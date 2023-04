Je to budova, která byla postavená na samém počátku dvacátého století, v roce 1902, a šlo o jednu z prvních ukázek secesní architektury v Praze. Nejprve tu sídlila Pražská úvěrní banka, která byla jednou z nejstarších a největších bank v meziválečném Československu. V roce 2013 tu pak otevřel své třípatrové lahůdkářství Julius Meinl, ale jeho obří projekt dopadl neslavně a po necelém roce zavřel. Teď se do ulice 28. října ve spodní části Václavského náměstí nastěhoval jiný ambiciózní projekt, který věří, že bude mnohem úspěšnější. Mezinárodní skupina investorů napumpovala stovky milionů korun do zážitkové expozice, která ukazuje příběh plzeňského piva.

Nejoblíbenější české pivo, tedy Plzeňský Prazdroj, má věhlas po celém světě. Zdaleka ne každý však zná jeho příběh. „První várka piva Pilsner Urquell byla uvařena 5. října 1842. O rok později bylo vůbec poprvé dovezeno do Prahy. Nyní, po 180 letech, přinášíme do hlavního města celý příběh plzeňského ležáku prostřednictvím Pilsner Urquell Experience. Věříme, že zaujme všechny milovníky českého piva,“ říká Rudolf Šlehofer, manažer turismu z Plzeňského Prazdroje. Ten slyšel na nápad skupiny investorů v čele s britským byznysmenem Nickem Pennym, kteří za Prazdrojem přišli s návrhem na jedinečnou atrakci v srdci hlavního města.

Společnost The Original Experience Company do historické budovy v centru Prahy přináší interaktivní audiovizuální expozici, díky níž si mohou návštěvníci všemi smysly zažít a vychutnat příběh vzniku prvního zlatého ležáku na světě. Ve třech patrech nabitých moderními technologiemi včetně audioprůvodce, který se automaticky propojuje s prvky expozice během pohybu návštěvníků prostorem, videomappingu, světelných efektů a smyslových vjemů lidé poznají vše od sumerské bohyně Ninkasi až po samotnou výrobu piva, která dodnes probíhá výhradně v Plzni.

Foto: The Original Experience Company Atrakce ukazuje příběh Plzeňského Prazdroje pomocí moderních technologií

Po absolvování multimediální The Original Tour, která trvá zhruba hodinu a půl, návštěvníci dorazí do moderní pivnice, kde si mohou plzeňské pivo rovnou vychutnat. Výčepní mají k dispozici deset tanků, které zajišťují nejvyšší možnou kvalitu piva, a zájemci mohou absolvovat i školu čepování. V ní zkušení výčepní naučí perfektně čepovat plzeňského pivo, a to na tři tradiční způsoby, tedy hladinka, šnyt a mlíko. A komu by celá atrakce nestačila, může se zastavit ještě ve výčepu U Zvonu, který nabízí i venkovní posezení a funguje samostatně bez návaznosti na expozici.

„To, že můžeme návštěvníkům zprostředkovat příběh nejoblíbenějšího českého piva, je pro nás splněný sen. Těšíme se, až místní i zahraniční návštěvníky přivítáme na moderní, edukační a zábavné cestě příběhem českého národního pokladu,“ říká Nick Penny, generální ředitel společnosti The Original Experience Company. Ta je držitelem licence od Plzeňského Prazdroje a celou atrakci postavila. Za firmou stojí mezinárodní skupina investorů, v jejímž čele je vedle Nicka Pennyho ještě Robert Neale a Christian Mruck. Doplňují je zhruba dvě desítky investorů z různých oborů, které firma nejmenuje.

Nick Penny se pohybuje už tři dekády v alkoholovém průmyslu. Kariéru začínal ve společnosti United Distillers a v roce 1992 se přestěhoval za prací do České republiky. Řídil tři pivovary v Rumunsku a pivovar v bosenské Banja Luce, kde i nadále zůstává v pozici předsedy představenstva. Realitní investor Robert Neale taktéž žije v Praze od devadesátých let a mezi jeho projekty patří například tehdejší první nákupní centrum na Zličíně. Třetí hlavní tváří je Christian Mruck, německý bankéř žijící ve Švýcarsku, který se měl významně podílet na financování celého projektu. Celková výše investic se prý vyšplhala zhruba na dvacet milionů eur, tedy 470 milionů korun.

Foto: The Original Experience Company Návštěvníci mohou ochutnat, z čeho se Plzeňský Prazdroj vyrábí

Vzhledem k vysokým investicím mají investoři také velká očekávání od návštěvnosti nové atrakce, která dnes, v sobotu 22. dubna, poprvé otevírá. Samotná expozice v podobě The Original Tour pojme až tři stovky návštěvníků za hodinu a celkem se chce firma dostat na více než čtyři sta tisíc návštěvníků ročně. Vstupné činí 490 korun a zahrnuje v sobě jednu ochutnávku piva přímo v rámci expozice a další dvě malá piva v pivnici. Vstupné na školu čepování začíná od 690 korun a v obchodu se suvenýry si návštěvníci mohou nechat originálně vygravírovat třeba své jméno na plzeňskou sklenici.

The Original Experience Company na základě úspěchu jiných podobných projektů v Evropě, mezi něž patří kupříkladu Heineken Experience v Amsterdamu nebo Guinness Storehouse v Dublinu, věří, že i nová pražská atrakce na Václavském náměstí má potenciál stát se jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Prahy. Za konceptem zážitkové expozice stojí kalifornská společnost BRC Imagination Arts, která již podobné projekty realizovala po celém světě. Podílela se například na přípravě domů značek Johnnie Walker, Jameson, Guinness nebo Coca-Cola.