uměním nekončí. Lihovar totiž přímo sousedí s centrem současného umění Meet Factory, které David Černý založil. Svérázný umělec se během poklepání slavnostního barelu vyjádřil, že nový rezidenční projekt vnímá velmi pozitivně, jelikož jeho součástí bude pro umělce důležité zázemí: vinárna, destilérka a pivovar.

Foto: Trigema V Lihovaru vznikne celkem 550 bytů

„Dlouhodobě jsme trpěli problémem s ubytovacími kapacitami pro Meet Factory, nejznámější kulturní institucí v celé Praze 5. Nakonec se mi podařilo ukecat Marcela, aby koupil tenhle projekt a postavil ubytování pro Meet Factory. Původně jsme chtěli dva objekty propojit tunelem, nakonec to bude most,“ dodává s humorem sobě vlastním Černý.

Lávka Lihovar propojí nejen s Meet Factory, ale také s jižní částí budoucího projektu Smíchov City, který staví developerská společnost Sekyra Group. Kromě funkční části zaujme také architektonickým zpracováním, které má pro celý projekt na starosti studio Black n‘ Arch. Lihovar tak přispěje ke kultivaci veřejného prostoru a k propojení jednotlivých částí Smíchova.

Právě díky svému městotvornému přesahu Lihovar pozitivně přijali obyvatelé Prahy 5. „Díky tomu, že je projekt velmi velkorysý, ambiciózní, a navíc pěkně pracuje s veřejným prostorem a uměním v něm, byl všeobecně dobře přijat místními obyvateli,“ říká starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková.