Na Trumpovi jsem mohl vydělat miliony. Slovan Liberec nepřímo vlastní podíl ve Spartě, říká Kania

V nejvyšších patrech fotbalového byznysu je poslední měsíce rušno, a to nejen v Brně, kde se aktuálně dějí věci… Hodně pozornosti už rozpoutal i mladý podnikatel Ondřej Kania, který se po prodeji své vzdělávací skupiny Consilium stal na jaře majoritním vlastníkem klubu Slovan Liberec. A přestože o kroku hovoří jako o své nejlepší investici, v našem podcastu Money Maker se přiznal, že emočně to je pro něj mnohem náročnější, než čekal: „Dospěli jsme s mou ženou do fáze, že ani nemůžeme chodit na zápasy. Dokonce se na to už ani nemůžeme dívat.“

Jak přemýšlí o investování? Proč se rozhodl koupit fotbalový klub a jaké s ním má plány? Jak se změnil jeho pohled na fotbal poté, co mu patří prvoligový klub? Proč o sobě říká, že je vítěz? A opravdu by chtěl dovést Slovan na pražskou burzu? Co on a politika? O tom všem jsme si povídali v podcastu Money Maker a tady přinášíme několik ukázek nejzajímavějších výroků z epizody.

O investicích Slovanu do akcií

Můžu prozradit, že Slovan drží reálně dvě investiční pozice. Jedna je v Coltu, zúčastnili jsme se dodatečného úpisu akcií, který byl za 575 korun za akcii. Přišlo mi, že tu peníze leží na zemi. A potom, protože jsem vděčný člověk, je od dubna velká část peněz Slovanu i ve fondu J&T Arch. Takže Slovan Liberec nepřímo vlastní podíl ve Spartě a ve West Hamu.

O sázce na výhru Donalda Trumpa

Dostal jsem svolení od své ženy, že můžu vsadit pět milionů korun na vítězství Trumpa. Ale pozor, nakonec jsem nic nevsadil. Věděl jsem, že vyhraje, to bylo jasný, protože my všichni, kdo Ameriku známe a žili jsme tam, děláme tam byznys a třeba platíme korporátní daně, víme, že ať by na druhé straně byl téměř kdokoliv, status quo nemůže být zachován…

A tak jsem si řekl, že bych měl dát desítky milionů do sázky. Ale potom jsem přišel na to, že když chceš vsadit tolik peněz, musíš prokazovat různé věci a původ peněz, a na to jsem neměl čas. Byl čtvrtek, volba byla v úterý a já bych ani nestihl vypovědět peníze z termínovaných vkladů a poslat je. Takže to mě mrzí, protože jsem mohl být ještě o dost bohatší. Ale mám radost, protože jsem opět prokázal, že jsem vítěz.

O emocích ve sportu

Jsem velký fanoušek LeBrona Jamese, hodně jsem prožíval všechny jeho sezóny a finále, co nevyhrál, ale se Slovanem je to teď nesrovnatelné. Docela jsem prožíval první titul Sparty, to jsem ještě nebyl v Liberci. To jsem Spartě hodně fandil, teda hlavně kvůli Láďovi Krejčímu, ale ani to se nedá vůbec srovnat. Je to úplně jinde… Dospěli jsme s mou ženou do fáze, že ani nemůžeme chodit na zápasy. Dokonce se na to už ani nemůžeme dívat.

O vstupu Slovanu na burzu

Já jsem chtěl s Consiliem na burzu, vždycky jsem chtěl mít firmu na burze. Takže to je jedna motivace. A potom bych chtěl postavit fotbalovou akademii, a to samozřejmě bude vyžadovat nějaké peníze, takže si umím představit, že kdybychom prodali 25 nebo 30 procent, naraisovali bychom na to peníze. Mám pořád ještě minoritního akcionáře Preciosu, museli bychom se domluvit s nimi, ale máme deadline, kdy nám převedou akcie, tak případně potom…

Je to další rozměr klubu, fanoušci by si mohli koupit akcie. A můžeš pro ně mít jako pro držitele určitého počtu akcií další výhody. Myslím, že to je správně, už snad nebudu mít zapotřebí přibírat minoritní investory. Navíc jsem své ženě slíbil, že to, co jsme vložili do Slovanu, bylo všechno, že nic dalšího nebude potřeba. Tak to je pak burza lepší.

O svém „slavném“ proslovu k hráčům po porážce od Jablonce

Máme takový interní marketingový benchmark a sledujeme, kolikrát překonáme v Googlu Agátu Hanychovou, kterou pokládám za největší celebritu České republiky. Tohle byl čtvrtý moment v roce…

Nikdo v mé rodině nemá maturitu, všichni měli minimální mzdu a já jsem jednatřicetiletý, jak jsem někde četl, self-made miliardář ze školství. Kdo jiný je vítěz než já? Když si tohle uvědomíš, tak mám právo něco říct v situaci, kdy klub prožije nejhorší porážku ve své historii, v emočně nejdůležitějším zápase…

Ale pozor, samozřejmě to všechno bude v našem seriálu, protože je to nahraný, měl jsem při proslovu samozřejmě port. Takže to bude v díle o derby, což bude podle mě jedna z nejsledovanějších věcí v historii Voya.