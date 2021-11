Na Spartě jsme chtěli vývoj celého klubu uspíšit obrovskými investicemi, což ale vůbec nevyšlo. Ve West Hamu na to půjdeme chytřeji. Takový je ve zkratce jeden z prvních oficiálních vzkazů Daniela Křetínského směrem k fanouškům anglického fotbalového klubu, v němž si jeden z nejbohatších Čechů nedávno koupil více než čtvrtinový podíl. Vlastní totiž i pražskou Spartu, které se pod jeho nadvládou dlouhodobě nedaří.

„Naše investice přinese pozitivní zlepšení kapitálové struktury klubu, což zpočátku umožní snížit jeho dlouhodobý dluh a zvýšit schopnost dále směrovat získané prostředky do klíčových oblastí. Doufám, že náš obchodní talent a zkušenosti s fotbalem budou pro West Ham United také přínosem,“ píše ve svém exkluzivním komentáři pro anglický deník Evening Standard Daniel Křetínský, který o sobě dal opět vědět před dvěma týdny.

Dle magazínu Forbes čtvrtý nejbohatší Čech, jehož majetek je odhadován na téměř 88 miliard korun, si začátkem listopadu koupil 27procentní podíl v londýnském fotbalovém klubu West Ham United, který hraje prestižní Premier League. Křetínský měl dle britského tisku zaplatit zhruba šest miliard korun a automaticky na sebe tímto obchodem upoutal pozornost. V Evropě proto, že opět zvýšil svůj kredit mezi největšími byznysmeny, v Česku zase proto, že jeden klub už mu patří.

Špatná sparťanská zkušenost

Dlouholeté zkušenosti mají s Křetínským fanoušci pražské Sparty, nejslavnějšího tuzemského fotbalového klubu, který šestačtyřicetiletý byznysmen řídí už od roku 2004 a dnes je jeho většinovým vlastníkem. Přestože má však Sparta k dispozici od svého majitele de facto neomezený kapitál, posledních sedmnáct let bylo z pohledu získaných trofejí velmi slabých. Pouhopouhé čtyři mistrovské tituly jsou proti předchozím letům žalostně málo, ale Křetínský by se rád ze své pražské štace pro tu londýnskou poučil.

V komentáři pro britský tisk jasně uvedl, že byť s ním přichází do klubu i nové finance, rozhodně to neznamená, že začne West Ham United v nejbližším přestupovém období utrácet za nové posily nehorázné částky, jak to v některých klubech po příchodu zámožných majitelů bývá zvykem. Křetínský by rád pokračoval v postupném vývoji, kterým si teď ostatně Kladiváři, jak se klubu přezdívá, procházejí. Dle jejich nového spolumajitele jde o nejzdravější způsob, jak vybudovat silný klub s pevnými základy.

„Mluvím z vlastní zkušenosti. Před pár lety jsme se snažili uspíšit rozvoj Sparty a výsledek byl zklamáním. Zlepšování kvality kádru je samozřejmě skvělé, ale preferujeme postupnou cestu, která zachovává a chrání étos klubu a jeho hodnoty, včetně týmového ducha,“ vzpomenul Křetínský na nepovedenou strategii, kterou zvolil před několika lety na Spartě. S cílem zásadně vylepšit kádr a posunout kvalitu týmu nahoru nainvestoval Křetínský do nového trenéra a mnoha zahraničních hráčů stovky milionů korun, ale mezinárodní projekt skončil fiaskem.

Ve West Hamu sice zatím nebude mít tak silné slovo jako na Spartě (byť je již druhý největší akcionář), ale fanoušci ho vítají s očekáváním potenciálně ještě lepších zítřků. Londýnskému klubu se přitom aktuálně velmi daří. V anglické nejvyšší soutěži, která je experty považována za nejlepší na světě, se klub vedený manažerem Davidem Moyesem drží na čtvrté příčce za Chelsea, Manchesterem City a Liverpoolem. Kladiváři se přitom historicky v novodobé éře soutěže umístili nejlépe pátí, a to v sezoně 1998/99.

Za West Ham nastupuje i český reprezentant Tomáš Souček Foto: WHU

Křetínský ve svém komentáři připomíná i to, že existuje významné historické propojení mezi West Hamem a Českou republikou. Navázal ho už v roce 1990 slavný brankář Luděk Mikloško, přičemž aktuálně jsou v kádru hned tři čeští reprezentanti, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král. Všichni tři prošli shodou okolností Slavií Praha, která je největším rivalem Sparty a v posledních letech slaví větší úspěchy než její sok z hlavního města.

Se Spartou pak zase West Ham váže ještě jiné pojítko. Oba kluby jsou dlouhodobě ve ztrátě. Zatímco Sparta v minulém roce vykázala ztrátu ve výši necelé půl miliardy korun, Kladiváři prodělali v posledním finančním roce zhruba čtyřnásobek. Spekuluje se navíc o tom, že by Křetínský mohl v budoucnu nabýt ve West Hamu většinový podíl. Je však otázka, co by bylo se Spartou, jelikož regule Unie evropských fotbalových asociací nepovolují, aby měly evropské kluby stejného většinového vlastníka.