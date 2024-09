Na své hře vydělával miliony, byla ale extrémně návyková, tak ji raději smazal. Teď se Flappy Bird vrací

Uložit 0

Angry Birds mu přišli příliš komplikovaní, protože se těžko hráli za chůze. Usedl proto k počítači a za tři dny naprogramoval podobnou, leč jednodušší hříčku. Ani v nejdivočejším snu ale nečekal, co po roce způsobí. Vydělával na ní přes milion korun denně a stala se nesmírným hitem chytrých telefonů, zároveň ale byla tak návyková, až měl její vietnamský tvůrce strach, co to udělá u dětí, a proto ji smazal. Jak se ovšem říká… Co je mrtvé, nemůže zemřít. A proto Flappy Bird hlásí velký návrat. S jedním háčkem.

Rozhraní připomínalo atmosféru kultovního titulu Super Mario Bros. Ostatně právě touto japonskou hrou se Dong Nguyen inspiroval, když Flappy Bird vyvíjel. Za pár desítek hodin vytvořil prostředí, v němž hráč musel stlačením prstů na obrazovce telefonu ovládat pixelového ptáčka Fabyho a směrovat ho tak, aby proletěl mezi zelenými trubkami, aniž by do nich vrazil.

Skutečně šlo o primitivní záležitost, ale splnila přesně to, co od ní vietnamský vývojář očekával. Člověk u ní nemusel přemýšlet, dala se hrát naprosto kdekoliv, byla barevná a díky načítání číselného skóre i soutěživá. Hra Flappy Bird se i přes úvodní problémy se stabilitou dostala na vrchní příčky žebříčků v obchodech App Store a Google Play – a lidé ji prostě milovali.

Na vrcholu popularity, začátkem roku 2014, na hře Nguyen vydělával i více než milion korun denně, čistě jen z reklam. Postupem času ale muž, který si dodneška zakládá na velké míře anonymity, začal pozorovat, že se z Flappy Bird stává vysoce návyková záležitost, ze které se vytrácí zábava a potěšení. Naopak mohla být hrozbou pro duševní zdraví hráčů.

Zatímco z byznysového pohledu mohlo jít o situaci, která je spíše přínosem pro budoucnost hry, Nguyen vycítil, že je čas dát Flappy Bird sbohem. Jednu z tehdejších nejslavnějších mobilních her, která byla svým dopadem srovnávána třeba se zmíněnými Angry Birds, zničehonic kompletně stáhl. Fanouškům to oznámil v momentě, kdy do smazání zbýval necelý den. Pak byla pryč.

„Hra Flappy Bird byla navržena tak, abyste si ji mohli zahrát během několika minut jako formu relaxace. Stal se z ní ale návykový produkt. Stal se z ní problém. A abychom tento problém vyřešili, bude nejlepší hru stáhnout. Je navždy pryč,“ řekl v rozhovoru pro americký Forbes. Ze dne na den zmizela z App Storu i Google Play, ne ovšem z telefonů, ve kterých byla již nainstalována.

Spolu s tím se Nguyen stáhl ze sociálních sítí a prakticky přestal komunikovat. Nepochybně si ale musel všimnout, jak se iPhony a jiné telefony s Androidem s nainstalovanou aplikací prodávají na portálu eBay, mnohdy i za skoro dva miliony korun. Přesně takový vliv hra měla. Bylo jen na jejím tvůrci, co s ní bude dělat dál. Práva držel on. Ale i ta mají nějakou expiraci.

Téměř deset let byl herní titul u ledu. S výjimkou přepracované verze na platformu Amazon Fire TV neexistoval. Pořád ale existoval početný zástup fanoušků, kteří dokonce zformovali oficiální komunitu Flappy Bird Foundation, jejímž cílem je zachovat a podporovat Flappy Bird a odkaz hry. A právě ti teď vycítili příležitost, jak malého ptáčka oživit.

Začátkem letošního roku totiž ochranná známka na Flappy Bird vypršela a nakonec skončila v rukou americké firmy Gametech Holdings, od které ji v srpnu odkoupila právě Flappy Bird Foundation. A oznámila, že připravuje její návrat na telefony, který má nastat v příštím roce. To z pomyslného zimního spánku probudilo i Nguyena – a po sedmi letech oživil své sociální sítě.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don’t support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024

Jak napsal v příspěvku na X, od nové verze se distancuje a nemá s ní nic společného. Zdůrazňuje, že nikomu ani přímo neprodal práva na použití ochranné známky, čímž odkazuje na to, že mu vypršela a už o ni nestihl včas zažádat. Zajímavé na tom celém je, že by měla být propojena se světem krypta, respektive NFT, na kterých pohořel nejeden projekt.

Je otázkou, v jaké formě nová verze Flappy Bird na herní trh dorazí (a jestli vůbec). Její tvůrci uvádějí, že bude mít nové hrdiny, herní režimy nebo škálovatelnou obtížnost – a náznak, jak bude vypadat, se už objevil na novém webu. Z něj je možné se přidat i na speciální účet komunikační služby Telegram, kde je novinka dostupná ve formě takzvané minihry.

I když ale může návrat po deseti letech někoho potěšit, věrní fanoušci, kteří na Flappy Bird třeba odstartovali kariéru amatérských hráčů, příliš nadšení nejsou. Jde hlavně o to, že se očekává, že bude nějakým způsobem napojena na blockchain, což může v některých evokovat podvod.