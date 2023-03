Na stole má být úplný zákaz TikToku, říká Gregorová. Čínský režim se neptá, data si prostě vezme

TikTok během pár let vyrostl do plnohodnotné konkurence pro zavedené sociální sítě a využívat ho má přes dva miliony Čechů. Platforma postavená zpravidla na kratších videích si ale oproti Instagramu nebo Twitteru nese škraloup v podobě svého původu – je totiž z Číny. A jsou to právě zákony komunistického režimu, které znervózňují tajné služby i zákonodárce na Západě.

Na základě takových zákonů si totiž čínská vláda může vyžádat od jakéhokoliv soukromého subjektu data uživatelů, včetně zahraničních, třeba pod záminkou státní bezpečnosti nebo zpravodajské činnosti. TikTok, respektive jeho mateřská společnost ByteDance, kritiku vytrvale odmítá a tvrdí, že nikdy žádnou žádost o data svých uživatelů nedostala.

Jedné z nejpopulárnějších sociálních sítí světa se v Evropském parlamentu intenzivně věnuje europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Členka podvýboru pro bezpečnost a obranu se minulý týden zasadila o to, že TikTok bude zakázaný na zařízeních zaměstnanců evropského parlamentu. Podobný krok už dříve učinily i další evropské instituce a západní země – a varování před ním nově vydal i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

V rozhovoru pro CzechCrunch Gregorová deklaruje, že by každý uživatel měl zvážit morální a bezpečnostní rizika TikToku, a připouští i variantu kompletního zákazu aplikace v Evropské unii. „Chápu, že jsou tvůrci, kteří na TikToku mají založené živobytí, ale bavíme se zde nejen o státní, ale i evropské bezpečnosti,“ zmiňuje.

Co říkáte na varování NÚKIB ohledně TikToku? Přijde vám reakce dostatečná?

Jsem v první řadě ráda, že na něj došlo, protože doposud to byla především transatlantická debata – řešily to hlavně Spojené státy a Velká Británie. Evropské národní státy spíše spoléhaly na nadnárodní řešení. NÚKIB postupuje stejně jako kdysi s 5G sítěmi, tedy v podstatě hardwarem Čínské lidové republiky. Je to nicméně stále doporučení, které je nezávazné, takže by bylo možné jít ještě dál.

Jaké by za vás mohly být další kroky?

Ve výzvě, kterou jsem zaslala Robertě Metsolaové (předsedkyni Evropského parlamentu, díky které byl TikTok zakázán na pracovních zařízeních parlamentu – pozn. red.), jsem také žádala, aby čínští lobbisté z ByteDance, majitele TikToku, neměli přístup do našich institucí.

Když si je nebudeme pouštět do našich zařízení, nevidím důvod si je pouštět do našich budov, kde také mohou provádět kontrašpionáž. TikTok beru jako obecnou hrozbu, nejen vůči našim citlivým údajům. Pokud bereme Rusko jako hrozbu z pohledu dezinformací, dívejme se i na to, co Čína dělá na Tchaj-wanu. Může tu dojít k extrémním manipulacím s veřejným názorem.

Foto: Piráti Markéta Gregorová

Lobbisté z ByteDance se běžně pohybují v Evropském parlamentu?

Ano, jsou normálně v registru lobbistických skupin a mohou se tak scházet s europoslanci, což by mělo být vždy transparentně zaznamenané. Samozřejmě to neznamená, že se s nimi někteří europoslanci nemohou scházet bez toho, aby to uváděli. To se děje. Tím, že je společnost ByteDance do těch struktur standardně zahrnuta, to spousta lidí nevnímá jako problém.

Ve výzvě také píšete, že „čínská vláda prokázala svou vůli používat jakékoliv prostředky nezbytné k proniknutí do vládních a evropských institucí“. Takže vnímáte nějaké bezprostřední riziko vyloženě pro EU?

Rozhodně. I NÚKIB zmiňuje, že TikTok vyžaduje přístup k pravidelné kontrole lokace zařízení, ke kalendáři i kontaktům. Pro mnoho lidí na evropské úrovni to znamená, že čínský režim o nich může skutečně vědět velmi citlivé údaje a mohou se stát předmětem vydírání.

Přeci jen ale podobnou šíři oprávnění vyžadují mnohé další sociální sítě.

Chápu, toto je argument, který si říká mnoho lidí. Naprosto souhlasím i s kritikou všech ostatních technologických gigantů, kteří o nás sbírají cokoliv, co chtějí. Je to velký problém, kterým se musíme zabývat, nicméně faktem také je, že většina těchto firem pochází ze zemí, které považujeme za partnery nebo demokratické státy. Zemí, která je autoritářská a jsou v ní koncentrační tábory, bychom se měli zabývat jako první. Jakmile vyřešíme v podstatě vlivovou operaci, kterou může TikTok představovat, tak bych se moc ráda zabývala i ostatními aplikacemi.

Regionální ředitel TikToku v rozhovoru pro CzechCrunch nedávno uvedl, že žádost od čínské vlády o osobní data uživatelů společnost nikdy nedostala. A ani by jí nevyhověla. Všechny žádosti také mají v transparentním registru. Počítám, že to vás neuklidňuje?

