Český startup Happenee dokazuje, že ne všechny pořadatele akcí srazila pandemie na kolena. Pod vedením zakladatele Zdeňka Hesouna vzal nové pořádky jako výzvu a přeorientoval svůj eventový byznys do online prostředí. Happenee se díky tomu podařilo v loňském roce uspořádat v průměru jednu akci denně. Většina z nich probíhala právě ve virtuálním světě a tuzemský startup, který nakopla také loňská investice od Ondřeje Fryce, díky tomu několikanásobně vyrostl.

Na trhu už je startup Happenee sedmým rokem. Zdeněk Hesoun začínal s jednoduchou aplikací pro účastníky korporátních eventů, ve které byly informace o akci, hlasování či možnost předání zpětné vazby. Pak k tomu přidal registrace, check-in, tisknutí jmenovek nebo platební terminály. A následně začal nabízet řešení pro pořádání eventů od A do Z. Když pak přišla pandemie a offline akce ze dne na den skončily, nechtěl Hesoun nabídnout jen běžné videopřenosy přes Zoom nebo Google Meet.

„S příchodem pandemie jsme se začali orientovat na virtuální a hybridní eventy. Zaměřili jsme se na budování komplexní platformy ve 3D prostředí pro podporu celého příběhu události. Jsme konzultanti s vlastní platformou, kterou jsme schopni nasadit na cokoliv. Dbáme na cíle eventu, marketingové kampaně a hledáme cesty, jak dosáhnout nejlepších výsledků,“ vysvětluje šéf Happenee novou strategii, která se vyplatila.

Zaujal tím i Ondřeje Fryce a jeho investiční fond Reflex Capital. Ten do firmy poslal necelých čtyřicet milionů korun a vzal si za to podíl přesahující 21 procent. I díky nové investici, růstu týmu a přidávání nových funkcí se podařilo Happenee v loňském roce utržit přes 33 milionů korun. Meziročně se jedná o růst o zhruba 500 procent, rok předtím totiž firma utržila 5,5 milionu. Startup je prozatím plánovaně ve ztrátě, do černých čísel se plánuje otočit v posledním čtvrtletí letošního roku.

I takto mohou virtuální eventy v Happenee vypadat Foto: Happenee

„Happenee byl původně malý offline byznys. Současná kombinace fyzických, virtuálních a hybridních akcí nám ovšem nabízí úplně jiné možnosti,“ říká Hesoun. Pandemie sice jeho projekt skutečně nakopla a přivedla k rychlému růstu, ale k jeho udržení potřebuje nové posily. „Kvůli situaci na trhu práce máme poloviční sales tým oproti plánu, a tak aktuálně míříme na 60 milionů korun,“ dodává zakladatel Happenee. Původně měl v plánu atakovat 100 milionů. Čtyřicetičlenný tým by se každopádně měl zhruba o polovinu zvětšit.

Dalším zásadním krokem v rozvoji firmy má být spuštění nové verze platformy zvané Happenee 2.0. Ta má zvládnout odbavit 30 tisíc účastníků najednou a klientům nabídne více dat i větší množství funkcí pro získání byznysu. Hesoun chce pomoci klientům generovat nové obchodní příležitosti skrze akce zaměřené na B2B segment, tedy události pro partnery a zákazníky klientů Happenee.

„Celé to bude fungovat jako stavebnice – na základní kameny se přidají další a další funkce podle přání zákazníka, respektive podle toho, jaké si vytyčí cíle eventu nebo marketingové strategie,“ poodhaluje plány Hesoun. Nových možností ve virtuálních akcích se dočká také networking. Mezi nové funkce totiž přibyde třeba i možnost dopředu si připravit, s kým se chce účastník na události setkat. Před samotnou akcí bude navíc možné získat očekávání účastníků a přizpůsobit tak program.

Mezi již uspořádanými akcemi Hesoun vyzdvihuje například několik velkých konferencí a summitů, které sledují lidé z celé zeměkoule. Právě propojování lidí z celého světa na jednom virtuálním místě má Happenee jako jeden z dlouhodobých cílů. V jeho virtuálním světě se uspořádala například konference Globsec, která propojila 174 řečníků napříč časovými pásmy.