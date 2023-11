Na vaší stavbě vychytá chyby a ušetří statisíce. Nově Bytecheck umí přizpůsobit interiér nábytku z IKEA

Uložit 0

Víte, kolik chyb se v průměru objeví při kontrole nemovitosti k prodeji? Třicet tři. Na spoustu z nich přitom člověk bez potřebné kvalifikace nemá šanci přijít. Například jestli je správně udělaná elektroinstalace, vzduchotechnika a jestli je z hlediska statiky vše tak, jak má být. Pavel Štáf proto před více než dekádou založil společnost specificky zaměřenou na kontrolu nových i starších nemovitostí. Na jeho firmu Bytecheck se ale dnes obracejí nejen kupující, ale i samotní developeři. Se svým týmem nově dokáže novostavby pohlídat tak, aby odpovídaly i parametrům nábytku IKEA.

Investice do nemovitosti pro mnohé nastává jednou za život, často jde přitom o obnos, kvůli němuž je nutné zatížit svůj měsíční rozpočet na mnoho let dopředu hypotékou. Do toho je potřeba počítat s pravidelnou údržbou, která s postupujícím stářím bytu či domu stojí stále víc. Nepříjemnou čáru přes rozpočet ale může udělat i krátce po koupi nemovitosti, a to v případě, kdy stavitel neohlídal její kvalitu při nové výstavbě či rekonstrukci.

Zejména u novostaveb se totiž na předání často hodně spěchá, na důkladnou kontrolu bytu či domu tak nezbývá čas. V posledních letech navíc chybí pracovníci ve stavebním sektoru, stejně tak stále trvá i problém s dodávkami materiálů potřebných pro výstavbu. To jsou ale procesy, do kterých koncový zákazník nevidí a jde mu především o to, aby za investované miliony dostal kvalitní nemovitost, nehledě na okolnosti.

Foto: Bytecheck Tým společnosti Bytecheck prošel už přes 11 tisíc nemovitostí

Podle Pavla Štáfa, který založil službu Bytecheck, je ale problém v tom, že právě zájmy koncových zákazníků před developery a prodejci bytů dlouho nikdo nezastupoval. „Na jejich straně před 12 lety nikdo nestál. Ne všichni totiž mají kamaráda stavaře, a ani ten kamarád stavař nerozumí vzduchotechnice, když je oborem statik. Chci, aby byly síly na obou stranách vyrovnané, aby se trh kultivoval a aby se stavěly kvalitní domy a byty,“ vysvětluje, proč založil společnost zaměřenou na zastupování kupujících při koupi nemovitosti v době, kdy v Česku žádná podobná nebyla.

Společně se svým týmem má za sebou v této oblasti více než desetileté zkušenosti. Říká tak, že zkontrolovali přes jedenáct tisíc nemovitostí, na základě čehož mohli postavit také standard Bytecheck Best Practice, určený přímo pro developerské společnosti a investory. Pavel Štáf totiž viděl, že i v případě nových developerských projektů se při kontrole objevovaly stále ty stejné chyby, jako jsou problémy s rozměry, s akustikou či se špatně provedenými detaily. Jako první se kdysi rozhodli oslovit společnost JRD, se kterou společně začali kvalitu bytů posouvat na novou úroveň.

„Pak se pomalu přidávali další developeři. Někteří se ozvali sami, jiné jsme kontaktovali my. Obecně vzato nejdeme do holportu jen tak s někým a mnoho firem jsme odmítli, protože jim šlo jen o náš brand – abychom zakryli jejich špatnou práci a nešli proti nim z druhé strany: s klienty. Pracujeme s těmi, kteří mají koncového zákazníka a jeho pohodlí na prvním místě,“ vysvětluje. Dnes tak Bytecheck v různé formě spolupracuje nejen s JRD, ale také se společnostmi CPI, Crestyl, Finep, J&T Real Estate, Sebre, Top Estates či UBM.

Jednání s dalšími developery podle Štáfa probíhají a těsně před podpisem je aktuálně kontrakt v luxusním segmentu výstavby na stovky bytů známého developera v Praze, kterého však zatím nemůže jmenovat. Spolupráce přitom často začíná ještě nad rozpracovaným projektem, před tím, než se začne stavět. Štáfův tým pak na proces stavby dohlíží po celou dobu, a když projekt na konci splňuje všechny parametry, získá certifikát Bytecheck Perfektní byt či dům. Při takovém scénáři tak koncový zákazník ušetří tisíce za kontrolu.

I v případě toho, že si klient kontrolu zaplatí z vlastní kapsy – třeba při koupi starší nemovitosti – ušetří podle Pavla Štáfa řádově stovky tisíc korun. Zejména tehdy, když se díky ní podaří podchytit, že má dům špatné základy, statiku nebo zamaskované problémy s vlhkostí. Dvoupokojový nový byt přitom technik zvládne zkontrolovat za pár hodin, velký rodinný dům k rekonstrukci zabere nižší jednotky dní.

„Na místě jako takovém sbíráme data v jednotkách hodin, ale práce pak pokračuje v kanceláři, kde se plánují technická řešení a stanovují ceny. Vše musí být hotovo rychle, aby nemovitost kupci neutekla. Výsledkem je ale také písemný výstup se stanovením finančních nákladů na opravy,“ upřesňuje Štáf.

Foto: Bytecheck Kontrola nemovitosti může ušetřit řádově stovky tisíc korun

Nově Pavel Štáf se svým týmem představil koncept IKEA Ready, s jehož pomocí rezidenční projekt nastaví tak, aby vyhovoval parametrům nábytku a kuchyní od oblíbeného nábytkářského giganta. Není se čemu divit. Jen loni ve svých čtyřech obchodních domech v Česku přivítala IKEA celkem 9,2 milionu návštěvníků. A bez přehánění se dá nejspíš říct, že alespoň jeden kus nábytku této značky má doma takřka každá česká domácnost.

„Nábytek IKEA se dá namontovat téměř kamkoliv, ale jde o to, jak se u toho musí dodatečně upravovat, dořezávat či doplňovat nestandardními prvky – třeba pracovní deskou na míru. To jen málokdo z developerů řeší a nechávají to na zákaznících. Viděli jsme například, že se skříň PAX nevešla do niky jen o pět centimetrů a musela se kvůli tomu dělat skříň na míru, což dál zamávalo už tak napjatým rozpočtem,“ přibližuje Štáf.

Bytecheck IKEA Ready je nyní v Česku oficiálně schválený koncept, připravený díky spolupráci obou firem. Pokud je tímto způsobem nastaven projekt a ohlídaná stavba, nábytek se pak nemusí složitě upravovat a vejde se na centimetr přesně. V plánu je také to, že v obchodních domech IKEA či na webu nabídne Bytecheck tyto zásady lidem zdarma, aby je předali svým developerům k zapracování do projektu. Největší zájem o tento standard pak Bytecheck registruje od zákazníků, kteří kupují investiční a méně rozměrné byty.