Rozhodně ne. Čína by samozřejmě nikdy oficiální žádost nepodala, takže ani nemůže být v oficiálních registrech. Existuje zde několik zákonů: o státní bezpečnosti, který ukládá povinnost součinnosti všem státním firmám, o zpravodajské činnosti, o kontrašpionážní činnosti. A také zákon o obchodních společnostech.

Ten poslední také říká, že prakticky každá firma musí mít část lidí z Komunistické strany Číny, kteří se podílí na jejich chodu. Prostě všechny zákony a indicie směřují k tomu, že Čína s těmito společnosti může dělat, co chce, a regionální ředitel si zase může tvrdit, co chce. Buď o tom neví, nebo lže.

Zástupci TikToku by vám na to možná řekli, že přece mají legální entitu mimo Čínu, třeba v USA nebo Velké Británii. Tudíž se na ně vztahují lokální zákony.

To jsou v podstatě jen správci nějakých poboček. Také často argumentují ukládáním dat v Singapuru a Spojených státech. Ale přece datové centrum, ať už je kdekoliv, nechrání data předtím, aby k nim měl kdokoliv přístup, pokud si ho zařídí. A Čína si ho zařídí.

Takže z vašeho pohledu nepomůže ani argument TikToku o tom, že od letošního roku začne data evropských uživatelů skladovat v Evropě?

Zásady ochrany osobních údajů samotného TikToku také říkají, že data mohou být sdílena se zbytkem podnikové skupiny, přičemž co přesně je podniková skupina, tam napsané není. Není tam ani slovem zmínka o Číně – vypadá to, jak kdyby se snažili ukrýt, že se jedná o čínskou společnost. Ať už ta data budou uložena kdekoliv, tak je to jen kouřová clona. Vzdálený přístup k nim Čínská lidová republika vždycky může mít.

K zákonnému rámci, který jste zmínila, by ještě někdo mohl namítnout, že ve Spojených státech také existuje takzvaný Patriot Act, na jehož základě si mohou tajné služby v podstatě od kohokoliv vyžádat osobní data. Toto není na stejné úrovni s Čínou?

Do nějaké míry ano, ale nelze zapomínat na to, jaké dva režimy teď srovnáváme. Spojené státy dávají neskutečné množství svobody těmto společnostem. Ostatně Apple se třeba chlubí tím, že nikdy žádné informace vládě neposkytl – a je to poměrně důvěryhodné, protože vláda za to Apple zároveň kritizuje. Čína se na toto prostě neptá. Data si vezme, neřekne to a nikdy se nedozvíme, že se něco podobného stalo.

Dnes jsem poslala předsedkyni Evropského parlamentu výzvu k tomu, aby na parlamentních zařízeních a těch, kde jsou parl. aplikace nebyl povolen #TikTok. Je to v reakci na stejný krok Evropské komise minulý týden, ale i US vlády. Nepotřebujeme si pouštět spyware přímo „do domu“. pic.twitter.com/p1bBxkaLMw — Markétka Gregorová 🦄 (@MarketkaG) February 27, 2023

Na TikTok už si evropští regulátoři zaklekli několikrát. Na základě GDPR dostal pokuty v Nizozemsku, Francii a Itálii, celkově do řádu několika milionů eur. Není to důkaz, že ta současná legislativa už funguje dostatečně?

GDPR je velice důležitá legislativa, ale týká se „pouze“ těch osobních dat. Stačí na technologické giganty z demokratických zemí, ale nestačí, pokud se bavíme o bezpečnostní hrozbě. TikTok předává myšlenky, teze, hodnoty – a Čína už nám dokázala spoustu propagandy cpát i bez TikToku. Dodnes si spousta lidí myslí, že jsme od nich dostali během covidu roušky zadarmo. Takže je třeba se na to dívat v kontextu toho, co už Čína dokázala.

Chtěla byste se zasadit o kompletní zákaz TikToku v Evropské unii?

Pokud by selhaly všechny ostatní metody a nepovede se bránit negativním vlivům, které jsem zmiňovala, tak by to mělo být na stole. Může to dojít tak daleko. Není to něco, co budu prosazovat zítra, ale myslím si, že to musíme seriózně zvážit. Chápu, že jsou tam tvůrci, kteří na TikToku mají založené živobytí, ale bavíme se zde nejen o státní, ale i evropské bezpečnosti.

Tvůrci jsou jedna věc, ale co byste řekla těm více než dvěma milionům Čechů, co TikTok mají?

Měli by si ho ideálně smazat už teď, ale zatím jsme stále ve fázi, kdy zabezpečujeme státní instituce. Uživatelé se mohou svobodně rozhodovat, jestli chtějí ty hrozby riskovat. Chtěla bych ale apelovat, že když už člověk TikTok používá, tak TikToku vydělává – a vydělává tedy i čínskému režimu.

Jsou to peníze a data, které může režim použít i na trénování umělé inteligence, jež následně může sloužit na perzekuci oponentů režimu nebo ujgurské menšiny. Může to znít jako přehnaný příklad – podívám se na video na TikToku a díky tomu někoho zavřou do koncentračního tábora –, může to tak ale skutečně být. Jestli tedy není pro někoho zásadní bezpečnostní riziko, ať zváží morální hledisko.