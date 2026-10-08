Na tomto domě pracovali přední českoslovenští umělci. Teď ho nahradí nová výstavba
Stavbu bývalého Chemapolu zbrzdil požár i normalizace, uznání se nedočkala. Po více než padesáti letech nyní ustoupí novému městskému bloku.
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Nebylo jim ještě ani třicet, když architektky Zdenka Marie Nováková a Dagmar Šestáková vyhrály soutěž na budovu, která jako první v Československu získala moderní závěsný plášť podle západního vzoru. Výstavbu komplexu Chemapol-Investa v pražských Vršovicích ale zbrzdil ničivý požár v roce 1969. Když se o rok později otevíral, média se už o projekt kvůli nastupující normalizaci nezajímala.
Výtvarná podoba domu je přitom pozoruhodná. Na jeho interiérech a exteriérech pracovali mimo jiné Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Věra Janoušková, Josef Klimeš nebo Jiří John. Pro jejich tvorbu ale přišel nejhorší možný čas: někteří už nesměli vystavovat a spoluautorka projektu Dagmar Šestáková později odešla do emigrace. Samotná stavba se tak uznání prakticky nedočkala.
Nyní, po více než padesáti letech, dřívější architektura definitivně ustupuje nové výstavbě. Rozlehlý administrativní areál totiž v roce 2014 koupila společnost Daramis, která později oznámila jeho demolici. Navzdory snahám odborníků a pokusu Národního památkového ústavu prohlásit komplex za kulturní památku získal developer na konci roku 2023 povolení k odstranění budov.
Na uvolněném pozemku vznikne nový městský blok. O proměnu území se původně ucházelo 65 architektonických týmů z celého světa, do finále se dostalo pět. Soutěž nakonec ovládl pražský ateliér Schindler Seko architekti, zatímco druhé a třetí místo obsadily portugalská kancelář Ooda Arquitectura a nizozemský ateliér Powerhouse Company.
Nová výstavba má místu nabídnout nejen bydlení, ale také obchody, služby a veřejný prostor. „Podstatné pro nás je, že nový návrh počítá s dostatkem zeleně,“ říká zakladatel společnosti Daramis Omri Sivor.